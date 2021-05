La mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) calificó esta noche como “llanito y superficial” el mensaje sobre el estado de las finanzas y el presupuesto de Puerto Rico que el gobernador Pedro Pierluisi pronunció ante los legisladores de la Cámara baja y el Senado.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y su contraparte en la Cámara baja, Rafael “Tatito” Hernández, así como los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos legislativos, Juan Zaragoza y Jesús Santa, dijeron que mañana, miércoles, comenzará la evaluación formal, mediante vistas públicas, del presupuesto que presentó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Hicieron claro que esta noche no habían recibido aún la resolución del presupuesto que propuso Pierluisi.

Éste sería el quinto presupuesto de gastos de funcionamiento del gobierno central certificado unilateralmente por la JSF.

Los líderes de la mayoría popular prometieron identificar fondos para el bono de Navidad de los empleados públicos, para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y reiteraron que no asignarán fondos para cubrir los gastos de la delegación de cabilderos estadistas.

“Nosotros partimos en la noche de hoy a prepararnos para hacer las cientos de preguntas de cómo se va a atender el presupuesto y qué vamos a diseñar en la Legislatura para defender a los municipios, a los estudiantes y a los trabajadores”, dijo Hernández.

“Este es el primer mensaje de siete páginas de un presupuesto de (más de) $10,000 millones donde todo es una superficialidad”, expresó, por su parte, el representante Santa Rodríguez.

“El gobernador tuvo su primer turno al bate y lo menos que se esperaba era un mensaje contundente con los fondos y las estadísticas, que convenciera (sobre) porqué el presupuesto de la Junta es malo y porqué tenemos que cambiarlo. Eso nos toca a nosotros ahora, nos toca buscar las estadísticas, números, las razones para convencer a los miembros de la Junta de que el presupuesto de ellos se puede mejorar para el bien del país”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa.

Sostuvo que el mensaje que llevó Pierluisi a la Legislatura “demuestra lo alejado que está de la realidad del país. Uno pensaría que no vive aquí, que no entiende la dinámica del presupuesto”.

“Tuvo su turno al bate desde febrero a marzo y se ponchó”, aseveró Santa Rodríguez. Añadió que esperan tener comunicación con la Junta para que el 18 de junio esté aprobado el presupuesto para el próximo año fiscal.

“Lo mejor que tuvo el mensaje es que fue corto”, dijo, por su parte, Zaragoza, quien resaltó que se trata de un país que lleva 10 años en recesión, cinco en quiebra, y que el próximo año debe comenzar a liquidar la deuda pública.

“Es un mensaje llanito, ligero, que deja muchas preguntas en el aire”, sostuvo el exsecretario de Hacienda. Agregó que éste es el último presupuesto que no va a tener pago de deuda.

“Yo no sé de qué país es este mensaje, no es la cantidad de dinero, es en qué se va a usar el dinero, cuándo nos va a decir, vamos a encender el motor económico de este país. El problema no es que el perro te muerda, es que te muerda dos veces”, cuestionó Zaragoza.

“La prioridad de los puertorriqueños es la salud, la seguridad, la violencia, no los llamados cabilderos”, indicó, entretanto, Dalmau Santiago.

Dalmau Santiago dijo que los presidentes de las comisiones de Hacienda comenzaron a elaborar un plan de trabajo desde principios de año y han realizado vistas públicas conjuntas con miras a presentar a un presupuesto balanceado.

Santa dijo que asumieron la propuesta de la JSF, a la cual le dieron lectura en ambos cuerpos, porque “si hubiéramos esperado a que el gobernador sometiera la propuesta de él, teníamos que esperar hasta el 25 de mayo y no queda mucho tiempo”. Agregó que “no era lógico esperar porque la bola esta en la cancha nuestra y la jugamos a nuestra manera”.

Hernández Montañez dijo, por su parte, que una de las preguntas que hará mañana en las vistas públicas es en torno a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que no serán contratados por LUMA Energy. “Queremos proyectar cuántos son estos empleados, los salarios y beneficios. Eso sí que va a impactar el Fondo General y no están en ningún lado”, sostuvo Hernández.

A las vistas conjuntas de Cámara y Senado están citados el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).