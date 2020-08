Once medidas legislativas siguen bajo evaluación a pesar de que mañana, con toda probabilidad, la Legislatura se convoque por última ver para atender piezas legislativas correspondientes a la sesión extraordinaria establecida por la gobernadora Wanda Vázquez.

El portavoz de la mayoría en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, indicó que existe un 75% de probabilidad de que mañana sea la última sesión de la extraordinaria y su homólogo en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que eso es “muy, muy, muy probable”.

Seis medidas tocan de alguna forma el tema de la salud, incluyendo los proyectos que fijan escalas de salario mínimo para enfermeros y enfermeras. El autor de ambas medidas, el representante Jose “Quiquito” Meléndez adelantó que la Cámara concurrirá con los cambios incluidos por el Senado a las dos piezas.

Rodríguez Aguiló, por su parte, indicó a El Nuevo Día que la Cámara Baja también va a concurrir con los cambios introducidos por el Senado a la pieza que reparte $20 millones a entidades sin fines de lucro.

PUBLICIDAD

En el Senado se va a concurrir mañana con los cambios introducidos por la Cámara al proyecto que les permitirá a los oficiales correccionales beneficiarse de Plan Vital, reveló hoy el autor de la medida, el senador Héctor Martínez. Esta pieza fue aprobada en la Cámara por encima de la objeción del director ejecutivo de la Administración de Servicios de Salud, Jorge Galva, quien planteó en una ponencia que los oficiales correccionales que viven bajo indigencia cualifican ya para Plan Vital, pero que incluirlos a todos en este programa implica que la Legislatura tendrá que identificar fondos adicionales para cumplir con esta cobertura.

El senador penepé Héctor Martínez.

La Cámara aún debe atender el Proyecto del Senado 1658, que establece que el criterio médico siempre se impondrá al momento de determinarse el medicamento o tratamiento a ser aprobado a un paciente. La medida, entre otras cosas, establece que los criterios de revisión clínicos, que son unos parámetros de cernimientos, protocolos clínicos y guías de práctica que utilizan las compañías aseguradoras para determinar la necesidad médica e idoneidad del servicio de salud no podrán ir por encima de las facultades y prerrogativas de profesional de la salud.

“El diagnóstico médico será criterio rector y exclusivo para determinar el tratamiento a seguir en un paciente. Por lo tanto, el criterio médico no podrá ser alterado por la aseguradora”, se indica en la medida en que, con enmiendas del Senado se añadió que la política pública impulsada en la medida deberá ceñirse a “las leyes y regulaciones federales sobre el tema”.

PUBLICIDAD

El proyecto también obliga a las aseguradoras a ofrecer una cubierta “inmediata temporera” para una dosis inicial de un medicamento recetado en todos los casos, aun cuando la aseguradora no cubra el medicamento. Ese principio se aplicará mientras se dilucida lo que se conoce como una excepción médica o una querella administrativa contra la compañía de seguros. Con enmiendas al proyecto en el Senado, se dispuso que esa dosis inicial será pagada por un Manejador de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) o “cualquier otra entidad a la que se le haya delegado la administración de los servicios de farmacia”.

El representante penepé Juan Oscar Morales, que evalúa la medida en la Cámara como presidente de la Comisión de Salud, había planteado que se tenía que atender en la medida quién le pagaría a la farmacia por ese medicamento provisional despachado y carente la cubierta de un plan médico.

Morales dijo a El Nuevo Día esta mañana que no había visto las enmiendas del Senado.

El proyecto también acelera los procesos de excepciones médicas para que la compañía de seguros tomen una determinación sobre la cubierta del medicamento en 48 horas y no 72 horas como es el estado de derecho actual. En el caso de medicamentos controlados, no deberá excederse de 24 horas, cuando actualmente el límite es 36 horas, según dispone la Ley 194-2011.

Igualmente, el proyecto obliga a las farmacias y las farmacias de la comunidad a proveerle a los pacientes la información completa y precisa sobre las razones para la denegación del despacho de cualquier medicamento o medicina de receta.

PUBLICIDAD

En el Senado, de otra parte, se espera que mañana se apruebe el proyecto de ley que saca al Negociado de Ciencias Forenses del Departamento de Seguridad Pública y también se atendería en el cuerpo legislativo el Proyecto de la Cámara 2583, que define lo que se considerará como una “factura limpia” entregada a una aseguradora para efectos de pago.

En la Exposición de Motivos del proyecto se señala que “constantemente” surgen controversias entre los proveedores y las aseguradoras por supuestos errores en las facturas que provocan que no se cumplan con el estado de derecho vigente de que se hagan los pagos dentro de 30 días.

“La aseguradora rechaza una factura que el proveedor entiende que es limpia debido a deficiencias creadas por normas establecidas por la propia aseguradora”, lee la exposición de motivos del proyecto. “Esta medida provee para que una vez presentada ante la aseguradora una factura con el contenido mínimo establecido en Ley, se vea en la obligación de pagarla dentro del término de pago puntual establecido”.

El proyecto rebaja de 30 días a 15 días el término que tiene la aseguradora para objetar cualquier error -que deberá ser fundamentado en detalle- en una reclamación de pago antes de que se declare la factura como procesable, punto desde el cual se comienzan a contar los 30 días límite para hacer el pago. Una reclamación declarada no procesable no podrá ser clasificada como procesada y adjudicada.

Igualmente, reduce de 20 días a 10 el tiempo que tendrá el proveedor para responder a una notificación de factura no procesable y establece que no cumplir con la contestación equivaldrá a que el proveedor de servicio reconoció los señalamientos notificados. Si el proveedor somete la información requerida, la aseguradora tendrá que hacer el pago dentro de cinco días y no 30 como se dispone actualmente.

PUBLICIDAD

Finalmente, el Senado tiene que determinar si concurre o no con los cambios introducidos por la Cámara al Proyecto del Senado 1528 que busca prohibir lo que se conocen como las “facturas sorpresa”. Por ejemplo, la medida obliga a las instalaciones de cuidado de salud notificar al potencial paciente si aceptan o no su plan de salud, cobrarle al paciente el cargo que no exceda el copago, deducible o coaseguro según dispuesto por el plan de salud y notificarle que al paciente que podría tener una responsabilidad financiera aplicable a servicios prestados en caso de que el proveedor esté fuera de la red cubierta por su plan médico.

Además, toda instalación de servicios médicos o de salud tendrá a la disposición del público una lista con los cargos o costos de sus servicios.