El Senado aprobó esta tarde el nombramiento de Osvaldo Soto como comisionado asociado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico.

De otra parte, el gobernador interino, Raúl Márquez, retiró el nombramiento de Eduardo Rivera Juanatey como Juez Superior. Rivera Juanatey se desempeña como secretario de Corrección y Rehabilitación.

Soto había sido nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced al cargo de Contralor de Puerto Rico, pero la designación tuvo que ser retirada ya que el consenso fue que no tenía la capacidad para ocupar la posición.

El portavoz alterno popular Aníbal José Torres, despotricó contra Vázquez al indicar que la nominación original de Soto se convirtió en una controversia innecesaria.

“Me parece injusta la manera en que se expuso al nominado. No hubiese permitido la manera en que el Ejecutivo ha tratado el nombramiento. Es una buena persona, colaborador mientras ha estado en el servicio público, pero ha sido víctima de la falta de capacidad administrativa del Ejecutivo que lo expuso a él a una discusión que no se debió haber dado”, dijo Torres, quien criticó la manera en que La Fortaleza realizó múltiples nombramientos que no cumplían con la ley.

PUBLICIDAD

Torres describió la controversia en torno al nombramiento de Soto a Contralor de Puerto Rico como “innecesaria” y dijo que la discusión pública “minó” la reputación Soto.

“Lo utilizaron como carne de cañón”, dijo Torres.

De otra parte, el senador independiente José Vargas Vidot consignó su voto en contra, pero por “asuntos procesales”.

El cuerpo legislativo también aprobó el nombramiento de Verónica Pagán Torres, como Juez Superior y el de Eileen J. Barresi Ramos Fernando, Rodríguez López y Grisel Santiago Calderón, al Tribunal de Apelaciones.

Santiago Calderón llegó a trabajar este cuatrienio como secretaria interina de Justicia.

El portavoz de la mayoría popular, Eduardo Bhatia y el senador independiente José Vargas Vidot, votaron en contra de Barresi Ramos.

Esta tarde, el Senado aprobó los nombramentos a Juez de Primera Instancia de Ana M. Meléndez Renaud, Claudette Fernández Rosario, Margie Báez López, Isabel Padilla Zapata, Eric M. Ruiz Pérez, Jorge R. Rivera Rueda, Juan A. Reyes Colón, Cristina Córdova Ponce, Juan A. Robles y Luis R. Rivera Cruz.

También se dio paso al nombramiento de Arlene Patiño Lorenzo como Fiscal Auxiliar II, el de Aminda Colón Soto como Registradora de la Propiedad, de Wilda I. Ayala López como Procuradora de Asuntos de la Familia, y de Sylvia B. Ugarte Araújo a un nuevo término como comisionada asociada del Negociado de Energía.

Bhatia describió el trabajo de Ugarte como “extraordinario”.

El Senado también aprobó el nombramiento de Milagros J. Rodríguez Correa como miembro Asociada de la Junta Reglamentadora del Servicio Público. Rodríguez Correa es asesora del presidente del Sendo, Thomas Rivera Schatz. Igualmente se dio paso al nombramiento de Rosario Toro Chiqués, como miembro asociada de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales.

PUBLICIDAD

Toro Chiqués también se desempeñó como asesora de Rivera Schatz.

“Que quede en el récord de que no hubo oposición”, dijo el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos al referirse a los nombramientos de Toro Chiqués y Rodríguez Correa.

El Senado también autorizó el nombramiento de Ricardo E. Rodríguez González, como Comisionado Asociado de la Comisión Apelativa del Servicio Público.