Las reacciones al mensaje de presupuesto del gobernador Pedro Pierluisi no pudieron ser más contrastantes entre las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Independentista Puertorriqueño.

Proyecto Dignidad no ofreció declaraciones tras el mensaje y tampoco la delegación legislativa de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), aunque Mariana Nogales Molinelli sí emitió unas declaraciones durante la sesión legislativa de hoy.

A continuación, las reacciones:

Carlos “Johnny” Méndez, portavoz del PNP en la Cámara

El legislador recalcó en los puntos que él entiende fueron los más positivos del mensaje, como el propuesto aumento salarial a los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la promesa de Pierluisi de mantener intacta la asignación a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y las asignaciones para combatir la violencia de género y para el reclutamiento de más fiscales y trabajadores sociales.

Méndez Núñez, al igual que lo hizo en el hemiciclo antes del mensaje, arremetió contra la minoría popular por desplegar una serie de carteles durante el mensaje en alusión a temas como LUMA Energy y las amenazas sobre la clase trabajadora.

“Podremos tener diferencias y algunos aspectos en que no coincidamos, pero en el progreso de Puerto Rico y el desarrollo económico de los puertorriqueños, en mantener los incentivos a jóvenes empresarios y a las escuelas, seguridad y los gobiernos municipales, en eso no puede haber diferencias y ya vimos esa chiquillada”, señaló.

Thomas Rivera Schatz, portavoz penepé en el Senado

“Lo que ocurrió en el hemiciclo de la Cámara con cuatro o cinco legisladores de la Cámara del Partido Popular Democrático (PPD)… Algunos de eso legisladores votaron a favor de la Ley 3 (ley que recortó dramáticamente las pensiones) en el gobierno de ’me vale’”, señaló Rivera Schatz.

“La legislatura del PPD no ha presentado un solo proyecto de ley que atienda temas de la vida cotidiana de los puertorriqueños como la educación, la vivienda y la salud”, señaló. “Es una vergüenza para el pueblo de Puerto Rico ver cómo descargan su responsabilidad con una pancarta”.

María de Lourdes Santiago, senadora del PIP

“No fue un mensaje de presupuesto, es una escenificación del muro de las lamentaciones y el aguaje del gobernador Pierluisi. En lugar de un verdadero mensaje de presupuesto, fue un inventario de aquellas partidas que él ha estimado han sido adjudicadas erróneamente a la JSF, pero no presenta una estrategia para tener una auténtica confrontación”, señaló Santiago a la prensa.

Santiago acusó a Pierluisi de adjudicarle logros que no le corresponden, como el aumento en la asignación para combatir la violencia de género o el dinero adicional para la población con diversidad funcional.

“No aumentaron la asignación de la violencia de género… lo hicieron ante la expresión pública que ha vivido el país con crisis en tiempo recientes”, dijo Santiago. “Y el incumplimiento del Estado ha llegado a un nivel tan craso que se han visto obligados (a aumentar la partida de discapacidad intelectual”, dijo.

Santiago apuntó que, por un lado, Pierluisi indicó que procurará conseguirle los fondos a la recién electa delegación congresional boricua, “pero no dice una palabra del dinero que la Junta que exige se le quiten a niños y niñas de educación especial”.

Santiago acusó al ente fiscal de reducir las asignaciones para los asistentes de servicio (T1) y para el mecanismo de Remedio Provisional.

Denis Márquez, representante del PIP

El legislador pipiolo describió el mensaje como el “retrato del colonizado”.

“Cuando examinas página por página el documento, de lo que habla es su interacción con la Junta de Control Fiscal. Que los aumentos de la Junta, que el presupuesto se queda corto, que se necesita una asignación recurrente, que hace falta legislación necesaria en diversos asuntos... Pero no existe en ningún lugar una interacción con la Asamblea Legislativa y eso viene de una razón: es el prepuesto de la JSF el que se va a imponer. Durante todos estos meses, lo que han hecho es ir a la JSF y lo que se radica no es otra cosa que una aspiración, un deseo. Todas las cosas que se plantean dependen del mandato de la Junta. Los recortes a la UPR, al Departamento de la Familia… son todo el ejercicio del poder colonial de la Junta de Control Fiscal”.

José Vargas Vidot, senador independiente

“Hay áreas de consenso en el mensaje del gobernador: aumento a guardias correccionales, fondos para erradicar la violencia de género, cambio climático, apoyo a los municipios, entre otros. Sin embargo, hay otros aspectos en los cuales diferimos: $1.2 millones anuales para cabilderos de la estadidad, cuando hay tantas cosas en las que se podría utilizar ese dinero. Para las personas sin hogar, por ejemplo, no se incluyen fondos desde hace tres años. Asimismo, el gobernador alega que está comprometido con cero recortes a los pensionados, pero guarda silencio sobre el proyecto de retiro digno que va camino a su escritorio. Sobre la UPR, el gobernador dice que no debe haber más recortes, y coincidimos. Sin embargo, eso no es suficiente. Con este presupuesto, se han perdido acreditaciones, otras están en riesgo y la estación experimental ha recibido un golpe mortal. Ya veremos si defenderá a la UPR como hizo con la consulta de los cabilderos. Además, tampoco expresó su endoso al PS172 de reforma universitaria cuyo uno de sus pilares es la defensa de un presupuesto público”, indicó Vargas Vidot.

“En el tema neurálgico de salud, el gobernador proyecta que reasignarán presupuesto similar porque se acaba en octubre, pero la Junta estima que no será así. Este es un tema serio donde no se debe jugar, pues estamos hablando del acceso a servicios de salud. Los fondos Medicaid no dependen de nosotros. Sin embargo, esta coyuntura nos debe obligar a repensar las transformaciones que nuestro sistema de salud necesita para no andar de precipicio en precipicio”.

Mariana Nogales, representante de Movimiento Victoria Ciudadana

La legisladora del MVC se expresó antes del mensaje.

“Hoy recibimos nuevamente un presupuesto diseñado a la medida de los acreedores de la deuda y diseñado a la medida de los mercados internacionales y sus exigencias prestatarias y diseñado a la medida del tesoro federal, de los grandes intereses y la economía global que se fundamenta en el neoliberalismo descarnado. Contrario a lo que recibimos hoy, el presupuesto debería ser el instrumento mediante el cual se asignan recursos suficientes para atender las necesidades del pueblo, fortalecer instituciones como la UPR, que propulsan el desarrollo económico y social que necesitamos para proteger los recursos naturales con un presupuesto robusto para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y atender la crisis de salud mental y crisis social que enfrentamos, reforzando el presupuesto de ASSMCA, el Departamento de la Familia y la Defensoría de Personas con Impedimentos”, dijo.

Nogales sostuvo, en cambio, que anticipaba un presupuesto que le asignaría $750 millones a Luma Energy -no se consignó en el presupuesto-, que “estrangularía” más a la UPR, que asignaría un presupuesto “obsceno” a la JSF y que recortaría el presupuesto para los servicios esenciales y no protegería los derechos de los pensionados.

“Un presupuesto en detrimento de la gente… no hay dinero para la vida y se implementaría necropolíticas, que son políticas que matan a la gente”.