La nominada secretaria de Educación, Elba Aponte, continuó hoy con su ronda de reuniones con senadores, separando espacio de su agenda para contestar preguntas del portavoz de la minoría penepé, Thomas Rivera Schatz.

“Estoy haciendo el ejercicio balanceado con el tiempo limitado que tengo. Queremos reunirnos con todos los senadores de manera individual”, dijo Aponte Santos al salir de la reunión que sostuvo con Rivera Schatz en el edificio Baltasar Corrada del Río, distrito capitolino. “Auguro que vamos a contar con el respaldo en el Senado y por eso estoy haciendo estas visitas”.

Sin embargo, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, dijo esta mañana que Aponte Santos cuenta con su voto para ser confirmada, pero reconoció que desconoce si tiene suficientes votos dentro de la delegación azul para que ocupe el cargo en propiedad.

PUBLICIDAD

“No he contado los votos. Ya ese no es mi rol”, dijo. “La he visto fajá”.

Mientras, hoy el penepé Henry Neumann y el independiente José Vargas Vidot reafirmaron su voto en contra de Aponte Santos.

Al salir del encuentro con Rivera Schatz -quien no atendió a la prensa-, la titular de Educación dijo que atendió preocupaciones del senador en torno a escuelas que ha adoptado, entre otros temas.

“Estoy haciendo el ejercicio de reunirme con los senadores. Es parte de hacer ese vínculo para aunar esfuerzo por la educación”, dijo Aponte Santos.

Los legisladores de Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independentista Puertorriqueño y Vargas Vidot se han expresado en contra. Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, ha sido dura en sus críticas contra Aponte Santos, pero no ha dicho cuál podría ser su voto.

En entrevistas por separado, el senador penepé William Villafañe indicó que Aponte Santos tiene su voto, pero Migdalia Padilla señaló que necesita más tiempo para evaluar su desempeño y reunirse en privado con la nominada.

Durante la entrevista entre Rivera Schatz y Aponte Santos estuvo presente el asesor legislativo del gobernador Pedro Pierluisi, Carlos Rivera Justiniano.

Preguntado qué haría Aponte Santos para garantizar votos fuera de la delegación penepé, tomando en consideración de que el nombramiento puede ser colgado con votos populares y de otras delegaciones, Rivera Justiniano dijo que no discutiría estrategias públicamente.

“La secretaria está enfocada en lograr las instrucciones del gobernador de lograr una reapertura gradual y efectiva del sistema de educación y, mientras tanto, está haciendo ambos esfuerzos a la vez”, dijo Rivera Justiniano. “Los nombramientos no vencen hasta el 30 de junio así que no vamos a cruzar el río antes de llegar al puente”.

PUBLICIDAD

Rivera Justiniano ha asegurado que a él no han llegado preocupaciones de nominados de Pierluisi, más allá del caso de Aponte Santos. Preguntado por qué tenía que estar en la reunión de Aponte Santos y Rivera Schatz, Rivera Justiniano dijo que su encomienda es ayudar a todos los nominados en su proceso de confirmación.

“No veo nada que sea suspicaz. En algunas ocasiones estoy y en otras no”, dijo Rivera Justiniano. Rechazó que Aponte Santos necesite asesoramiento para dirigirse a los legisladores.

“No es algo en particular con la secretaria. La asesoría la reciben todos los nominados”, dijo el funcionario.

Hablan los senadores penepés

Para Ríos, la verdadera evaluación de Aponte Santos se dará cuando se reinicien las clases presenciales el 1 de marzo.

“El tema de abrir las escuelas, el plan, es súper importante. Es el tema, después del Covid, más importante que tenemos y tenemos senadores de distrito que tienen preocupaciones en cuanto a la información que hay para sus distritos”, dijo Ríos. “No hay un plan fijo de las escuelas que pueden abrir. Son las que están listas”.

Ríos argumentó que supuestamente ha habido un cambio en la opinión pública a favor de Aponte Santos y que es la primera secretaria a la que se le pide que las escuelas estén listas al inicio de año escolar, cuando históricamente ningún titular de la agencia lo ha logrado.

“El issue es si puede abrir las escuelas y cuántas”, dijo. “Su entrevista (de trabajo) es la apertura de las escuelas”.

Preguntado si la reapertura de las escuelas será un elemento crucial para su confirmación, Ríos respondió que para él lo es.

PUBLICIDAD

“No va a ser perfecta. Nunca lo ha sido y nunca lo será, pero es crucial que podamos echar hacia adelante el sistema”, dijo. “Si tengo que votar a hora por ella, voto a favor”.

Ríos argumentó que no debe ser un requisito para Aponte Santos retirar el nombramiento de Héctor Joaquín Sánchez, pasado comisionado electoral de Partido Nuevo Progresista, como subsecretario a de Educación.

“Si le quitas a Héctor Joaquín el hecho de que es penepé, nadie tiene problemas”, dijo Ríos. Cuando se le preguntó si Aponte Santos tendría suficientes votos para ser confirmada en el Senado, tomando en cuenta la posible oposición de delegaciones que no son del PNP, Ríos respondió que “como senador, si voto tengo que justificar el voto y tendrían que preguntarle por qué. Tienen que hacerlo. No debe serlo (un peligro para la confirmación) y si lo hacen, serían un flaco servicio y serían hipócritas con ellos mismos”.

De otra parte, cuando se le preguntó a Padilla si había decidido su voto en el caso de Aponte Santos, contestó: “me gustaría tener el espacio (para pensar) luego de escucharla. Es muy poco lo que puedo tener de ella y no quiero ser injusta y decir que voy a votar a favor o en contra. Necesito mayor información”.

Padilla sostuvo que, si bien Aponte Santos participó de un caucus previo del Senado, apenas pudo hablar ya que igualmente asistieron otros nominados del Ejecutivo. Hoy Aponte Santos está reunida con el portavoz Thomas Rivera Schatz. Padilla sostuvo que quiere ver cómo Aponte Santos maneja la reapertura y pone en marcha ciertos programas en Educación.

PUBLICIDAD

“No hemos tenido la oportunidad de reunirnos de manera individual… quiero escuchar la posición de ella”, dijo.

Por su parte, Villafañe señaló que Aponte Santos tiene su voto.

“Ella no tiene responsabilidad por la situación que heredó en el departamento y tiene un reto enorme tratando de levantar el Departamento de Educación. Apenas lleva ocho semanas allí y hay que darle espacio para poder demostrar que puede lograr resultados”, dijo Villafañe.