Eliminación de vegetación costera, depósitos de relleno en áreas protegidas, construcciones dentro del humedal, movimiento de terrenos y corte de mangles fueron algunas de las 20 posibles violaciones ambientales que identificó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en el humedal El Papayo, en Lajas, durante varias visitas realizadas a la zona entre junio y julio.

Se trata, principalmente, de impactos relacionados con el uso humano, que también incluye la ubicación de una piscina invadiendo parte de la laguna, así como la instalación de un dron plástico que se utiliza como pozo de retención, según se pudo observar en unas imágenes presentadas durante una vista pública de la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central del Senado, presidida por el senador Ramón Ruiz Nieves.

“Hay, al menos, dos corrales de cerdos en la laguna con varios animales que tienen acceso sin restricciones al humedal… También identificamos la acumulación de maquinaria pesada, equipos marinos y vehículos a lo largo de la laguna”, indicó Samuel Acosta, ayudante especial de la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, sobre los hallazgos.

Igualmente, Acosta identificó un “importante desarrollo reciente” en las tierras altas al sur de la laguna, muchas de las cuales “pueden ser para alquileres a corto plazo”. “También se debe confirmar si estos terrenos están en manos privadas y si cuentan con los permisos requeridos para ser desarrollados”, sostuvo.

El funcionario indicó que cada uno de los 20 hallazgos fueron referidos para su evaluación a la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés), la Junta de Planficación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el Departamento de Justicia.

“Vamos a llevar estos casos hasta las últimas consecuencias”, advirtió el abogado.

Parte de la investigación abarca si los desarrollos cuentan con los permisos concernientes. Al respecto, Ruiz Nieves -quien también visitó el área, como parte de una vista ocular- alertó que algunas de las casas rodantes ubicadas allí cuentan con infraestructura para la instalación del servicio eléctrico.

“Después que todo esté legal, no hay problema. Es cómo nosotros trabajamos que aquí no se respeta el Estado, no se respetan los recursos naturales. ¿Qué hacemos con la piscina metida en el mismo medio de la laguna? ¿Que la sigan usando los fines de semana?”, cuestionó el legislador.

Junto con estas 20 posibles violaciones que impactan directamente la laguna, la agencia tiene ante su consideración otras 25 querellas presentadas por personal del Cuerpo de Vigilantes entre enero del 2021 y julio de este año, también relacionadas con la zona protegida, y que están ante la consideración de la oficina legal del DRNA.

Abordado sobre la dilación para atender este tipo de denuncias, Acosta explicó que, a nivel administrativo, la agencia tiene la potestad para investigar y exigir acciones remediativas, pero, al hacerlo, tiene que garantizar a la parte querellada el debido proceso de ley, el cual tiende a ser “largo”, reconoció. “No puedo ir y decir: ‘la casa, la tumbas porque estás dentro de una zona marítimo terrestre’. Eso sería arbitrario y caprichoso del Estado, que tiene que garantizar al ciudadano su derecho”, abundó.

En esa línea, el abogado solicitó a la Legislatura considerar posibles enmiendas a la ley orgánica del DRNA, dirigidas a hacer del trámite, en este tipo de caso, más expedito.

El humedal El Papayo, ubicado en la reserva natural La Parguera, en el municipio de Lajas, consta de bosques de manglares, una laguna costera y una operación histórica de salinas. Durante la década de 1930, la laguna estaba conectada al mar por un canal que, junto con las entradas de agua dulce de las tierras altas, mantenía la laguna llena de agua.

No obstante, entre 1950 y 1994, la laguna comenzó a perder área de humedales debido a los asentamientos humanos, desarrollo que se concentró hacia las regiones norte y oeste del cuerpo de agua. Para la década de 2000, se construyeron más estructuras al sur de la reserva y hacia las zonas altas de la costa.

Actualmente, la laguna no tiene una conexión hidrológica con el mar, lo que ha resultado en pérdidas severas de manglares y en problemas de salud pública, ya que durante los períodos secos las partículas de sedimentos quedan suspendidas en el aire afectando la calidad de vida de los residentes en la comunidad El Papayo, donde residen unas 600 personas en cerca de 50 acres.

“Eventualmente, todos estos sedimetntos van a llegar hacia lo que es el agua de la reserva marina y probablemente a lo que es la bahía bioluminescente, así que esto tiene un impacto directo”, advirtió Darian López, oficial de manejo de la reserva natural.

El funcionaro dijo que, actualmente, la entidad Protectores de Cuencas (PDC), en colaboración con el DRNA y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés), trabajan en la restauración de la laguna con la finalidad de volver a conectarla al mar.