El representante del Partido Nuevo Progresista José “Quiquito” Meléndez pidió que se señale esta misma semana una vista pública de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos sobre el alegado mal manejo de fondos públicos, incluyendo el desvío ilegal de fondos legislativos, en el Municipio de Mayagüez.

De igual manera, el representante por acumulación exigió que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, deje de “mandar a legisladores populares a tratar de desviar la atención”.

“La pregunta que Mayagüez y Puerto Rico se hacen es ¿por qué la Cámara del Partido Popular Democrático no quiere investigar la administración de Mayagüez, que es más que su alcalde? No hay razón alguna, ninguna. Se cumplió un año desde que el Presidente de la Cámara radicó la Resolución de la Cámara 346, que faculta la investigación sobre las empresas municipales de Mayagüez, y todavía no ha pasado nada. Exigimos una vista pública ya”, sentenció Meléndez.

El viernes pasado el presidente de la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos, Ángel Fourquet, indicó a El Nuevo Día que se detuvo el ángulo de Mayagüez sobre las investigación que realizaría sobre las corporaciones municipales ya que así se lo solicitó el abogdo de Rodríguez, Harry Padilla.

El letrado le indicó que su cliente no debía autoincriminarse en una vista pública.

Meléndez afirmó que la Cámara del PPD solo investiga situaciones que envuelvan personas afiliadas al PNP y no quieran investigar asuntos donde hay afiliados al PPD.

“Estamos hablando que al Presidente de la Cámara aparentemente no le importa que se desvíen desvió de $9.8 millones asignados por la Asamblea Legislativa para el Centro de Trauma de Mayagüez, pues ha estado investigando de todo menos a cosas que envuelven personas de su partido político”, sentenció el legislador novoprogresista.

La pasada semana la Oficina Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) suspendió sumariamente de sus funciones al Alcalde de Mayagüez ante la inminente radicación de cargos criminales asociados a investigación reflejó que entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez y esos recursos fueron desviados para hacer inversiones en el mercado de valores, contrario a lo estipulado en la asignación legislativa.