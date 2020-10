El Senado de Puerto Rico tuvo conocimiento hoy que la jueza Legna González García había juramentado a un nuevo término como Jueza Superior, presuntamente de manera ilegal, durante el mes de julio. Ante este escenario, optó rechazar su nombramiento.

Casi al finalizar la sesión de hoy, la última de la Sesión Extraordinaria, el senador Héctor Martínez, presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, anunció al cuerpo legislativo que González García juramentó a un nuevo término como jueza el 11 de julio tras ser nombrada en receso.

“Que quede claro que el nombramiento está en receso y la juramentó la Oficina de la Administración de Tribunales”, sostuvo Martínez.

Acto seguido, se pasó juicio sobre el nombramiento de González García en el pleno y fue derrotada.

Se desconoce la validez de las acciones que pudo haber tomado como magistrada entre julio y esta fecha.

El Nuevo Día no pudo conseguir inmediatamente una reacción del la Oficina de la Administración de los Tribunales.

El portavoz popular Eduardo Bhatia indicó, al acoger la acción del Senado, que no hay tal cosa como un nombramiento en receso de un juez o jueza. La Constitución sí le permite al poder Ejecutivo hacer nombramientos en receso a otras posiciones, no así en la rama judicial.

“Ella no puede asumir la responsabilidad (del cargo) en receso, solamente cuando sea confirmada por el Senado. El que haya actuado como juez es ultravires”, agregó el portavoz popular.

El Senado tuvo ante su consideración en la Sesión Extraordinaria un total de 124 nombramiento y no sometió uno solo al escrutinio público. Veintisiete de los nombramientos fueron retirados, ya sea por los propios nominados o por La Fortaleza. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que los que no pasaron el crisol del Senado fue porque no entregaron los documentos a tiempo o porque pidieron el retiro de sus nombramientos.

Sin embargo, El Nuevo Día fue testigo de cómo una fiscal fue notificada en plena sesión de que su nombramiento había sido retirado por La Fortaleza.

Un total de 83 nombramientos fueron confirmados y tres fueron rechazados.