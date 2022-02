El portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, optó por guardar silencio al ser comparecer esta mañana el Cuerpo de Investigación Criminal de Carolina en relación a la querella que presentara un exempleado en su contra por agresión menos grave.

Aponte Dalmau, supo El Nuevo Día, estuvo acompañado por uno de sus abogados, Ricardo Prieto. La citación original estaba señalada para el próximo miércoles, pero se movió para hoy a petición de los abogados del legislador.

La entrevista hoy no duró más de 15 minutos.

Esta pasada semana, Aponte Dalmau le había dicho a El Nuevo Día que estaba deseoso de ser citado para brindar su versión de los hechos.

El Nuevo Día supo que el fiscal Orlando Velázquez Reyes ha levantado dos declaraciones juradas relacionadas al caso, incluyendo la del querellante Rafael Rivera Ramos. La otra declaración jurada es de un testigo de los hechos.

La esposa de Aponte Dalmau, María Josefa Dabastos Anglade, también fue entrevistada, pero en una fecha previa. El Nuevo Día supo que durante el altercado que protagonizaron el querellante y su ahora exjefe el 4 de febrero en la carretera PR-66, Aponte Dalmau, Rivera Ramos se comunicó por teléfono con Dabastos Anglade

Ese 4 de febrero, Aponte Dalmau compartió con el alcalde de Luquillo en varios lugares visitando proyectos y terminaron la jornada un chinchorro en el barrio Fortuna, también en Luquillo.

El alcalde de Luquillo, Jesús Gerardo Márquez, está citado para comparecer al CIC de Carolina el miércoles.

Cuando El Nuevo Día entrevistó a Márquez el 8 de febrero, el alcalde confirmó que ambos ingirieron bebidas alcohólicas.

“El Senador tiene una forma peculiar de ser así que no sé si estaba entrado en tragos”, dijo Márquez el 8 de febrero, al sostener que no notó que Aponte Dalmau sostuviera alguna discusión en el lugar. De hecho, indicó que no vio a Rivera Ramos entrar al negocio.

Según la versión de Rivera Ramos, fue cuando se dirigían en dirección a la residencia de Aponte Dalmau en Carolina que el legislador supuestamente le dijo que lo botaría, lo insultó y lo agarró por el cuello mientras guiaba. Tras detener el auto, Aponte Dalmau, supuestamente, lo empujó.

El legislador reconoció en entrevista esta semana con El Nuevo Día que días antes del altercado, tuvo un encontronazo con Rivera Ramos en la oficina legislativa. Indicó que le “llamó la atención” y que Rivera Ramos entró a su oficina “de manera que no era y le llamé la atención por asuntos de su desempeño en el trabajo”.

“Si hubiese una prueba de carácter que ellos quieran corroborar, citarán a algunos de mis empleados y me parece fantástico... no puedo hacer una declaración porque ellos a mí no me han llamado a declarar y no voy a viciar un proceso de investigación de la Policía”, indicó.