A horas de que culmine la sesión extraordinaria, el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez, confirmó que más de una decena de los nominados por la gobernadora Wanda Vázquez Garced no pasarán el cedazo legislativo.

“Van a haber más de una decena de nominados que no van a poder ser confirmados, algunos se retiraron voluntariamente, otros se les solicitó el retiro y otros no han completado el trámite”, confirmó el senador.

Uno de los nombramientos que está en la cuerda floja y que será discutido mañana, lunes, en un caucus de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado es el del secretario de Corrección y Rehabilitación, Eduardo Rivera Juanatey, como Juez Superior. Al momento y, según Martínez, el rechazado nominado a Contralor y ahora designado como comisionado asociado del Negociado de Telecomunicaciones, Osvaldo Soto, “cumple con lo que establece la ley”.

“Con la designación del secretario de Corrección hay unas preocupaciones de algunos compañeros que se van a estar discutiendo en el caucus al igual que las que hay con otros nominados, como es el caso de Osvaldo Soto”, expresó Martínez.

Según el Artículo 3 de la Ley de Telecomunicaciones (Ley 213-1996), los comisionados asociados deben cumplir con “algunos” de varios requisitos además de ser ciudadanos de Estados Unidos. Entre esos requisitos está: ser ingeniero licenciado en Puerto Rico, preferiblemente con un grado de maestría o doctorado en ingeniería con al menos diez años de experiencia en el ejercicio de su profesión que incluya experiencia en el campo de las telecomunicaciones; o abogado autorizado a ejercer su profesión con al menos diez (10) años de experiencia en el ejercicio de su profesión que incluya experiencia en el campo de las telecomunicaciones; o un profesional con un grado académico de maestría o doctorado en economía, planificación o finanzas, o en materias relacionadas en asuntos de telecomunicaciones; o un profesional con un grado de bachillerato o con de diez años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones.

“De acuerdo con la ley él (Soto) cualifica. Si tiene los méritos o cualidades por otras razones, eso habría que evaluarlo”, sostuvo Martínez.

Hasta la semana pasada quedaban pendientes a evaluación 58 de los 79 nombramientos sometidos por la gobernadora en la convocatoria original de la sesión extraordinaria, la cual fue enmendada el miércoles para incluir 45 candidatos adicionales a la judicatura, fiscalía, procuradurías y otras organismos. “Vamos a estar trabajando mañana, recopilando toda la información, haciendo los informes finales. Voy a hacer vista ejecutiva después del caucus y confío poder evaluar y llevar al pleno del hemiciclo la mayoría de los nombramientos que ha hecho la gobernadora”, expresó.

También está sobre el tintero la designación a la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) del alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, cuya nominación no cumple con los requerimientos de ley que exigen que la designación al cargo esté acompañada de una recomendación de algunas de las cinco dependencias representadas en el organismo.

¿Más designaciones?

A pesar de que la sesión extraordinaria culmina mañana, lunes, a la medianoche, sigue sonando la posibilidad de una nueva enmienda por parte del gobernador interino, Raúl Márquez Hernández, para someter ante la consideración de Senado el ascenso del juez Jorge Díaz Reverón, esposo de la gobernadora, como juez del Tribunal de Apelaciones.

Martínez aseguró que -al momento- la convocatoria no ha sido enmendada. A preguntas de si -de llegar la designación- podría ser considerada, el senador de la Palma dijo que eso sería una determinación de los miembros de la Comisión.

“Nosotros tenemos el deber de evaluar todos los nombramientos que lleguen al Senado”, respondió.

El viernes el portavoz del Senado, Carmelo Ríos, había expresado en una entrevista con Pelota Dura (Univisión) que cualquier nombramiento durante el fin de semana o el lunes no sería evaluado en esta sesión extraordinaria. No obstante, dijo, que una designación de Díaz Reverón habría que evaluarse “por lo que es él y no lo puedo mirar por con quién está casado”.

“La Comisión y sus miembros son los que deciden si se evalúa o no un nombramiento. Él (Ríos), como presidente de la Comisión de Reglas y Calendarios, tiene la obligación de descargar el informe de la Comisión para que el pleno del Senado confirme o rechace el nombramiento”, detalló Martínez.

En el 2018, el juez Díaz Reverón solicitó un ascenso al cargo de juez del Tribunal de Apelaciones que fue avalado por la Comisión de Evaluación Judicial. Díaz Reverón es juez superior desde el 2009, cuando lo designó el entonces gobernador Luis Fortuño.

El viernes, también en Pelota Dura (Univisión), Márquez Hernández aseguró que hasta ese momento no se le había planteado o requerido hacer el nombramiento del esposo de la gobernadora. “No se me ha planteado, no está frente a mí, no está sobre mi escritorio y no ha sido discutido conmigo”, alegó.