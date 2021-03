Las vistas públicas del Proyecto del Senado 184 que busca prohibir las llamadas terapias de conversión en Puerto Rico inició este miércoles con la participación de una veintena de deponentes en el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio, en San Juan.

Esta medida fue presentada por el senador independiente José Vargas Vidot; la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago; el senador por el Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau; y los senadores por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe.

La audiencia de hoy comenzó con la ponencia del doctor José Francesschini Carlo, decano del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Central del Caribe, quien planteó a modo de contexto científico que en 1974 la Asociación Psiquiátrica Americana determinó eliminar como enfermedad mental la homosexualidad, tras quedar demostrado que no es una patología.

“No puede haber tratamiento para algo que no se considera enfermedad por todos los expertos y organizaciones a nivel mundial, quienes sostienen que no es una enfermedad. Ahí se debe incluir la Organización Mundial de la Salud, Asociación Médica Americana, Asociación Psiquiátrica Americana, Academia Americana de Pediatras, Asociación de Psiquiatras de Niños Y Adolescente, Asociación Psicólogos Americana, Asociación Mundial de Psiquiatría. Por mencionar las más importantes, son muchísimas más”, sostuvo Francesschini Carlo.

Asimismo, expuso que un estudio presentado en junio de 2020 a las Naciones Unidas por un grupo independiente reflejó que el 90% de todas las terapias de conversión son practicadas en personas menores de 24 años; y la cifra para menores de 18 años es de 50% de todos los que son sometidos a terapia de conversión. “Uso la palabra sometidos ya que en la inmensa mayoría de los casos son los padres obligando al hijo o hija a someterse a dicha terapia y no son voluntarios”, apuntó.

En sus propias palabras, en respuesta a preguntas de la senadora Rivera Lassén, el psiquiatra calificó la terapia de conversión como “utilizar técnicas de aversión, utilizar técnicas de que es algo condenado (la homosexualidad), de que esto no es una decisión correcta, porque entienden (quienes practican las terapias) que es una decisión, y eso va en contra verdaderamente de una persona que, como he dicho, nace homosexual”.

Luego, al ser cuestionado por la senadora Elizabeth Rosa, del Partido Popular Democrático (PPD), respecto a técnicas asociadas a “terapias de conversión”, respondió: “Típicamente tiene que ver con la humillación, con la condenación de que están mal, de que Dios los va a castigar, de que es un pecado, es ese tipo de comportamiento por el terapista”. Francesschini Carlo expuso que en su práctica profesional ha habido padres que se han acercado a él en busca de terapias de conversión para su hijo o hija.

“Son los padres los que verdaderamente se deberían someter ellos mismos a un proceso terapéutico para que puedan aceptar la orientación que el hijo tenga y que no afecte aún más las relaciones interpersonales de amor”, expresó el psiquiatra.

Mientras, en su su turno de preguntas, la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, señaló la definición que establece el Proyecto 184 en torno a “terapia de conversión” al sostener que “una de las preocupaciones que se ha levantado en la discusión pública va a dirigida a que esta definición es muy amplia”. De igual modo, indicó que la definición se refiere a “individuos”, lo que -a su entender- atentaría contra el adulto que “voluntariamente” desee acudir a alguna terapia de este tipo, pese a que no se le reconoce validez científica.

“Según el lenguaje de la medida, la libertad de la persona no sería respetada”, insistió. En respuesta a la legisladora, la senadora María de Lourdes Santiago, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), recordó que expresamente el Proyecto 184 propone enmiendas dirigidas a prohibir la práctica de terapias de conversión por parte de profesionales de la salud mental a menores.

“A su juicio profesional, ¿las terapias de conversión cuya definición le leí, debe o no aplicar o no aplicarse a niños y niñas menores de edad?”, preguntó Santiago.

“No deben ser utilizadas en niños y niñas menores de edad”, reiteró el galeno.

Por su parte, la vicepresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Lydael Vega, sostuvo en su ponencia que dicha organización avala las enmiendas propuestas por el Proyecto 184 y, particurmente sobre la enmienda a la definición de “maltrato”, en la que se añadiría la práctica de terapia de conversión, subrayó que facilita el que cualquier ciudadano pueda denunciar esta práctica sobre algún menor de edad.

“Todo ciudadano que advenga en conocmiento tiene la obligación de denunciarlo, no va a depender de que ese niño o niña lo diga, sino que cualquier ciudadano que advenga en conocimiento y observe estas prácticas pueda hacer la denuncia sobre ello”, explicó.

Aunque la pieza legislativa no habla sobre la religión, sus detractores plantean que el proyecto atenta contra la libertad religiosa y contra el derecho de crianza de los padres con sus hijos. En reiteradas ocasiones a lo largo de la vista pública, se ha aclarado que la prohibición propuesta en la medida va dirigida a los profesionales de la salud mental licenciados y que excluye otros contextos no regulados, como lo sería la consejería esperititual, a pesar de que relatos de sobrevivientes de las llamadas terapias de conversión evidencial las intersecciones entre estas prácticas en diversas modalidades y la ideología cristiana.

Sobre el argumento respecto a la crianza de los hijos, ante preguntas de Vargas Vidot, la vicepresidente del Colegio sostuvo que la Ley 246 es clara al establecer que el estado, en el ejercicio de su facultad de parens patriae, tiene la responsabilidad de proveer la mayor protección posible a los menores,

“[...] Establece el derecho de los menores frente al de los padres, partiendo de que son una figura vulnerable por no poseer la capacidad física y legal para protegerse y procurare su bienestar por sí solo”, sostuvo Vega.

El proyecto, que enmienda los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y los Artículos 3 y 41 de la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, tipifica como maltrato y busca prohibir las terapias de conversión aplicadas a un menor de edad en un contexto clínico. Las vistas públicas inician hoy y continuarán el próximo viernes, 26 de marzo.

De acuerdo con el proyecto, terapias de conversión “incluye cualquier esfuerzo o tratamiento dirigido a cambiar el comportamiento corporal, expresiones o la orientación sexual de un individuo, así como eliminar o reducir atracciones románticas o sexuales o sentimientos hacía individuos del mismo género”.

Hablan las víctimas

Vargas Vidot, Santiago y Bernabe ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que una joven trans de 19 años llamada Mila García narró su experiencia con las terapias de conversión. Asimismo, Justin Santiago y E. Rivera (quien pidió ser identificado con la inicial de su nombre) compartieron sus vivencias con estas terapias.

García sostuvo que mientras estudiaba en un colegio cristiano fue sometida a sesiones de consejería que buscaban convencerla de que “estaba mal por ser gay”.

Mientras Justin indicó que “aunque me preparé y he sido un ciudadano útil, las secuelas del daño que me hicieron en esa tortura aún las arrastro”.

Por su parte, Rivera contó que las terapias de conversión las vivió en un contexto religioso y clínico cuando lo llevaron ante un psicólogo.

“Para mí, era un psicólogo, un profesional de la salud y entendía que decía la verdad, pero entro en conflicto conmigo mismo porque lo que ellos me decían no iba de acuerdo con lo que yo sentía, querían que suprimiera eso”, narró.