No será hasta la primera semana de marzo que la Comisión de Nombramientos del Senado inicie la evaluación de los funcionarios designados a cargos públicos por el gobernador Pedro Pierluisi.

La senadora Gretchen Hau, vicepresidenta de la Comisión de Nombramientos del Senado, confirmó hoy, domingo, que varios de los designados entregaron los documentos necesarios para iniciar su evaluación, como es el caso del secretario de Justicia, Domingo Emanuelli; y del titular de Salud, Carlos Mellado.

También hizo lo propio el nominado secretario del Departamento de Estado, Larry Seilhamer. “Son 28 nominados en el sistema del Senado y no todos han entregado los documentos, pero están en ese proceso. Aún no está definido quienes serán los primeros citados”, señaló la senadora del Partido Popular Democrático (PPD).

La legisladora sostuvo que, como parte de ese intercambio que se aprestan a tener con los funcionarios, quieren conocer de primera mano la experiencia y preparación de cada uno de estos, así como su plan de trabajo para el cargo al que fueron nominados.

Señaló que considerarán los informes preparados por la Cámara de Representantes como parte del proceso de interpelación que se llevó a cabo contra el jefe de Salud y la titular de Educación, Elba Aponte, pero reafirmó que es al Senado a quién le corresponde pasar juicio en sus méritos.

“Siempre vamos a tener en consideración los informes, pero es el Senado quien tiene el poder, conferido por la Constitución, para pasar juicio sobre ese nominado. Sí sabemos lo que recomendó la Cámara baja, vamos a estudiar el documento, pero vamos a evaluar cada candidato en sus méritos”, subrayó.

En su informe de interpelación la Cámara recomendó el nombramiento del doctor Mellado, no así el de la titular de Educación, que ha sido cuestionada por la preparación de las escuelas para retomar las clases presenciales a partir de marzo, como ha adelantado el gobernador. “Seguimos en comunicación con todos los senadores y senadoras en lo que se concreta este proceso ante la Comisión de Nombramientos”, dijo Hau.

Alexis Torres, designado secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y Antonio López Figueroa, nominado al Negociado de la Policía, confirmaron hoy, domingo, que entregaron los documentos necesarios para su evaluación en el Senado.

“Ambos hemos entregado nuestros documentos oficialmente y estamos en espera del proceso. Obviamente hemos tenido una serie de reuniones explicando y hablando, tomando de una manera respetuosa los diferentes puntos de vista de los senadores y legisladores, pero nos mantenemos firmes y enfocados en continuar las operaciones del día a día del Departamento de Seguridad Pública”, dijo Torres.

El jefe del DSP dijo que se reunió con el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz, así como con los presidentes de Cámara y Senado, Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau, respectivamente. Como parte de esos intercambios, añadió, abordó su experiencia en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, un modelo similar al que se implementó a nivel local.

Desde su creación, el funcionamiento de la sombrilla del DSP ha sido cuestionado. De hecho, en un inicio Dalmau dijo que no evaluaría la designación de Torres hasta tanto no se enmendara la ley habilitadora. No obstante, días después y en coordinación con el gobernador Pierluisi, acordó atender la designación.

Torres reconoció que la ley que crea el DSP necesita enmiendas, por lo que se encuentra en ese análisis. “Creo en el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y sé que vamos a hacer buen trabajo...estamos en ese proceso, evaluando y mirando qué tenemos que cambiar”, sentenció al agregar que administrativamente sí ha efectuado unos cambios.

Por su parte, López Figueroa dijo que está dispuesto a someterse al proceso de confirmación y que está confiado en que saldrá airoso. “Vinimos a servir a Puerto Rico y con la fe y el espíritu de que podemos cambiar a este país y poner nuestro granito arena para que también nuestras familias, que viven aquí en Puerto Rico, tengan mayor seguridad y una mejor calidad de vida”, expuso.