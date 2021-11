El portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, reconoció que el trámite en el hemiciclo que se le dio al proyecto de Reforma Universitaria fue atropellado y cuestionó por qué era necesario radicar una medida que no estaba madura.

Aponte Dalmau indicó que fue el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien dio la orden para que la pieza legislativa fuera atendida. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez reiteró el jueves que el cuerpo legislativo aprobaría la pieza legislativa, el Proyecto del Senado 172, para llegar a acuerdos adicionales en un comité de conferencia.

“Mi opinión es que fue bastante atropellado porque la discusión del proyecto de reforma me parece que no estaba maduro. Me parece que aquí ese proyecto no se le dio oportunidad para discutirse, no en comisión, sino entre los propios legisladores. Bajar ese proyecto como primer asunto en el calendario (el jueves) fue pesado, lastimó todo el proceso y dejó un ambiente destemplado”, dijo Aponte Dalmau a El Nuevo Día.

El portavoz incluso señaló que tras palpar el ambiente tenso en el hemiciclo tras la derrota del PS 172 decidió no bajar a votación un proyecto que enmienda sustancialmente la Ley de Redesarrollo de la Base Roosevelt Roads. Dalmau Santiago, al hacer una defensa férrera de la ley actual de la UPR y sostener que la propuesta podía ser inconstitucional al restarle poderes al gobierno, fue el único popular que votó a en contra de la medida.

Para que la medida pueda ser reconsiderada, un senador o senadora del grupo de la mayoría, tendría que solicitar este lunes la petición. Sin embargo, existe debate sobre si, en este caso, la mayoría son los 13 senadores que votaron a favor de la medida o el restante grupo de senadores, que son 14 e incluyen votos en contra, ausentes y abstenidos.

El senador independiente José Vargas Vidot, uno de los principales defensores del proyecto,cae entre los que piensan que quienes pueden pedir la reconsideración son los 13 votos a favor e indicó que está contemplando solicitarla.

“Estoy midiendo el aceite a ver cómo está el ambiente, pero sé, no tengo la fuente, pero se habla insistemente de parte del Partido Popular de que se va a reconsiderar. Aparentemente han quedado tan mal que no encuentran un sitio donce vayan en el que no le que caigan encima”, dijo Vargas Vidot a El Nuevo Día.

Ciertamente el reto de reconsiderar exitosamente la medida es menor a lograr los votos para su aprobación.

“Si lo hago, y lo he pensado, mi agenda es que se le dé... en activismo no lo atrapas al enemigo tan fuertemente sin darle una salida y esa salida honrosa no es a favor del enemigo, es a favor de la causa por la que se lucha. Es una estrategia”, dijo Vargas Vidot.

El senador penepé Gregorio Matías ha dicho que está dispuesto a ser el voto 14 del proyecto.

Si los favorecedores de la medida tuvieran éxito en su planteamiento, la medida comoquiera no podría ser llevada a votación final, pero si se extendería su vigencia para atender con más calma en la próxima sesión, que arranca en enero.

LO QUE FALTA

Aponte Dalmau indicó que la intención del Senado el jueves, último día para atender medidas en esta segunda sesión ordinaria, era esperar porque la Cámara aprobara una serie de medidas que no especificó. “Pero la cámara no cumplió con varios acuerdos que hicimos”, dijo sin entrar en detalles.

Otras fueron aprobadas en la Cámara, según Aponte Dalmau, con prisa, como la medida que crea juegos adicionales de la lotería electrónica para allegar fondos al retiro de los policías.

“Ese proyecto en el Senado lo querían convulsionar añadiéndole juegos de azar”, dijo.

En la Cámara –como también ocurrió en el Senado- el proyecto de ley que creó la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda acaparó toda la atención durante el mes de octubre, dijo el portavoz popular Ángel Matos García. No obstante, defendió un trámite legislativo que incluyó la aprobación de una medida en Cámara que fija en $2,900 el salario base de los policías, el que financia con juegos adicionales el retiro de la Policía y, con el trámite completo en ambos cuerpos, un proyecto de ley que obliga a todos los directores del DMO rendir informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental.

También destacó otros como el que incluye regulaciones adicionales al mercado de cannabis medicinal, el que prohíbe el voceteo, el que crea la Comisión Conjunta para la evaluación de Incentivos Contributivos, el que extiende la licencia deportiva para atletas hasta 90 días y el que asigna fondos al Taller dramático de WIPR.

A continuación, algunos de los proyectos que van camino a La Fortaleza

- PS 1072: Carta de Derechos de los Policías.

- PC 574: Fondo Especial de Violencia Doméstica (desarrolla estrategias de prevención en intervención)

- PC 311: Requiere presentación de informes financieros al director ejecutivo del DMO y los miembros de la entidad.

- PS 491: Enmienda al Código de Rentas internas para excluir del ingreso bruto la cantidad total de cualquier deuda condonada por el Gobierno Federal de Estados Unidos que se haya generado con el fin de cubrir gastos médicos. Esta medida fue creada para beneficiar a Alexis Joel Hernández.

- PS 499: Fondo de Becas de la UPR

Medidas a ser retomadas a partir de enero

- PS 344: Ley de Menores (pendiente en Cámara)

- PC 501: Prohíbe el voceteo (pendiente en Senado).

- PS 485: Carta de derechos LBGGIQ + (pendiente en ambos cuerpos).

- PS 43: Moratoria sobre construcción en la zona costanera (pendiente en ambos cuerpos).

- PS 32: Ley de Costas (pendiente en ambos cuerpos).

- PC 457: Auditoría de la deuda (pendiente en Senado).

- PS 279: Separa al NIE del Departamento del DSP (falta Cámara).

- PS 573: Asigna fondos para cumplir con la Ley de la carrera magisterial (falta Cámara)

- PC 891: Regula la compra de vehículos de alcaldes.

- PC 552: Nueva Ley de Ética

- PC 668: Prohibición a plásticos de un solo uso.

- PS 286: Protecciones a ciudadanos con tatuajes, perforaciones y pelo teñido.