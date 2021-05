El informe final de la investigación que realizó la Cámara de Representantes sobre el contrato de LUMA Energy resume los presuntos efectos nocivos del convenio que privatizaría el sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), además de otras áreas como Servicio al Cliente, Compra de Combustible y Suministros, Facturación, Oficinas Comerciales y el Centro de Operaciones de Monacillo.

Los hallazgos de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, presidida por Luis Raúl Torres, se dividen en cinco: riesgos del contrato ante la temporada de huracanes y otros desastres, impacto económico y consecuencias fiscales, incumplimiento de LUMA en el proceso de transición, impacto laboral y “costos ocultos” y otros gastos del contrato.

El informe fue aprobado en comisión sin uno solo voto en contra. El representante del Partido Nuevo Progresista en la comisión, Víctor Parés Otero, se abstuvo.

Ni un solo representante penepé defendió el contrato o refutó los hallazgos del informe en el hemiciclo.

Torres aprovechó para solicitarle a sus compañeros de delegación que voten en contra del nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado. Seilhamer también fue nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi para presidir un comité que supervise la ejecución del contrato de Luma.

“Que no aprueben el nombramiento de Larry Seilhamer como secretario de Estado”, dijo Torres. “Y si hay que colgar al contralor (Manuel Torres Nieves), pues también lo colgamos, pero quien tiene que ver con esto es Larry Seilhamer y estaré votando en contra”, agregó al recordar que inicialmente el nombramiento de Torres Nieves estaba condicionado a que el gobernador aceptara aplazar la entrada de Luma en la AEE hasta enero del año que viene.

“Estaba inclinado a votarle a favor (a Seilhamer) hasta que vino a una vista pública y no pudo ni quiso defender a los trabajadores ni defender este contrato, que es leonino”, dijo Torres.

La conclusión del informe es que el contrato debe ser cancelado y también se le recomienda al cuerpo legislativo aprobar una serie de proyectos de ley entre estos uno que tiene como fin que los empleados de la AEE retengan su status como empleados de la AEE aunque pasen a trabajar con Luma o con otras dependencias gubernamentales y otro proyecto que dispone que será la Autoridad de Energía Eléctrica la que supervise la ejecución del contrato.

Igualmente, que se enmiende el contrato para que la empresa tenga que realizar inversiones de capital para modernizar y mantener en óptimas condiciones la red eléctrica.

“Esto no es una Alianza Público Privada, es un robo, un hurto, un regalo que hizo el gobierno de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez y los jefes de agencia que acordaron este contrato porque les están pasando los dineros de la AEE, les han dado un contrato que pagará $105 millones anualmente y la realidad es que no ponen un solo centavo de inversión en este país”, dijo Torres.

Por ejemplo, el informe alude a que el contrato de LUMA Energy dispone que la empresa tiene el derecho a terminar el contrato en cualquier “evento de fuerza mayor” que continúe por un periodo mayor de 18 meses consecutivos y que interfiera materialmente con atrasos o aumento en los costos de sus operaciones. Se define “evento de fuerza mayor” como: “cualquier evento que afecte el sistema de transmisión y distribución, el power supply, o a los subcontratistas, que no se pueda prevenir y que no pueda ser evitado, en todo o en parte, en el ejercicio de una debida diligencia, que interfiera materialmente y que aumente los costos y que no sea producto de un acto voluntario o negligente”.

Torres señaló que, si bien en el contrato se estipula que los eventos de fuerza mayor no incluyen los “razonablemente anticipados”, sí incluyen aquellos en que se declare zona de desastre.

El propio contrato faculta a LUMA Energy a que, ante una situación de fuerza mayor, solicite un aumento de sus costos y tarifas.

“Ante estas situaciones, quedaríamos a la merced de la voluntariedad o arbitrariedad de un ente privado con fines de lucro para atender la emergencia y reparaciones del servicio eléctrico, con costos excesivos”, lee el informe.

En cuanto al impacto económico del contrato, el informe recoge que la empresa ha facturado $101 millones y se le han desembolsado sobre $90 millones.

A partir del 1 de junio, LUMA Energy cobrará un cargo fijo anual de entre $70 y 100 millones en los primeros tres años y $105 millones el resto de la vigencia. Además, cualificaría para un incentivo de entre $13 a $19 millones anuales en los primeros tres años y $20 millones anuales el resto de la vigencia si cumplen con métricas de desempeño que diseña la propia LUMA Energy y el Negociado de Energía debe evaluar.

“La implementación del contrato costaría al gobierno de Puerto Rico sobre $894 millones que, hasta ahora, ningún funcionario público pudo precisar de qué fuente podría sacarse u obtenerse ese dinero. Aunque en comunicación emitida a nuestra Comisión, el 3 de mayo, el Secretario de Estado, Larry N. Seilhamer señaló que AAFAF le había indicado que el Departamento de Hacienda había asignado en el presupuesto $750 millones para las cuentas de reserva operativas de la AEE que se requieren para garantizar la continuidad del servicio ante situaciones particulares”, lee el informe.

No se incluyen penalidades a LUMA

En el documento legislativo se indica que el contrato no dispone para la imposición de penalidades a LUMA Energy en el caso de que no se cumplan las métricas esperadas, se permite el reembolso por ciertos gastos incurridos por la empresa que, entre el 22 de junio de 2020 y el 31 de enero de 2021 ascendían a $52.3 millones por concepto de reembolso de gastos, esto en adición a los $36.5 millones por concepto de cargo fijo.

“Estos gastos tienen un impacto negativo en las debilitadas finanzas de la AEE, y van a conllevar irremediablemente un aumento en los costos de energía en Puerto Rico, y tendrán un efecto adverso en la depresiva economía de la isla”, lee el informe.

Además, el gobierno pretende asignar del Fondo General un total de $750 millones a la AEE para financiar el contrato de LUMA.

El informe recoge expresiones del Institute for Energy Economics and Financial Analysis, una corporación sin fines de lucro de los Estados Unidos que presta servicios internacionalmente con la misión de acelerar la transición a una economía energética diversa, sostenible y financieramente viable. Esta entidad ha indicado que “es probable” que el contrato eleve el costo de la electricidad del objetivo de 20 centavos el kilovatio/hora a 30 centavos “debido a los costos adicionales del servicio de la deuda, los precios de los combustibles, el patrocinio político y la mala contratación.”

El informe del representante Torres denuncia que la categoría de gastos a ser reembolsados es “extremadamente abarcadora” e incluye todos los bienes y servicios, vehículos y millaje, dietas de empleados, suministros de oficina, comidas, entretenimiento, arrendamientos y alquiler de equipos, entre otros.

“Con respecto a los argumentos de falta de transparencia en el proceso, el Presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, abona a los mismos cuando recientemente respondió afirmativamente que LUMA Energy no hará pública la información sobre el salario de sus ejecutivos, a pesar de que dichos salarios son pagados con fondos públicos”, sostuvo Torres.

En el campo laboral, se indica en el informe que, en una vista del 21 de marzo, Stensby informó que la compañía necesitará un total de alrededor de 3,800 empleados para manejar las seis áreas de la AEE. A ese momento se habían entrevistado a 1,500 personas de los cuales 1,132 eran empleados de la AEE y no pudo precisar cuántos de esos empleados habían sido contratados.

Un total de 4,500 empleados de la AEE se verían impactado de alguna forma por el contrato. Según Torres, a esta fecha no hay certeza, a menos de un mes de que LUMA entre en funciones, sobre el movimiento de los empleados de la AEE, ni tampoco existe un inventario de las plazas disponibles en el gobierno de Puerto Rico para absorber esos empleados.

“El contrato impacta adversamente a los empleados de la AEE, ya que no provee garantías para que los empleados conserven sus puestos regulares y sus derechos. El contrato otorga discreción a LUMA Energy sobre la continuidad del empleado en su puesto”, lee el informe. “La transferencia de empleados de la AEE a las agencias del gobierno central provoca un serio problema presupuestario adicional, ya que tendría que absorber en su nómina todos aquellos empleados que no sean seleccionados por la empresa LUMA Energy o aquellos que decidan que no quieran dejar de ser empleados públicos”.