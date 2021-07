Más de un centenar de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se presentaron hoy en el Capitolio para denunciar, entre otras cosas, que mientras el consorcio LUMA Energy continúa enfrentando problemas para mantener en pie el sistema eléctrico, cientos de celadores se encuentran realizando labores en otras dependencias.

Allí se encontraba en la Plaza de la Democracia un excelador con 15 años de experiencia, que solo se identificó como “Otero”, quien señaló que la AEE todavía está a tiempo para reclutar nuevamente a los celadores que decidieron no irse a trabajar con LUMA. Otero fue movido a la Comisión Industrial, donde ahora se desempeña como alguacil.

Los primeros siete años de servicio público de Otero los trabajó como policía estatal.

“Es un cambio drástico y no es para lo que uno está preparado para trabajar, pero hay que asumir la responsabilidad como empleado y como persona leal”, indicó a El Nuevo Día. “El país necesita de nosotros y un consejo que daría al Gobierno es que la AEE existe y si LUMA no puede con el tipo de trabajo que se está desarrollando durante el día, mete a estos celadores y podadores de campo con la AEE y que breguen lo que tiene que ver con las averías y que Luma coja la reconstrucción”, señaló.

Otero indicó que no solicitó trabajo con LUMA para no perder el camino ya andado: 22 años de trabajo en el Gobierno. “Tengo 44 años y en 10 años no voy a recuperar 22 años jamás y en la vida”, dijo.

Karelexy Rosario sostuvo que la actividad fue organizada para enviarle un mensaje al gobernador Pedro Pierluisi.

“Luma ha engañado al pueblo. LUMA dijo que estaba preparada para el 1 de junio y tener control de la red eléctrica y le falló al pueblo de Puerto Rico. LUMA dijo que no habría aumentos en energía eléctrica y ya tenemos tres aumentos que suman un 22%. LUMA aseguró que el servicio al cliente iba a mejorar y ni los alcaldes pueden comunicarse con servicio al cliente”, dijo Rosario a el El Nuevo Día.

“Los trabajadores queremos darle servicio al pueblo de Puerto Rico, pero fuimos desplazados y nos enviaron a todas las agencias que te puedes imaginar a nivel isla. Queremos volver a nuestros trabajos y si LUMA no tiene la capacidad o no tiene los empleados, que el gobernador Pedro Pierluisi les pida que se retiren por incumplimiento de contrato y nos devuelvan la plazas”, sostuvo Rosario, un excelador de línea.

El exempleado de la AEE fue enviado al Departamento de Educación, donde trabaja en el programa de comedores escolares.

“Allí estoy mirando para el techo, porque no tengo una autorización para poder salir”, explicó al recordar que trabajó como celador por 20 años, que no renunciaría a esos años ya trabajados al irse a trabajar con LUMA y apeló su traslado ante la Comisión Apelativa del Servicio Público.

“No he recibido contestación de parte de ellos”, dijo.

Luis Díaz trabajó en el Centro de Llamadas de la AEE, ubicado en las Oficinas Centrales en Santurce.

“Primero me movieron al Departamento del Trabajo. Allí me identificaron como líder sindical, me sacaron y me mandaron a Edificios Públicos”, manifestó el hombre, quien trabajó 15 años en la AEE.

“Toda esa experiencia se pierde y ahora ellos tienen un call center privado y no atiende las llamadas de forma correcta. No atienden las llamadas de forma correcta, no son profesionales, no tienen el conocimiento, no saben dónde están las averías y no saben bregar con el sistema. Quince años luego de haber estudiado todo el mapa de Puerto Rico, conocer las subestaciones y los alimentadores y yo saber dónde enviara una brigada, ahora no tenemos eso”, sostuvo Díaz.

“Y ahora estamos de handyman en Edificios Públicos”, añadió.

Junior González trabajaba en lo que se conoce como el área de Mediciones, en Caguas.

“Le dediqué 28 años a la AEE. Era absurdo comenzar en cero y renunciar a 28 años y perdía todos mis derechos y mi oportunidad de retiro”, dijo el hombre al contar que fue movido a la Autoridad de los Puertos, en el área de pagos.

“Me siento incómodo, decepcionado con lo que nos hicieron. Lo que han hecho con nosotros es una matanza, un asesinato porque hemos dado el todo por el todo durante estos pasados años al servicio de Puerto Rico en momento dificilísimo y que de la noche a la mañana nos saquen y nos manden a cualquier agencia”, dijo el hombre.

En declaraciones escritas, el grupo que organizó la protesta de esta tarde indicó que la manifestación también iba dirigida a los legisladores y a Pierluisi para que asumieran “el valor que ameritan estos tiempos”.

¨Hay que decirle a la Junta de Control Fiscal y a LUMA que este pueblo se respeta. Este es el momento de defender los trabajadores, nuestros recursos naturales y el ambiente¨, Karlexy Rosario, portavoz del grupo.

Walberto Rolón expresó por su parte que continuarán denunciando que ¨mientras nos desplazan de nuestros empleos y privan a nuestro pueblo de acceso a energía renovable, escuelas adecuadas, transporte colectivo, un retiro digno, servicios de salud de calidad, niegan un aumento al salario mínimo. En cambio, a LUMA Energy le regalan nuestro mayor activo, con nuestros embalses de agua, comunicaciones y miles de millones de dólares para satisfacer hasta sus entretenimientos, sin proveernos garantías de que pueden operar y mantener el sistema de Transmisión y Distribución eléctrica¨.