El Senado de Puerto Rico aprobó esta tarde el nombramiento de Domingo Emanuelli como nuevo secretario de Justicia, con el único voto en contra de la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

Al presentar la designación de Emanuelli en el hemiciclo, el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, José Luis Dalmau Santiago repasó su largo expediente profesional, que incluye haber sido oficial jurídico y haber postulado en el foro estatal y el federal.

El portavoz alterno penepé Carmelo Ríos, indicó que Emanuelli es un abogado “de mucha trayectoria y muy capaz”.

“Es un gran jurista, una persona comedida con una trayectoria intachable. Atraer talento como Domingo Emanuelli a un gabinete se convierte en una gesta cada vez más difícil para un gobernador”, dijo Ríos. “Pudiera estar viviendo de su fama y su trayectoria en la judicatura… ciertamente el Departamento de Justicia gana un adepto bueno”.

El portavoz penepé Thomas Rivera Schatz también se expresó a favor.

“Su mayor reto será mantener ese balance y esa confianza que hoy se deposita en él”, dijo Rivera Schatz.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago consignó su voto en contra. Tras sostener que reconoce los méritos de “un reconocido y apreciado abogado”, pero dijo que hay dos elementos que la llevaron a no avalar el nombramiento. Señaló que le dio la impresión de que más allá de las buenas intenciones “la agenda (de Emanuelli) no corresponde a la complejidad del Departamento de Justicia”, dependencia que enfrenta una difícil situación fiscal.

“Muy general y falta de precisión presupuestaria”, dijo al referirse a la ponencia de Emanuelli.

También señaló que levanta dudas que Justicia insista en procesar a un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que protestó durante una reunión de la Junta de Gobierno. La identificación de los acusados, cuyo caso se encuentra en etapa de juicio, se dio mediante una orden de allanamiento solicitada por Justicia contra las redes sociales de los jóvenes. Santiago dijo que la investigación ha estado plagada de irregularidades.

El caso es tan débil que la UPR, que no tiene un peso de prueba tan alto, no procesó a los estudiantes”, dijo Santiago.

Santiago indicó que Emanuelli evadió contestar preguntas del tema al ser interrogado durante su vista de evaluación de nombramiento y pareció rehuir al hecho de que tiene la autoridad de detener el procesamiento.

“Ni siquiera luce genuinamente convencido de los méritos del caso que insiste en llevar”, dijo la senadora pipiola al sostener que duda de la imparcialidad de Emanuelli, “ante un claro ejemplo de injusticia, abuso de discreción y el uso del Departamento de Justicia como instrumento de persecución”.

La senadora popular Ada García Montes, por su parte, utilizó un turno para expresarse a favor de Emanuelli.

“En Puerto Rico hace falta gente con compromiso y ejercer el servicio público de manera diferente”, dijo García Montes al recordar expresiones de Emanuelli durante una entrevista. “Estoy confiada que los 43 años de experiencia en el sector privado del designado le ayudarán a levantar la imagen lacerada del Departamento de Justicia”.

“Le pido que reciba el mandato sagrado para hacer el bien”, dijo.

Ana Irma Rivera Lassén, de Movimiento Victoria Ciudadana, trajo a colación que Emanuelli indicó que se esforzaría por finalmente esclarecer el asesinato político de Carlos Muñiz Varela, quien falleció baleado a los 23 años, hace 42 años. Dijo que su voto y el de su compañero de delegación Rafael Bernabe no será “un cheque en blanco”, pero que estarán atentos a que cumpla con los asuntos con los que se comprometió.

“Preguntamos por los casos de los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico por incidentes en que la universidad ni siquiera ha iniciado proceso administrativos, pero Justicia ha insistido en continuar con estos casos”, dijo Rivera Lassén al referirse también al acaso de la UPR.

“Han utilizado tanto recursos y tanto dinero para perseguir estudiantes...”, dijo la Senadora.

Tras repasar su interrogatorio cuando se celebró la vista pública de evaluación del nombramiento de Emanuelli, la senadora por Movimiento Victoria Ciudadana indicó que Emanuelli mostró interés y apertura en una serie de temas importantes para la colectividad, como el Estado de Emergencia contra la Violencia de Género, los crímenes de odio y el discrimen contra las personas transgénero.

“Mostró compromiso con estos temas”, dijo Rivera Lassén. “Dijo que lo entendía y que haría actividades proactivas para que Justicia refleja un compromiso con ello... que haga buena su palabra”.

Se expresaron a favor del nombramiento senadores populares como Gretchen Hau, Elizabeth Rosa y Juan Zaragoza.

El senador penepé Gregorio Matías le dio las gracias a Emanuelli por hacerse disponible para ocupar el cargo. “Recibirá ataques inmerecidos, pero yo, desde afuera, desde fuera de la Legislatura, me coloqué en esta posición y me pregunté por quién le daría el voto para secretario de Justicia. Una persona que no le tiemble el pulso y no será el caso con Emanuelli”.

“Cuando lo presionen para que tome decisiones que no quiere tomar, que no lo haga”, dijo. “Nunca renuncie a sus convicciones y sé que así usted lo hará”.

El senador William Villafañe dijo que Emanuelli nunca se ha identificado como militante del Partido Nuevo Progresista.

“Me parece una luz muy potente lo que ha comenzado a hacer: darle discreción a los fiscales y apertura a que lideren la línea en los casos”, comentó Villafañe.

Emanuelli fue admitido al ejercicio de la abogacía en 1977. Comenzó a laborar en el bufete O’Neill & Borges, luego pasó al bufete de Manuel Martínez Umpierre, especializándose en litigios civiles, comerciales y de casos corporativos. A partir de 1978 ejerció en su propia oficina legal hasta el 2017, cuando pasó al bufete Emanuelli & Emanuelli Anzalotta.

En todo su historial como abogado no aparece que haya ejercido el derecho penal. Está admitido en el Tribunal Federal.

Emanuelli, quien se ha desempeñado como analista político, ha sido redactor de las preguntas el examen de reválida de abogados y abogadas, ha sido miembro del comité de evaluación de jueces designados (2016-2020), ha sido miembro de la Junta Directiva de Servicios Legales, miembro de la Comisión de Ética de Servicios Legales y miembro activo del Colegio de Abogados y Abogadas, donde ha ocupado sillas en un sinnúmero de comisiones.

Se expresaron a favor de su nombramiento los abogados Fernando Agrait, Enrique Colón, Raúl Méndez Guzmán y Juan Casillas.