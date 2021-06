El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, se encuentra activamente en la búsqueda de los votos para ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi al Proyecto del Senado 450 que, en síntesis, le requeriría a cualquier privatizador que opere o maneje activos previamente administrados por empleados del gobierno, y que estaban cobijados por convenios colectivos, a que esté obligado a aceptar a todos los empleados bajo los términos y condiciones de sus convenios colectivos.

Pierluisi vetó la medida ya que supuestamente el proyecto representa un menoscabo de obligaciones contractuales, afecta el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva, viola normas federales y es inconsistente con el Plan Fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El Senado necesita 18 votos para ir por encima del veto. Se entiende que Dalmau Santiago cuenta con los 12 votos de su delegación y, posiblemente los votos de Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Independendista Puertorriqueño y el senador independiente José Vargas Vidot para un total de 16 legisladores.

Dalmau Santiago dijo a El Nuevo Día que intenta conseguir el voto de Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad y al menos un voto novoprogresista. Rodríguez Veve se abstuvo cuando la medida fue aprobada y, tras el vento de Pierluisi, el portavoz penepé en el Senado, Thomas Rivera Schatz, proclamó que ni un solo legislador de su colectividad prestaría su voto para desafiar a Pierluisi en ese veto.

El equipo de trabajo de Dalmau Santiago redactó un escrito que sirve como argumentó para ir por encima del veto. El Nuevo Día tuvo acceso al documento, que se divide en cuatro partes en las que supuestamente se refutan las posturas de Pierluisi en cuanto al menos cabo de obligaciones contractuales, violaciones a la Ley Promesa, violaciones a legislación laboral federal, violación a la paralización automática de reclamaciones por el proceso de quiebra, entre otros asuntos.

Por ejemplo, el equipo de Dalmau Santiago sostiene que Pierluisi hace una lectura “incorrecta” de la Constitución de Estados Unidos.

“El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha establecido unos criterios que hay que evaluar a los fines de determinar si una legislación retroactiva menoscaba las obligaciones contractuales. Cuando se trata de una legislación que menoscaba un contrato, la ley es válida si se aprueba para conseguir un interés gubernamental importante y la ley es necesaria y razonable para lograr ese objetivo gubernamental”, lee el escrito.

“El proyecto definitivamente persigue corregir problemas que están ocasionando daños severos a los empleados de la AEE, a las políticas públicas que protegen la negociación colectiva y la representación sindical, a la necesidad de un sistema eléctrico confiable, y al erario. Todo esto, sin duda, constituyen intereses gubernamentales importantes. Debe notarse, que los derechos de los empleados conforme a los convenios colectivos están protegidos por la Constitución de Puerto Rico y constituyen un derecho adquirido”, abunda el análisis escrito donde se recuerda que la propia Ley 120 del 2018, reconoció que los empleados de la AEE conservarán todos sus derechos y beneficios adquiridos conforme a los convenios colectivos.

En cuanto a las supuestas violaciones a la Ley Promesa, argumento esbozado por Natalie Jaresko, directora ejecutiva de a Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el equipo de Dalmau Santiago sostiene que la pieza legislativa no representa una carga económica o fiscal adicional para la AEE ni para el Gobierno de Puerto Rico

“Todo lo contrario, implica ahorros, por lo que es fiscalmente beneficiosa, o al menos neutral”, indican los asesores de Dalmau Santiago. “Además, lo único que establece el Plan Fiscal es que el contrato con LUMA Energy es necesario para la transformación de la AEE, y no prohíbe que se respeten los derechos de los trabajadores conforme a la Ley 120-2018, ni los convenios colectivos que están protegidos por la Constitución y la Ley 130-1945″.

Los asesores del presidente del Senado sostienen que el proyecto tampoco viola la legislación laboral federal. Según Jaresko, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, por sus siglas en inglés) ocupa el campo en cuanto a lo regulado por el proyecto y que la Legislatura no puede ofrecer esta protección a los trabajadores de la AEE.

“Este planteamiento lo hace de manera general y sin citar disposiciones de ley particulares ni jurisprudencia para apoyar su opinión. La carta (de Jaresko a la Legislatura) no señala disposición alguna de la NLRA que el proyecto contradiga, ni cómo aplicaría a este caso la doctrina de campo ocupado. Sin duda, la NLRA no menoscaba la facultad de Puerto Rico de regular las relaciones obrero patronales. Tanto la Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 17, que establece el derecho a la negociación colectiva, como la Ley 130-1945, que lo regula en particular en el sector privado, y la Ley 45-1998, denominada como la Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico, son ejemplos elocuentes de este poder de la Legislatura para legislar sobre estos temas”, lee el análisis legal.

En lo que concierne a la violación a la paralización automática de reclamaciones de bonistas, los asesores de Dalmau Santiago sostienen que el argumento de Jaresko es frívolo.

“La paralización automática o “stay” está dirigida a los acreedores. La Legislatura es el cuerpo político legislativo del deudor que conforme a la Sección 303 de Promesa, conserva sus facultades para legislar, aun estando bajo el trámite de ajuste de deudas del Título III. Nada en la Sección 362 del Código de Quiebras impide que la Legislatura siga actuando para proteger la salud y seguridad de sus constituyentes. La Sección 362 está dirigida a proteger al deudor de las acciones de los acreedores. Pensar que la Legislatura es un acreedor es totalmente descabellado”, indicaron.

Al refutar argumentos esbozados por Pierluisi en su veto, los asesores de Dalmau Santiago argumentan que la medida no obliga a los empleados de Luma Energy a afiliarse a los sindicatos que negociaron con la AEE.

“El proyecto es claro y sin ninguna ambigüedad en el sentido de que los empleados continuarán protegidos bajo los derechos y beneficios de los convenios colectivos negociados con la AEE y que se respetará la unidad apropiada, que no es otra cosa que las diferentes clasificaciones de puestos y funciones. Sin embargo, no hay disposición alguna en el proyecto que obligue a los empleados de Luma Energy a afiliarse a los sindicatos existentes en la AEE. Por tanto, este señalamiento es inmeritorio, pues no se viola en lo absoluto el derecho a la libre asociación ni las prerrogativas democráticas de los empleados que trabajen con LUMA Energy”, afirmaron.

Según los asesores de Dalmau Santiago, no es necesariamente inevitable que la JSF logre que la jueza Laura Taylor Swain anule el proyecto en el Tribunal Federal.

“Las veces que la Junta ha invalidado leyes de la Legislatura de Puerto Rico porque violan en alguna medida la Ley Promesa o los planes fiscales, ha ocurrido porque el Gobierno de Puerto Rico no ha cuestionado la constitucionalidad de la Ley Promesa. La Ley Promesa es inválida por menoscabar sustancialmente los derechos democráticos del Pueblo de Puerto Rico. Desafortunadamente, el gobierno nunca ha hecho ese planteamiento en la corte de la jueza Laura Taylor Swain. La Junta está al tanto de la debilidad constitucional de la Ley Promesa a base de planteamientos de derechos políticos y humanos de los puertorriqueños”, indicaron.

“Es por eso que, cuando intentó implantar planes fiscales y presupuestos certificados por la Junta de Control Fiscal a 10 municipios bajo un denominado plan piloto, tuvieron que desistir de ese intento de control”, indicaron los asesores al recordar la postura asumida por el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien fundamentó su oposición en que el plan piloto violaba derechos civiles y humanos

“El alcalde Jiménez manifestó su oposición mediante una Orden Ejecutiva y su Legislatura Municipal le siguió emitiendo una Ordenanza Municipal repudiando la intervención de la Junta de Control Fiscal. Posteriormente, se escribió una carta a la señora Natalie Jaresko rechazando la imposición de un plan fiscal y un presupuesto, ya que esto viola los derechos democráticos de los constituyentes del Municipio de San Sebastián. La Junta de Control Fiscal, por conducto de la señora Natalie Jaresko, trató de persuadir al alcalde Jiménez para que desistiera de oponerse y el alcalde se mantuvo firme en cuanto a que las acciones de la Junta no tenían fundamento constitucional. Ante esta insistencia, la Junta de Control Fiscal dejó sin efecto el plan piloto. Esto es un ejemplo de cómo la Legislatura podría combatir la intención de la Junta de Control Fiscal de anular el Proyecto”, indicaron.