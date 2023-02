A pesar de ser el funcionario público que dio el visto final para la apertura al tráfico del puente atirantado de Naranjito sin que estuviese listo, el exdirector de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el ingeniero Luis Trinidad Garay, se lavó las manos este jueves durante una vista pública al señalar que no fue advertido por su equipo de trabajo en cuanto a consideraciones claves que debían tomarse de cara a la inauguración el 24 de octubre de 2008 y que no vio un correo electrónico que describía los trabajos críticos sin realizar.

“Desconocía hasta este momento que faltaban unos trabajos por hacer en el área de tensado de los cables”, respondió Trinidad ante preguntas del representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló. “La decisión final (de abrir el puente) la toma el director ejecutivo, en este caso, este servidor” reconoció el ingeniero.

En el segundo día de vistas públicas de la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de la Cámara de Representantes, que investiga las fallas estructurales y vicios de construcción del puente defectuoso y parcialmente inservible, Trinidad señaló al entonces director del área de Construcción de la ACT, Javier Arroyo Rosario, y al entonces director del área de Infraestructura, José Hernández Borges, al plantear que ninguno de estos le informó sobre los trabajos críticos que todavía no se habían hecho en el puente cuando fue inaugurado, ni sobre las acciones inmediatas que había que tomarse. Según su relato, tampoco fue informado por la ingeniera María Ayala, entonces supervisora del proyecto y actual directora del área de Construcción.

“Yo tengo mi conciencia tranquila por el hecho de que hicimos lo que había que hacer”, respondió Trinidad al ser cuestionado por El Nuevo Día, sobre si sentía alguna responsabilidad como exdirector de la ACT, al ver estado actual del puente. “De haber tenido alegan tipo de conocimiento de que existía o hubiese existido algún tipo de problema con el puente, yo no me hubiese prestado para abrirlo, dar la instrucción para abrirlo en el momento que se abrió”, añadió en expresiones a los periodistas.

Una carta en manos de este medio y que forma parte de los documentos presentados hoy por Las Piedras Construction durante la vista pública, con fecha del 23 de octubre de 2008, advierte que el puente, de ser abierto al tráfico sin la culminación de los trabajos, no debía incluir el tráfico de vehículos pesados.

“El tráfico de camiones pesados debe limitarse hasta que todos los tendones hayan sido tensados y cementados. Además, el tráfico de peatones debe limitarse a no más de 2 personas por metro cuadrado”, lee la carta de la compañía HNTB a CSA Group, los diseñadores del puente.

En la comunicación, Steven Lin, en representación de HNTB, advirtió que “no podemos garantizar que no habrá grietas en la plataforma en estas condiciones y se debe dar la máxima prioridad a la finalización de los tendones de la plataforma”.

A pesar de las advertencias hechas el día anterior a la inauguración, la ACT y DTOP no impidieron el evento y no limitaron ni impidieron el tráfico de vehículos pesados. Además, permitieron que el 26 de octubre de 2008 se realizara un maratón 10k. Fotografías de archivo de El Nuevo Día muestran que durante el maratón cientos de personas cruzaron el puente sin que se controlara el paso peatonal sobre la delicada e incompleta estructura.

Foto de archivo de celebración de 10K en el puente atirantado, el 26 de octubre de 2008. (Jose R. Madera)

“El puente permaneció abierto”, reconoció Trinidad a preguntas del portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ángel Matos. El exsecretario de Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos González Miranda, quien también compareció ante la Comisión, dijo de igual modo que no fue informado ni advertido sobre los trabajos incompletos en el puente y el peligro que esto representaba para la estructura abierta al tráfico sin restricciones.

“Esto está bajo investigación, en ese sentido, hay una investigación bajo curso, hay que dar espacio para que se vea la evidencia, se vean los expedientes, eso pasó hace 15 años y en su momento se sabrá la verdad completa de todo esto”, manifestó González Miranda en declaraciones a este medio.

Ambos funcionarios negaron durante la vista haber sido contactados o instruidos por el exgobernador Anibal Acevedo Vilá o funcionarios de La Fortaleza para que el puente fuera inaugurado a como de lugar antes de las elecciones generales del 4 de noviembre de 2008. “Negativo”, respondió González Miranda. “Los proyectos se discutían todo el tiempo con el jefe del gabinete […] para informar sobre el estatus de los proyectos en general”, sostuvo.

Un mes después, el 24 de noviembre de 2008, el ingeniero Burrington envió un correo electrónico a Trinidad, donde comienza diciendo: ”Como usted sabe, hay varias actividades críticas de trabajo que deben completarse lo antes posible y solo se pueden hacer sin tráfico, aparte del tráfico de construcción, en la estructura”.

El ingeniero Burrington, quien ya falleció, detalló en el correo electrónico que los trabajos críticos que había que realizar consistían en la inyección de todos los tendones longitudinales del tablero -114 tendones en total-, la etapa 3 de inyección de los tendones del cable atirantado -96 tendones en total-, inyección completa del tirante dañado NB12 este y “corrección del perfil del tablero del puente existente para cumplir con los criterios de aceptación de suavidad del puente”.

En la comunicación, Burrington hizo constar que, en relación con la apertura del puente al tráfico el 24 de octubre de 2008, se había hecho conscientes “a todos” que los obras antes mencionadas no se habían realizado y que, por lo tanto, la apertura no debía permitir el tránsito de camiones pesados. El ingeniero hizo referencia a la carta del 23 de octubre de 2008.

“El tráfico de camiones pesados que utiliza el puente produce una vibración excesiva en la plataforma del puente debido a que la suavidad de la plataforma del puente no cumple con los criterios de aceptación requeridos”, subrayó Burrington en su comunicación electrónica.

“El impacto del tráfico de camiones pesados está causando cargas de impacto excesivas en los sistemas de anclaje del cable atirantado sin que el tendón del cable atirantado esté cementado, cada cuña de anclaje trenzada tiene una tendencia a perderse. Si esto sucede, podríamos tener una falla en el puente”, advirtió.

De la carta se desprende que el inspector advirtió que los trabajos debían realizarse “lo antes posible”, que el puente debía cerrarse tráfico para completar los trabajos y que el tráfico de camiones pesados debía detenerse “de inmediato”.

Las Piedras Construction responsabiliza a la ACT

Independientemente del intercambio de cartas impresas y correos electrónicos, el vicepresidente de Las Piedras Construction, el ingeniero Tomas Montalvo Torres, señaló durante su interrogatorio en la vista que “se hacen reuniones semanales en todos los proyectos”, incluyendo el proyecto del puente, y que los funcionaros de la ACT a cargo del proyecto tenían conocimiento de las condiciones del puente, los trabajos sin realizar y las consecuencias de abrir el puente a tráfico sin unas restricciones críticas.

“Se invita a todo el personal a cargo del proyecto. No van a todos a todas las reuniones, pero típicamente sea hacen reuniones semanales y se invitan”, respondió Montalvo Torres ante preguntas del representante popular Juan José Santiago (distrito 28).

En su ponencia, el vicepresidente de la compañía a cargo de la construcción reiteró que “los mayores problemas que se identifican en el puente hoy día” se deben a tres factores principales: la apertura del puente sin tener el postesionado de las losas del puente y los trabajos de inyección de grout (cemento especializado) terminados, la decisión de no realizar los trabajos adicionales de overlay (capa final con un producto especializado) en el puente y la falta de mantenimiento continuo del puente durante los pasados 14 años.

Tal como planteó en una entrevista exclusiva con este medio a raíz de la investigación de la Unidad de Investigación y Datos, Montalvo Torres sostuvo y mostró evidencia de que, ante la decisión de inaugurar el puente y abrir al tráfico, la compañía solicitó al inspector del proyecto mediante una carta el 16 de octubre de 2008 en la que está copiada la ingeniera Ayala, un plan de “mantenimiento de tráfico”, que debía incluir el cierre al tráfico posterior a la inauguración para realizar trabajos como el grouting.

Pese a la urgencia, no fue hasta diciembre que la ACT autorizó el cierre del puente dos fines de semana para realizar trabajos que faltaban. Eso no incluyó el overlay debido a que, según Montalvo Torres, la ACT decidió no añadir dicho trabajo en el contrato.

Esa labor, respondió ante preguntas del representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, no estaba incluida en el plano ni contrato original. “Nosotros como contratistas vamos a un proyecto que ya este previamente diseñado y cotizamos lo que está en esos planos. […] La ACT debió ir al diseñador, consultarlo”, dijo el ingeniero. El overlay habría costado entre $2 y $3 millones adicionales

Pendientes a www.elnuevodia.com para una actualización de esta historia.