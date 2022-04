El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, aseguró que la discusión pública del tema del aborto ha puesto de manifiesto los principales problemas de la colectividad, los que definió como la falta de autodefinición, la indisciplina y la inconsecuencia ante los asuntos medulares que afectan a los puertorriqueños y puertorriqueñas.

“Todos coincidimos en que el PPD es una institución de centro que da espacio a la multiplicidad de pensamiento dentro de su visión principal, la justicia social. Esta es la misma institución que dio las mayores batallas sociales y enfrentó hasta la marina de guerra más poderosa del mundo por su afán de hacer justicia”, sostuvo Aponte Dalmau por escrito.

“Sin embargo, por las pasadas décadas, por diversas razones, no ha querido autodefinirse y asumir una postura sobre los temas de importancia para nuestra gente. Mientras no tengamos un orden y bases sobre las cuales actuar y cuáles serán los postulados que vamos a defender como colectividad, no se le puede criticar a ningún miembro de nuestro liderato por las posturas individuales e independientes que asuma”, agregó.

Con estas expresiones, defendió al presidente de la colectividad y del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien ha sido criticado en días recientes por su manejo de la discusión del aborto y la medida que pretende restringir este derecho.

Figuras del propio PPD han cuestionado las acciones de Dalmau Santiago -quien en un inicio se negó a hacer vistas públicas sobre el Proyecto del Senado 693-, entre ellos el representante popular Jesús Manuel Ortiz, quien también pidió una reunión de la Junta de Gobierno de su partido.

Por otro lado, Aponte Dalmau señaló que, al no haber posturas definidas, “tampoco ningún líder de esta colectividad tiene la autoridad para descuartizar mediáticamente las determinaciones que efectúe individualmente cualquier de nuestros miembros. Debimos haber aprendido de una pasada generación, ‘que los trapos sucios se limpian en la casa’, ese es el foro”.

El portavoz y senador por el distrito de Carolina planteó que debe darse paso a la propuesta de la alcaldesa de Morovis y segunda vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado, para que se convoque a una reunión de emergencia de la Junta de Gobierno de este partido y se discuta la polémica desatada en las filas de la colectividad.

“Es hora de que discutamos, de manera abierta y con franqueza, no solamente el tema del aborto, sino todos aquellos temas de importancia que inciden en el bienestar y la seguridad de nuestros constituyentes. De esta forma, podremos asumir y defender nuestras posturas con disciplina e imponer las sanciones correspondientes a quien vayan en contra de ellas, independientemente quien sea y de las consecuencias políticas que estas puedan acarrear”, afirmó.