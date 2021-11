El liderato del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) parece apostar al resultado de un estudio de tráfico encomendado a la firma Steer, Davies & Gleave para aplazar o modificar el aumento impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a los peajes y que fue incluido en el plan fiscal certificado en mayo de la ACT.

De hecho, el ente fiscal ha impulsando un incremento en los peajes en el 2018 como parte de los esfuerzos para atender la situación fiscal de la ACT, que está en bancarrota.

Esta mañana la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega y el director de la ACT, Edwin González, indicaron en una vista pública de la Cámara de Representantes que se había comisionado el estudio a la empresa para que realizara un estudio de tráfico, de uso de peajes y el posible impacto de un incremento. Según González, se recibió un borrador del estudio y será divulgado a partir de enero.

“Está todo sobre la mesa. Se hará un anuncio, habrá vistas públicas si es que se fuera a dar un aumento”, dijo González.

De hecho, fue el gobierno de Pedro Pierluisi el que propuso un aumento en los peajes como parte del plan fiscal de la ACT, pero luego se tomó la determinación de no ejecutarlo durante la pandemia.

“Nos reunimos frecuentemente con la JSF para discutir muchos temas y este es uno de ellos. Una vez tengamos más detalles se podrá compartir. Ahora mismo está bajo estudio y una vez se vaya a aumentar hay que analizar si hay que hacer el aumento. Está todo sobre la mesa”, dijo González.

Al ser abordados por El Nuevo Día, tanto González como Vélez Vega dieron a entender que el incremento en los peajes, que la JSF ha fijado en 8.5% anual por los próximo cuatro años, no está escrito en piedra, aunque se trata de un texto de un plan fiscal ya certificado.

El Nuevo Día ha solicitado una reacción a la JSF.

“El propósito del estudio es para tomar una decisión informada. En su momento fue una imposición de la Junta de Control Fiscal aumentar cierta cantidad. El propósito del contrato con Steer es tener una decisión informada sobre si se fuese a dar un aumento de peaje, cuánto sería ese aumento y qué efecto tendrá en el tránsito. Si el aumento es demasiado fuerte los usuarios van a tomar otras vías alternas”, indicó González.

Cuando se les indicó que hablaban como si el aumento en los peajes no fuera una realidad que solo necesita una fecha cierta, González insistió primero en que el estudio es para determinar la cantidad del aumento.

“¿La JSF no puso una cifra?”, se le preguntó.

“Puso una cifra, pero tenemos que tomar una decisión informada. Se tiene que dar vista pública y la junta de directores tiene que votar por ello”, dijo González.

“¿Obedeciendo lo que dispuso la JSF?”, se le preguntó

“Sí, pero si tenemos un estudio que dice que la cifra que propone la JSF va a impactar adversamente la economía o el tráfico por la vía pública, podemos llegar a una negociación con ellos”, contestó González. “Que si hay un aumento, tendría que ser menor”, agregó para nuevamente colocar en manos, no de la JSF sino de la junta de directores de la ACT, la decisión de avalar el aumento.

“¿Van a retar lo que dijo la JSF?”, se les preguntó.

“El Gobernador fue bien claro durante la pandemia que no se iba a implementar el aumento aunque estuviera en el plan fiscal por la situación que pasaba el país. Hasta el momento esa ha sido nuestra posición y la política pública”, sostuvo Vélez Vega. “No es que vamos a pelar con la JSF, pero como dice González, les vamos a llevar un documento con fundamentos”, dijo.

El liderato del DTOP y de la ACT compareció esta mañana a una vista pública de la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas, donde el tema central fue el servicio del Auto Expreso.

Allí ambas dependencias favorecieron una medida que limitaría la multa diaria a $15 por pasar por un pórtico del sistema sin balance. Actualmente los ciudadanos se exponen a una multa de $15 por cada infracción. Por ejemplo, un conductor que viaje sin balance de Arecibo a San Juan acumularía siete infracciones si hace el viaje ida y vuelta.

Tanto el DTOP como la ACT favorecieron la medida, aunque tendría un impacto fiscal. La ACT espera recaudar $22.5 millones en multas en el año fiscal corriente.

González reconoció que no han discutido el Proyecto de la Cámara 811 con la JSF.

“Esto hay que conversarlo con ellos y analizarlo con mayor profundidad”, dijo González. “Habría que analizar si la multa fuera de $20 o $25 –que no está vislumbrado en el proyecto- y modelarlo, ver si es factible y hablarlo con la JSF”.

González señaló que favorecen el proyecto porque entienden que es justo con el ciudadano.

La ACT, sin embargo, rechazó otra medida, el Proyecto de la Cámara 863 que limita la penalidad a una sola multa de $25 tras rebasar un pórtico sin tener balance y que en cualquier otra infracción simplemente se le cobre al conductor el dinero adeudado, sin multas, cuando renueve el marbete.

“El sistema no sirve y no ha servido y no se le pueden seguir colocando parchos”, dijo el representante popular Ramón Luis Cruz Burgos, quien defendió el proyecto en la vista pública al señalar que, desde que la ACT comenzó a cobrar multar a partir de julio, no ha dejado de recibir quejas en su oficina por multas indebidas.

“Si ustedes no pueden garantizar que una multa aplicada es correcta, no pueden multar”, dijo Cruz Burgos al señalar que desde el 2018 hasta el 30 de junio la ACT operó bajo ese sistema de cero multas y el recobro de la deuda por peajes a través del marbete.

González le ripostó que esa práctica agravó la situación fiscal de la ACT.

“Si van a seguir multando lo seguirán haciendo erráticamente”, dijo Cruz Burgos.

En la vista pública trascendió que, desde que se reanudaron las multas el 1 de julio hasta septiembre se registraron 9.5 millones de infracciones a causa de no tener balance dentro de un universo de 85.5 millones de transacciones. El total de infracciones, incluyendo otros motivos, ascendió a $15.3 millones. De esas 15.3 millones de transacciones, solo el 42% fueron repagadas dentro del espacio provisto de cinco días para que el ciudadano evite ser multado.

También se supo en la vista pública que solo el 40% de los sellos están registrados. Esa falla no impide que se registren o se cobre multas, pero sí que el conductor sea informado del balance pendiente, entre otras funcionalidades del sistema.

De otra parte, el DTOP espera contratar a un operador permanente del sistema de Auto Expreso a principios del año que viene, dándole fin a un periodo de inestabilidad administrativa que ha permeado sobre la iniciativa desde septiembre el 2018, cuando se ordenó la cancelación del contrato de Gila por irregularidades en los mecanismos de cobro.

La operación de Auto Expreso ha estado en manos de la empresa Professional Account Management (PAM), primero durante una etapa de transición tras la cancelación del contrato y luego a partir de abril de 2019 como operador el sistema. En su momento más alto en el 2020, el 42% del total de las transacciones registradas en Auto Expreso correspondían a violaciones, entiéndase que el conducto pasaba por el pórtico sin balance suficiente. Ante este escenario, el gobierno ordenó la cancelación de todas las violaciones y multas, pero el 1 de julio del 2021 la Junta de Supervisión Fiscal ordenó la reinició de la emisión de violaciones a partir del 1 de julio del 2021.

Solo el 40% de los conductores con sellos de Auto Expreso tienen la cuenta registrada con el sistema. Esto no los exime de pagar las multas.