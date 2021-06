El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, aseguró hoy que hay ambiente para lograr una versión de presupuesto para el año fiscal 2021-2022 que finalmente reciba el aval de ambos cuerpos legislativos.

“Hay ambiente y hay flexibilidad para un poco mejorar el lenguaje”, dijo el legislador.

Adelantó que, junto con afinar las asignaciones de las partidas presupuestarias en las que hay discrepancias con el Senado, trabaja –junto con el senador Juan Zaragoza- en una versión en la que se pueda retener parte del lenguaje que habían integrado en su versión y que disponía que el Ejecutivo solo podría modificar o reprogramar las asignaciones aprobadas del presupuesto con la aprobación de la Legislatura y luego de recibir un análisis de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La Cámara había integrado a la Resolución de Presupuesto 144 lenguaje dirigido a que el gobernador Pedro Pierluisi requiera de la autorización de la Legislatura a la hora de hacer reasignaciones de fondos interagenciales, pero este fue eliminado por el Senado en la búsqueda de que su propuesta fuera avalada por el primer ejecutivo.

Santa reconoció que el lenguaje era un “poco fuerte” y que podía haber “una variación”, pero no pensó que lo iban a volar completo”.

“Posiblemente, lo que pidamos es, oye, si hay cambio entre agencias, justifícalos acá”, detalló Santa al recordar que esa “libertad” para reprogramaciones de fondos fue lo que permitió que el gobernador Pierluisi redistribuyera $1.8 millones del presupuesto vigente para la elección especial de los cabilderos por la estadidad.

En cuanto al acceso del Ejecutivo a la reserva de emergencia, Santa afirmó que también buscan mantener ciertas restricciones. “No estoy en la disposición de ceder eso”, sostuvo.

“¿Qué quiere Fortaleza? Que de aquí salga un escándalo por esa dinámica de libertinaje de manejo de presupuesto. ¿Cómo han salido aquí los escándalos financieros? Por las emergencias. Y, ¿por qué salen durante las emergencias? Porque tu vuela todos los procesos”, dijo Santa.

Acto seguido, recordó los escándalos que rodearon la contratación de WhiteFish para la recuperación del sistema eléctrico tras el paso del huracán María y al programa “Tu Hogar Renace” para la reparación de viviendas que sufrieron daños a causa de los eventos naturales del 2017.

Sostuvo que, “obviamente”, durante un proceso de emergencia el Ejecutivo debe tener “una libertad”, pero que, de alguna manera, tiene que rendir cuenta ante la Asamblea Legislativa.

“Yo le puedo hacer un presupuesto aquí (al gobernador) con todo el detalle y él lo puede virar al revés. La pregunta es: ¿eso es correcto? No. Tú no puedes dejar ese presupuesto para que haga lo que le da la gana, porque, entonces, es un dictador o un rey y en ese sentido yo no estoy dispuesto para que eso suceda”, puntualizó.

Referente a las reasignaciones presupuestarias incluidas por el Senado, Santa dijo que también están encaminados a buscar puentes. Adelantó que mañana temprano se reunirán con la JSF para explicarle cuáles fueron esos cambios.

El Senado creó un llamado Fondo para la Optimización e Implementación de Cambios en la Gerencia de los Gobiernos Municipales para inyectarle $44 millones adicionales a los ayuntamientos, cambio que no había sido discutido con la JSF. También asignaron $7 millones para un Fondo de Oportunidades de Empleo para Jóvenes Graduandos y se restituyó el presupuesto de $739,000 de la Orquesta Sinfónica.

“Se está buscando la forma y manera de que esto funcione, pero tiene que funcionar para ambos lados”, expresó.

Según el calendario de la JSF, la Asamblea Legislativa tiene hasta mañana, 22 de junio, para aprobar el presupuesto.