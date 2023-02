Un extenso y fuerte debate fue lo que generó esta tarde en la Cámara de Representantes la discusión de la medida legislativa presentada por el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, para investigar las denuncias hechas por la comisionada residente, Jenniffer González, en las que alegó posible coacción y persecución política contra líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) que trabajan en el gobierno.

Por más de dos horas, los legisladores expresaron sus opiniones sobre la medida. Mientras Ferrer defendió la legislación y sostuvo que la comisionada residente debía ir a las agencias correspondientes y exigir que sus denuncias sean investigadas, el portavoz del PNP, Carlos “Johnny” Méndez, cuestionó la alegada inacción del PPD ante denuncias similares hechas por funcionarios electos de la Pava.

La medida fue aprobada con 26 votos a favor y 11 en contra.

“El deber de un funcionario público es que cuando las cosas se hacen mal, lo tienen que denunciar y ese es su deber. El deber de la comisionada residente es ir a las agencias pertinentes y decir cuáles son las personas que se están presionando, por qué los están presionando, quién los está llamando”, señaló Ferrer, quien asumió el primer turno del debate.

La Resolución de la Cámara 917 surgió luego de que trascendiera el domingo un video en el que la comisionada -durante una actividad política- reconociera la presencia de los presidentes municipales del PNP, “aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a botar”. Cuestionada si pedirá alguna investigación o presentaría una denuncia formal por la coacción a la que supuestamente fueron sometidos los trabajadores, González se limitó a decir que “hice expresiones claras, y ahí están”.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi rechazó que su administración presione a funcionarios que no le apoyen en sus aspiraciones a la reelección y dijo que no existe base para investigar.

El extenso debate dejó al descubierto las diferencias que existen entre los miembros del PNP, esto luego que Méndez alegara que la investigación buscaba favorecer las aspiraciones políticas de Pablo José Hernández –quien hace unas semanas expresó su interés a la candidatura de comisionado residente por el PPD-, a quien se refirió como “un huevo sin empollar que aún no ha salido del cascarón”.

“La amenaza de un huevito por empollar hace que el compañero tenga que gastar tres minutos presentando esta medida para, entonces, buscar las razones, las motivaciones de una persona que le asiste el derecho constitucional del poder expresarse” , sostuvo Méndez.

Las expresiones que fueron fuertemente criticadas por el representante penepé, Luis “Junior” Pérez. “Es el nieto del señor gobernador (Rafael Hernández Colón) y tengan cuidado que el huevo no se le pare en el medio de la campaña y un joven se quede con la silla en Washington. Evalúenlo por sus méritos. ¿Poniéndole sobrenombre al oponente van a traer jóvenes nuevos a nuestro partido para servirle bien a nuestro país?”, cuestionó Pérez, quien también defendió la labor de la comisionada.

“El trabajo que ha hecho la comisionada en Washington es incuestionable, de ayuda al gobernador… estamos en un país machista que no quiere darles oportunidad a las mujeres”, afirmó Pérez.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Máquez Lebrón, dijo conocer, de primera mano, lo que es el discrimen en el empleo. “Durante décadas leí documentos oficiales, informes oficiales en donde le rechazaban o le quitaban el empleo a una persona por el siemple hecho de ser independentista”, expuso al recordar el carpeteo - del cual fue parte- contra ciudadanos por sus ideales políticos.

“En esencia el problema no es lo que dijo la comisionada. El problema es que tenemos décadas de una cultura política sembrada por el gobierno del PNP y el PPD por discrimen en el empleo”, sostuvo.

“Desgraciadamente en este gobierno hay una tradición de clientelismo político, de contratar al que aporta, de no hacerle reclasificaciones a la gente, de no nombrar personas a puestos de carrera por el hecho de ser de otro partido político. En el siglo 21 yo aspiraría que este tipo de expresiones no se tuvieran que dar… pero sigue vigente esa busconería política”, señaló.