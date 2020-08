El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez advirtió hoy que si la representante penepé María Milagros Charbonier no presenta su carta de renuncia dentro de las próximas 24 horas radicará una querella ética en su contra.

Méndez le dio 48 horas a partir de ayer a la legisladora, acusada por corrupción a nivel federal, para que dimitiera a su escaño.

“Estoy esperando esa carta de renuncia en el día de hoy o mañana. Le dimos 48 horas para que la radicara o, de lo contrario, vamos a radicarle la querella ética”, dijo Méndez.

De hecho, El Nuevo Día supo desde esta mañana que Charbonier determinó renunciar a su cargo, aunque aún no ha presentado su carta de renuncia al a Méndez.

“Debe tardar un día o dos, pero sí se va a dar”, dijo una fuente cercana a la legisladora.

Méndez la removió ayer de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico, luego de que hace unas semanas le aceptara a ella su renuncia a la presidencia de la Comisión de Ética.

Charbonier no ha contestado llamadas de El Nuevo Día.

Hoy, Méndez explicó que Charbonier, ejerciendo su discreción como legisladora, le aumentó el salario a su empleada Frances Acevedo. Esa transacción, según las autoridades federales, dio paso a que Charbonier, su esposo y su hijo se beneficiaran por hasta $100,000 mediante un esquema de “kickback”.

“Eso es discreción de cada legislador y su administración del presupuesto de su oficina”, dijo Méndez al argumentar que el salario de Acevedo estaba “dentro” de los salarios típicos en la Cámara.

“Ella tiene mucho que explicar”, agregó Méndez al hablar sobre Charbonier. “Lo mejor es que ella tome la decisión de renunciar y dedicarse de lleno a su defensa”.

Mientras, el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Bulerín, indicó a este medio que no ha recibido ninguna querella sobre Charbonier.

“No he tenido ningún documento que haya llegado a la oficina”, dijo Bulerín. En la eventualidad de que sí se reciba una querella contra la legisladora, la Comisión de Ética podría convocarse automáticamente para atender el asunto. No obstante, si produjera un informe final, entonces Méndez sí tendría que convocar al cuerpo legislativo para atender el asunto en el hemiciclo.

El caucus de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara divulgó ayer un comunicado de prensa en que, por un lado, le solicitó a Méndez que active a la Comisión de Ética y entregue como parte de una querella el pliego acusatorio federal para atender el asunto. Así fue como ocurrió cuando el exsenador Abel Nazario fue acusado inicialmente por corrupción ya que fue el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien radicó la querella con el pliego federal.

Sin embargo, más temprano ayer, el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández, quien también es miembro de la Comisión de Ética, dijo en declaraciones escritas que lo más “prudente” era que Charbonier renunciara voluntariamente.

Para el representante independentista Denis Márquez, quien le ha solicitado la renuncia públicamente a Charbonier, el texto del Código de Ética de la Cámara sí podría presentar un problema para que una posible investigación en dicho organismo prospere contra Charbonier ya que la legisladora penepé ya ha sido acusada.

Márquez, quien es miembro de dicha comisión, indicó que cualquier ciudadano puede radicar una querella contra Charbonier tomando como base el pliego acusatorio federal. Ahora, el trámite ordinario de la querella se vería limitado.

“Hay un problema y es que el Código de Ética habla que cuando hay una radicación en el Tribunal de Primera Instancia (lee Tribunal de Justicia de Puerto Rico) se paralizan los procedimientos en la Comisión de Ética y habría que esperar”, sostuvo Márquez, quien reconoció que el lenguaje no alude al Tribunal Federal en Puerto Rico. Sostuvo que este lenguaje aplica cuando en la querella se alegan los mismos sucesos plasmados en una acusación formal.

“No dice Tribunal Federal, pero se podría interpretar que incluye al Tribunal Federal o alguien podría interpretar que no”, dijo.

¿Hasta cuando la Cámara puede esperar antes de iniciar su propio curso?, se le preguntó.

“Entiendo que, aunque el artículo no habla del Tribunal Federal, está amarrado porque es un artículo que en el futuro se podría revisar”, respondió. “Pero entiendo que lo que va a ocurrir es que habrá una renuncia de ella. Eso es lo que estoy exigiendo”.

En el caso del representante independiente Manuel Natal Albelo, insistió que Charbonier debió haber sido removida de la presidencia de la Comisión de Ética, no ayer, sino cuando primero fue allanada por el FBI.

“Eso dio paso a una situación problemática en estos momentos. Ella tiene que renunciar inmediatamente e independientemente de su renuncia debe ser investigada tanto a nivel federal como en las instituciones en Puerto Rico”, sostuvo Natal Albelo, quien insistió que Méndez debería ser la persona que radique la querella contra Charbonier.

“Que ejerza el liderato que no ha ejercido hasta el momento”, dijo. “Y el presidente de la Cámara tiene mucho que explicar porque ha dicho que varias personas están bajo investigación y no divulga los nombres de esas personas. ¿Quién dice que no es una persona en el área administrativa de la Cámara?”