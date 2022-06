En medio de la votación sobre el Proyecto del Senado 693 en la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, las legisladoras Migdalia González Arroyo y María de Lourdes Santiago Negrón señalaron hoy, jueves, que la medida que restringe el aborto fue enmendada para incluir que las víctimas de violación deberán optar a que les induzcan un parto prematuro después de las 22 semanas.

“Me parece bien chocante las enmiendas sobre las mujeres violadas. La única alternativa que tendrían después de las 22 semanas, en ausencia de la declaración de un médico o un caso de emergencia clínica, es que las sometan a un parto prematuro inducido y que recurran, si así quieren, a la entrega voluntaria (del recién nacido)”, lamentó Santiago Negrón, con los ojos llorosos al salir de las oficinas de la Comisión de Vida y Familia luego de votar en contra de la medida.

La votación era hasta la 1:00 p.m, pero los asistentes de la oficina compartieron que se extendería la votación. Al mediodía, habían votado Santiago Negrón, González Arroyo, Ana Irma Rivera Lassén y José Vargas Vidot en contra del proyecto 693.

“Precisamente, eso es lo que buscamos, que nadie esté obligada. Nosotros no queremos obligar a nadie a hacer determinada cosa, sino permitir a la persona sea la que pueda tomar decisión”, denunció González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, que tiene la medida en segunda instancia.

A pesar de que el informe positivo incluye que la Comisión de Asuntos de las Mujeres avala la medida, la senadora enfatizó que redactará otro informe en contra del proyecto 693.

Santiago Negrón y González Arroyo coincidieron en que el proyecto del 693 no es necesario y representa un riesgo para que se den abortos inseguros en la isla por las restricciones que abordaría respecto a la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.

“En caso de embarazo por violación, de no cumplirse con ninguna de las excepciones dispuestas en este artículo, si la madre no desea continuar con su embarazo, en algún momento luego de cumplidas las 22 semanas de gestación, esta podrá optar por que le induzcan un parto prematuro, siempre y cuando el médico determine que la inducción del parto prematuro no pondrá en peligro la vida de la madre y ofrezca posibilidades de sobrevivencia a la criatura luego del parto”, lee la última versión de la pieza legislativa.

Las excepciones a las que se refiere el proyecto corresponden a: “cuando la decisión de terminación de embarazo está fundamentada en el juicio médico”; “cuando un facultativo médico diagnostique una anomalía fetal incompatible con la vida”; y “cuando un médico licenciado para ejercer la medicina en Puerto Rico rebata la presunción de viabilidad determinando, a la luz de las mejores prácticas de la medicina, que el concebido de veintidós (22) semanas o más de gestación no podrá sobrevivir independiente de su madre fuera del vientre materno”.

“No ha cambiado nada en el proyecto y no podría avalar el proyecto. He sido clara, no es que haya una cultura a favor del aborto, soy madre, tengo hijos y nietas, sé que es importante preservar la vida, pero no puede ser vulnerando los derechos de las mujeres, y hay que tomar en consideración muchísimas circunstancias”, expresó González Arroyo, lamentando las enmiendas hechas a la medida.

La senadora popular detalló que, anteriormente, la versión original excluía o no abarcaba los casos de violación, pero, en esta versión enmendada, la medida está “obligándolas prácticamente a que se le induzcan el parto”.

El Proyecto del Senado 693 fue radicado el 6 de diciembre de 2021 por siete senadores, incluido el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. Los senadores populares tenían acordado reunirse en el caucus antes de que bajara el informe a votación.

Por su parte, Santiago Negrón denunció que el informe positivo de la medida antiaborto contiene imágenes explícitas, fotos testimoniales y material religioso en el texto.

La senadora independentista fue la primera en acudir a la oficina de la Comisión de Vida y Familia a votar en contra del proyecto, y reiteró que le parece que no se tomaron en cuenta las aportaciones de expertos en salud prenatal que asistieron a las vistas.

“En el caso de las violaciones, se estableció en el proyecto que, si una madre está saludable y ese bebé, de cinco meses y medio o más, está saludable también, y ya el médico determina que pudiera sobrevivir fuera del vientre, en esos casos no se puede terminar con la vida de ese bebé, pero sí la madre tendrá la opción de procurar un parto prematuro para entonces no estar los nueve meses embarazada”, sostuvo Joanne Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia, en entrevista con TeleOnce.

Por su parte, ocho organizaciones, endosadas por otras 26 entidades civiles, publicaron en la mañana un extenso informe negativo sobre la medida “porque limita el derecho al aborto en Puerto Rico a partir de la semana 22 de gestación”.

“Las terminaciones de embarazo que se realizan en período de gestación mayor a las 22 semanas son casos extraordinarios, que corresponden a un riesgo mayor de salud a la persona gestante y/o al feto. Asumir que las mujeres y personas gestantes abortan en etapas de gestación más avanzadas por mera liberalidad es falso, y es una visión violenta hacia las mujeres y personas gestantes, que atenta contra sus derechos humanos”, lee el informe de las organizaciones en contra del proyecto.