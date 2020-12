Tras haber rechazado su confirmación en la sesión legislativa del pasado miércoles, 9 de diciembre, el Senado aprobó hoy en reconsideración nueve de los 27 nombramientos que había sometido ante la Asamblea Legislativa la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Para miembros de la minoría, la acción de la mayoría senatorial no solo evidencia “improvisación”, sino que puede ser resultado de las negociaciones que se dan tras bastidores entre la Asamblea Legislativa y La Fortaleza sobre quién ocupará el cargo del Contralor de Puerto Rico y la vacante que surgirá el próximo 24 de diciembre en el Tribunal Supremo.

“Vergonzoso el comportamiento de la mayoría. Rechazaron 27 nombramientos la semana pasada y hoy los reconsideran sin explicación. Obviamente, es reflejo que no los rechazaron por sus méritos sino por un pulseo de poder con La Fortaleza. Absurdo este espectáculo intra-partido a 15 días de terminar el cuatrienio”, señaló el portavoz del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia.

Al momento, el candidato del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para la Oficina del Contralor es el secretario de la Cámara Alta, Manuel A. Torres. Mientras, la gobernadora impulsa al contador público autorizado Gerardo Rodríguez.

En cuanto a la vacante en el Tribunal Supremo ha trascendido que Rivera Schatz está interesado en ocupar la plaza de la jueza asociada Anabelle Rodríguez que abandona el máximo foro el próximo 24 de diciembre tras cumplir los 70 años. Dos fuentes de este medio, sin embargo, han identificado a Maritere Brignoni, actual jueza del Tribunal de Apelaciones y exjefa de la oficina de nombramientos durante la administración de Luis Fortuño, como la candidata de Vázquez Garced para dicha posición.

En el grupo de los funcionarios que fueron avalados hoy por la mayoría están Ernesto Cabrera Lorenzo, Carlos Ojeda Marino y Melitza Osorio Santiago, todos como fiscales auxiliares 1; y Arlene M. Gardón Rivera como fiscal de distrito en reconsideración. Corrió igual suerte, Iris T. Morales Meléndez, como procuradora de Asuntos de la Familia y los doctores Agustín A. Rodríguez González, William Méndez, Jorge J. Zequeira y Carlos M. Portocarrero Blanco, todos a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica.

Tanto la delegación de Partido Popular Democrático (PPD) como el senador independiente, José Vargas Vidot, votaron en contra de los nominados por, nuevamente, no tener los elementos para pasar juicio sobre sus capacidades para ocupar el cargo. “Deben tener extraordinarios méritos, sin embargo, no he tenido la oportunidad de evaluarlos a través de un proceso democrático y abierto”, verbalizó Vargas Vidot.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau Ramírez, señaló la acción de la mayoría penepé mina las credenciales que pudieran tener para el cargo cada uno de los designados. “Aunque haya personas con méritos, esto no les hace un buen servicio a esos funcionarios porque da la impresión de que los están atornillando cuando probablemente tienen los méritos, pero no sabremos porque no tenemos los elementos de juicio”, señaló el senador Dalmau.

Dalmau Ramírez sí avaló la figura del doctor Zequeira de quien conoce su trayectoria médica.

Por su parte, el senador popular Cirilo Tirado sostuvo que lo escenificado en el Senado en la continuación de la sesión extraordinaria fue un “papelón”. “Me parece que es un papelón del presidente del Senado que vuelve a dar marcha atrás después de haber tomado una decisión”, dijo al lamentar que se “juegue” con mancillar los nombres de las personas que fueron “colgadas” la semana pasadas por pleno “capricho” y “sabe Dios a cambio de qué o por qué”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el cambio de postura esté relacionado con las negociaciones para llenar las vacantes de la Oficina del Contralor y el Tribunal Supremo, Tirado dijo que si ese fuera el caso “es lo peor que le han podido hacer a estos profesionales”. “Es como colgarlos, es como llevarlos a una horca en la plaza pública y después desenterrarlos y revivirlos otra vez. Jugar con los nombramientos a cambio de algún tipo de petición me parece que no es lo justo para los que colgaron y para otros en el futuro”, señaló.