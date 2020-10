El portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, prácticamente descartó hoy, jueves, aprobar la nueva Ley de Seguridad Marítima, por lo que la lista de proyectos incluidos en la sesión extraordinaria por la gobernadora Wanda Vázquez Garced con poca o ninguna posibilidad de recibir el visto bueno aumentó a cinco.

La Ley de Seguridad Marítima se une al proyecto que buscaba reducir los requisios para ejercer la quiropráctica y al proyecto que ordenaria la fusión del Departamento de Salud con la Administración de Servicios de Salud (Ases), medidas que recibieron informes negativos por parte del presidente de la Comisión de Salud cameral, Juan Oscar Morales.

También peligran el proyecto que daría paso a la privatización de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR, canal 6), y la medida que busca elevar a rango de ley la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3).

El Proyecto del Senado 1664 (Ley de Seguridad Marítima), una medida de la administración, entre otras cosas aumenta las penalidades por infracciones de ley y le requiere a los dueños de embarcaciones la compra de una especie de seguro compulsorio, dijo Rodríguez Aguiló.

“Lo que me han dicho los propietarios de botes y embarcaciones es que el proyecto viene con un aumento a las multas. Eso se puede evaluar si es para atender el comportamiento de unos irresponsables, pero no en este momento y a la ligera. Así no hay forma de hacerlo”, sostuvo Rodríguez Aguiló en entrevista con El Nuevo Día.

El legislador indicó que la medida, que obligaría a los dueños de embarcaciones a adquirir un seguro, aumenta los costos en que incurren anualmente los dueños de botes.

“Hay muchas interrogantes y muchas áreas críticas en el proyecto. Para mí, y se lo he dicho varios compañeros y al propio Presidente (Carlos Méndez), es que a la ligera y sin estudio, y sin dar espacio a las partes para expresarse… a los dueños de marinas y pescadores, así yo no puedo votar a favor. Mi propuesta es no aprobarlo. Haré todo lo posible para que eso ocurra”, sentenció.

De otra parte, Morales ya rindió informes negativos sobre el proyecto de la quiropráctica y de la fusión de Salud con Ases.

“Quienes interesen realizar estudios doctorales en quiropráctica deben completar un bachillerato el cual debe incluir créditos en biología, química, física, entre otros, previo a los cuatro años postgraduados de estudios de especialización en quiropráctica. Además, llevan a cabo residencias las cuales tienen duración de un año como parte de su educación post-graduada. Son sometidos a rigurosos exámenes nacionales y satisfacen estrictos requisitos de licencia antes de comenzar su práctica. Es un interés apremiante de esta Asamblea Legislativa realizar todas las gestiones necesarias para que todos los pacientes reciban un servicio de calidad en beneficio de su salud. Es por esto, que la Comisión de Salud es de la opinión de que una exhaustiva preparación académica y clínica, asegura la pericia profesional. Creemos que los estándares de una educación de calidad no deben interpretarse como una penalización a los estudiantes”, lee parte del informe de la Comisión de Salud en referencia al proyecto de los quiroprácticos.

Por su parte, el Proyecto del Senado 1639 (COR3), que también crearía un nombramiento de 10 años para quien dirija la entidad, no daría suficiente flexibilidad para que se implementen planes de recuperación de desastres, amarraría de manos a los alcaldes en los esfuerzos de preparación para emergencias y recuperación y relegaría la labor que actualmente realiza el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), según críticos.

En cuanto al proyecto que ordenaría la privatización de WIPR, el senador penepé Henry Neumann reveló que el lunes se celebrará en la presidencia del Senado una reunión en la que participarán legisladores, la administración del canal y la unión de empleados.

“Y tengo el deseo de conservar el canal y que esté en manos del gobierno, pero está la amenaza de la Junta de Supervisión Fiscal, que le ha quitado el financiamiento y ha puesto en peligro los empleos de técnicos y otras personas que trabajan allí. Nuestro deseo es proteger el canal y mantenerlo en manos del Gobierno”, dijo Neumann.

Rodríguez Aguiló también ha expresado preocupación por la medida, al recordar que el canal se está utilizando para dar clases ahora que las escuelas públicas están cerradas por la pandemia de COVID-19.

De otra parte, el proyecto que busca sacar de las manos del secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la presidencia del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, sería aprobado en la Cámara de Representantes, pero con enmiendas.

El Proyecto del Senado 1503, avalado en febrero en dicho cuerpo mediante descargue y sin consulta al DRNA, atiende una preocupación de los miembros del comité, quienes alertaron en una reunión con el senador penepé Carlos Rodríguez Mateo que no habían podido reunirse debido a que su presidente, el titular del DRNA, tenía que convocarlos. Dicha agencia llegó a contar con cuatro titulares tras la renuncia de Tania Vázquez Rivera en octubre de 2019.

La medida persigue que la presidencia no recaiga en el titular del DRNA, sino en cualquiera de los seis miembros que no son funcionarios de gobierno. El Nuevo Día supo que el secretario del DRNA, Rafael Machargo Maldonado, quiere que el titular de la agencia retenga dicha autoridad. El proyecto también aumenta el presupuesto del comité en $150,000, pero en la Cámara se aumentaría a $350,000.

También dispone la medida que todos los miembros del Comité estarán acobijados por las disposiciones de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado. Igualmente, extiende hasta el 28 de febrero de 2021 el plazo que tiene el grupo para presentar lo que se conoce como el Plan Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.