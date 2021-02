Mientras el Departamento de Educación (DE) guarda silencio en torno a la cancelación del contrato con el hotel Copa Marina, decisión tomada ayer luego de una denuncia pública y tras el desembolso de $279,000 de fondos públicos, miembros de la oposición política exigieron hoy a la secretaria nominada, Elba Aponte Santos, que dé explicaciones.

El tema trascendió públicamente durante la vista de interpelación de Aponte Santos en la Cámara de Representantes cuando la representante popular Lydia Méndez la confrontó con un contrato firmado entre el exsecretario del DE, Eligio Hernández y la gerencia del hotel el 16 de noviembre. El convenio fue de $1,395,000 e incluía la disponibilidad de tres salones del hotel y el estacionamiento para que allí se dieran clases a estudiantes de escuelas de Guánica.

El viernes, Aponte Santos anunció que había cancelado el contrato, pero no ha dicho nada sobre el proceso que dio paso a dicha contratación, por qué se desembolsó dinero por un servicio que no fue rendido y qué pasos concretos tomará para disciplinar al personal que participó de la contratación y para recuperar el dinero.

“Es una irresponsabilidad crasa del DE, primeramente, por no saber evaluar bien los arrendamientos”, dijo Méndez a El Nuevo Día. La legisladora ha subrayado sobre el posible error de alquilar una instalación justo al lado del agua en plena zona sísmica.

De hecho, la zona en que está ubicado el hotel estuvo parcialmente incomunicada por derrumbes tras los terremotos de enero del año pasado.

“Y es una irresponsabilidad crasa que hayan pagado sin dar clases”, agregó Méndez. “Más allá de cancelarlo, como secretaria designada tiene la responsabilidad de exigir el reembolso del dinero”, dijo.

En declaraciones escritas, la representante por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli acusó también a Educación de ignorar su responsabilidad de inspeccionar las escuelas para identificar condiciones de vulnerabilidad como diseños de columna corta.

“Y despilfarra el dinero en contrataciones altamente sospechosas y totalmente descabelladas”, dijo. “¿Cómo es posible que para atender la necesidad de dar clases en la zona suroeste se escoja una localización igualmente peligrosa en un espacio frente al mar y en la zona de actividad sísmica? ¿Acaso no recuerdan el peligro de tsunamis o maremotos asociados a los terremotos?”, dijo la legisladora.

“Además de ser ilógico en cuanto a la seguridad de la comunidad escolar, el DE debe dar explicaciones sobre cuáles fueron los criterios para otorgar el contrato, de qué partida salen los fondos, la posible ilegalidad del contrato, el incumplimiento de contrato y las gestiones afirmativas que hará el DE y la Oficina del Contralor para recuperar el dinero que tanto necesitamos para las evaluaciones de las escuelas del suroeste. El tiempo apremia y nos horroriza ver cómo hay dinero para malgastar mientras no hay dinero para las cosas verdaderamente importantes. Aquí ya no podemos seguir mirando para otro lado y exigimos una investigación para establecer responsabilidades penales. Los responsables deben estar sujetos a responder y que les caiga todo el peso de la ley. Espero que el Departamento de Justicia dedique recursos suficientes y presente las acusaciones correspondientes”, afirmó.

En una declaración conjunta, la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez, ambos del Partido Independentista Puertorriqueño, también exigieron cuentas al DE.

“Ni la otorgación del contrato, días después de las elecciones y pasados ya 10 meses del terremoto, ni el desembolso de los $200,000 ($279,000) dependen de una sola persona; ahí está la mano de personal del DE y presumiblemente de OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) y La Fortaleza. Todas las involucradas, aunque ya no estén en el servicio público, deben explicaciones sobre el proceso que llevó a favorecer un espacio tan inadecuado. Sin la interpelación ¿habría considerado la secretaria la cancelación del contrato? Pero además de esa rendición de cuentas, sigue la pregunta esencial: ¿a qué escuela irán las niñas y niños de Guánica?”, indicaron Santiago y Márquez.

La representante por Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, describió el contrato firmado entre el DE con el hotel Copa Marina como “desacertado”.

“Tenemos un serio problema de educación desde 2017 a raíz de los huracanes Irma y María. Me parece desacertado firmar un contrato de 1.3 millones y se haya hecho un desembolso de más de 200,000 a un hotel sin hacer un estudio de viabilidad. Ese dinero se pudo haber invertido en la rehabilitación de las escuelas que presenten menores daños estructurales y/o alquiler de vagones para ser usados provisionalmente como salones. Mientras eso ocurre muchos de nuestros niños no cuentan con un sistema de Internet que les permita tomar sus clases remotas y para esto no hay plan. Es lamentable, pero previsible, que en la próxima década tendremos una nueva generación con baja escolaridad, más dependientes del gobierno y por ende cero desarrollo económico. En el último análisis, las prioridades invertidas y los beneficiados no son nuestros estudiantes”, sostuvo.

El senador popular por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, indicó en declaraciones escritas sentirse indignado por el “desperdicio” de $279,00 del DE.

“En la reunión del Concilio de Reconstrucción celebrada en Ponce, personalmente le pregunté a Aponte por ese contrato y me indicó que no había contrato y que el tema se estaba evaluando. La realidad es que, al día de hoy, Guánica, no tiene ni una sola estructura escolar disponible”, dijo Ruiz Nieves, quien tiene un voto para confirmar o colgar el nombramiento de Aponte Santos.