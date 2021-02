El liderato de las comisiones de Salud y Educación de la Cámara de Representantes divulgó hoy el contenido de los informes de las sesiones de interpelación de las pasadas semanas. En el caso de la designada secretaria de Educación, Elba Aponte, se recomienda que no sea confirmada y que se reabran las escuelas públicas en agosto.

Por otro lado, en el caso del designado secretario de Salud, Carlos Mellado, el informe apenas recoge preocupaciones sobre su comparecencia ante la Cámara el pasado 4 de febrero. En esencia, endosan la confirmación del médico al puesto.

Ambos designados deben ser confirmados solamente en el Senado.

“Recomendamos a Mellado López que, en conjunto con la Cámara y el Senado y demás dependencias de la Asamblea Legislativa, supo colaborar en mejorar los protocolos contra el COVID-19”, sostuvo esta mañana la representante Sol Higgins, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara. “Que continúe trabajando por el bien, la salud de los puertorriqueños y le m el mayor de los éxitos con esta encomienda tan grande que tiene en sus manos”, sostuvo Higgins.

“Se entiende que el secretario de Salud puede ser confirmado por el Senado. Ese decisión de ellos”, dijo Higgins en una conferencia de prensa en la oficina de presidencia de la Cámara.

Por otro lado, Deborah Soto, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que “la recomendación es que Elba Aponte no sea confirmada”.

“El informe concluye que la designada del DE, la señora Elba Aponte, fue evasiva al contestar preguntas de los representantes, no presentó un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para manejar el COVID-19 en las escuelas y no explicó cómo va a garantizar un entorno de seguridad y salud para nuestros niños y nuestros jóvenes”, abundó.

“Por todo lo anterior y por su cuestionable desempeño, concluimos que la Elba Aponte Santos no está preparada para ejercer sus funciones como secretaria de DE. No reúne las cualidades que se necesitan para dirigir un DE en momentos como estos”, sostuvo Soto. “Este informe final será enviado a la Comisión de Educación del Senado y si algún senador tiene alguna duda puede comunicarse con esta servidora.

Ambos informes de interpelación serán presentados en el hemiciclo de la Cámara durante la sesión del jueves.

Por un lado, Higgins sostuvo que Mellado ha asumido las riendas del Departamento de Salud “con entusiasmo”, aunque dijo preocuparse las “inconsistencias” entre los planes de reapertura de escuelas del DE y de Salud.

En el informe se detallan algunas recomendaciones como apoyar los sistemas de rastreo de los municipios, procurar obtener más pruebas diagnósticas de Covid-19, que Mellado insista en recuperar el dinero adeudado por la empresa 313 LLC, que se encuentra en medio de un litigio con el gobierno por la venta de pruebas de Covid-19. Además, ser más diligente en la búsqueda de más vacunas en la isla y aumentar el objetivo mensual de 100,000 vacunas administradas a 200,000.

El esfuerzo de traer vacunas de Covid-19 a la isla se ha convertido, en esencia, en una operación militar. No obstante, el pasado gobierno de Wanda Vázquez sí hizo gestiones fuera de la jurisdicción de Estados Unidos para traer pruebas diagnósticas al país.

Higgins indicó que la Comisión de Salud de la Cámara le recomienda al gobierno que se ejecute una alianza con el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Recinto Universitario de Mayagüez y la Universidad Politécnica para garantiza inspeccionar les estructuras de las escuelas del sur.

En el caso de Aponte Santos, Soto indicó en que, si bien el objetivo debe ser que los estudiantes regresen a clases presenciales, ese no puede ser el caso actualmente ya que, entre otras cosas, la titular designada del DE no pudo explicar ni el plan de reapertura de las escuelas ni el protocolo a ejecutar en caso de que se detecten casos de Covid-19 en los planteles.

El informe plantea la necesidad de que los gremios magisteriales sean incorporados al proceso de reapertura, que se divulgue públicamente el plan de reapertura y que todas las escuelas tengan internet para que los estudiantes que permanezcan en sus hogares pueda recibir clases en línea.

“Es importante saber que los planteles en nuestro país no están en las mejores condiciones para recibir a los estudiantes. El DE no está listo para reabrir las escuelas y retomar las clases de manera presencial ni para garantizar la seguridad y salud de los maestros y estudiantes ni el personal docente”, dijo Soto al argumentar que enero ha sido el mes con la mayor cantidad de contagios de Covid-19 entre menores de 19 años.

“Las escuelas serían un nuevo foco de contagio”, dijo.

El informe de la Comisión de Salud de la Cámara no atiende el tema de la reapertura de las escuelas privadas, que también está en manos del gobernador Pedro Pierluisi a través de su poder de emitir órdenes ejecutivas. Soto indicó, a preguntas de El Nuevo Día, que la recomendación a Pierluisi es que las escuelas públicas reabran en agosto, pero las privadas “cuando estén listas”, tomando en consideración que los padres pagan matrícula, dijo.