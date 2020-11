El representante popular por el distrito 38, Javier Aponte Dalmau, notificó hoy, viernes, que arrojó positivo a la prueba de COVID-19.

El legislador notificó, mediante comunicado de prensa, que recibió la noticia el pasado miércoles en la noche y, desde entonces, se colocó en cuarentena hasta tanto una nueva prueba arroje un resultado negativo.

“Aunque siempre he tomado las precauciones para evitar un posible contagio de COVID, soy consciente de la exposición que tengo como legislador al mantener contacto con tantas personas. Por eso, desde el inicio de la pandemia me he mantenido haciéndome pruebas periódicas. Lamentablemente, la última prueba que me realicé dio positivo y así se me notificó el miércoles en la noche. De forma responsable y cumpliendo con mi deber, informé inmediatamente a mis familiares y allegados para que estuvieran al pendiente de su salud y tomarán las medidas necesarias. Yo por mi parte me encuentro cumpliendo con el proceso de aislamiento para evitar más contagios”, manifestó el legislador.

Aponte Dalmau aseguró que no presenta síntomas, y que a pesar del virus, no detendrá su trabajo, sino que continuará realizándolo de manera remota.

Otros de los legisladores que también han dado positivo al nuevo coronavirus este año fueron los senadores penepés Luis Berdiel Rivera y Carmelo Ríos. Berdiel Rivera experimentó síntomas “mayores” a la enfermedad y estuvo en cuarentena hasta recibir una prueba negativa.

Carlos “Johnny” Méndez y José “Pichy” Torres Zamora, presidente y vicepresidente de la Cámara de Representantes, respectivamente, también contrajeron el virus, al igual que Edwin Mundo, coordinador electoral del candidato a la gobernación por el PNP, y Pedro Pierluisi, gobernador electo.

✉ Email Edwin Mundo - El exrepresentante y actual asesor electoral del candidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, anunció que dio positivo a una prueba molecular el pasado miércoles.

José "Conny" Varela - El miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Popular Democrático anunció el positivo el 17 de julio. Indico que le informaron del resultado mientras se ejercitaba.

Omar Negrón - El exasesor en Asuntos Municipales de La Fortaleza, quien se encuentra hospitalizado por COVID-19, fue trasladado el domingo a una unidad de cuidado intensivo.

Carlos "Johnny" Méndez - El presidente de la Cámara de Representantes reveló que arrojó un resultado positivo a la prueba molecular poco después de finalizar la segunda vuelta de las primarias.

José "Pichy" Torres Zamora - El vicepresidente de la Cámara también anunció que se contagió al concluir las primarias.

Armando Legarreta - El candidato a representante por el PPD todavía procesaba la muerte por COVID-19 de dos queridos vecinos, cuando a Armando Legarreta lo llamaron para decirle que su prueba molecular había llegado positiva

William Villafañe - El exjefe de Gabinete bajo el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y ahora senador por el PNP se convirtió el sábado en el tercer senador del partido que informa que arrojó positivo en la prueba molecular.

Carmelo Ríos - El senador por el PNP anunció su resultado positivo, junto con Luis Berdiel, el pasado viernes.

Luis Berdiel Rivera - El senador por el PNP también anunció su resultado positivo, junto con Carmelo Ríos, el pasado viernes.

Lornna Soto - La alcaldesa de Canóvanas indicó que se enteró del resultado positivo a prueba molecular el 17 de julio.

Caridad Pierluisi - La hermana y directora de campaña de Pedro Pierluisi anunció esta mañana que dio positivo mediante una publicación en su cuenta de Twitter.

El Departamento de Salud informó hoy que la isla batió el récord diario de casos positivos confirmados con una cifra de 1,350 nuevos resultados y ahora el total aumentó a 49,226.