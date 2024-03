En medio de oposiciones, Cámara de Representantes aprueba paquete de medidas para transformar el sistema de permisos

Entre las medidas aprobadas, está el Proyecto de la Cámara 1992 , que dispone que, si en 30 días el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no se expresa sobre una propuesta obra de construcción, se concluirá que no hay objeciones y se procederá a otorgar el permiso solicitado.

“ A nombre del desarrollo económico, no podemos tirar por la borda el proceso de planificación urbana . Creo, propongo y apoyo el desarrollo económico sustentable y eso no es otra cosa que desarrollemos nuevas empresas, nuevos comercios en armonía con los recursos naturales de Puerto Rico”, expresó el representante del PIP, Denis Márquez .

“Con el oído en tierra”

“Hay compañeros que prefieren que el país no se mueva, que no haya empleo, que no haya empresas, que no haya actividad económica, que haya un ‘freezer’ para que se congele todo y ese no es el camino que Puerto Rico quiere y necesita. Estos proyectos, ciertamente, han sido desarrollados y radicados con el oído en tierra”, argumentó.