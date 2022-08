El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, favoreció hoy, miércoles, la cancelación del contrato del consorcio energético LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía eléctrica en el país.

“Claro que favorezco que se cancele el contrato, pero hay una realidad en el Tribunal de Quiebras”, dijo el líder senatorial en una conferencia de prensa en el Capitolio en la que anunció que, próximamente, radicará dos medidas legislativas como parte de la preparación hacia una nueva transición.

Dalmau Santiago indicó que en los anejos del contrato de LUMA Energy está el documento de transición de la Autoridad de Energía Eléctrica hacia la empresa.

“Son solo cuatro páginas, así de fácil, y si hubiera que hacer una transición, pueden usar las mismas cuatro páginas… Sí, que hay un contrato que cumplir, hay unas consecuencias legales, pero hay un pueblo que está sufriendo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

“Estoy convencido de que la administración de los servicios esenciales debe estar en manos públicas. Ahora, esto tiene unos alcances de la manera en que se confeccionó el contrato y la manera en que se está ejecutando y hay que ser realistas. Yo no creo que se pueda cancelar de hoy para mañana, creo que va a llevar un proceso judicial y un proceso de diálogo, pero tenemos que estar preparados para una transición”, indicó.

Anunció que someterá una resolución conjunta del senado (RCS) para ordenar a la AEE y a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) a que, en un plazo de 20 días, presenten un plan de trabajo ante una posible la cancelación del contrato a LUMA, sea por incumplimiento o por la fecha de vencimiento del contrato suplementario, el 30 de noviembre próximo.

También indicó que radicará una RCS para ordenar al Negociado de Energía a presentar las métricas que se exigirán al operador del sistema eléctrico, también en un término de 20 días.

“No estoy criticando por criticar, lo que pasa es aquí hay una falta y una incapacidad en el manejo del sistema de energía eléctrica, aumentada la tarifa y aumentada la ineficiencia. Ya es hora de que rindan cuentas y cuáles son los mecanismos que tenemos para enmendar, transformar, modificar. Si me preguntan a mí qué hacer con el contrato suplementario que vence el 30 de noviembre, yo no lo modificaría, ni lo enmendaría, ¿para qué? Ahora, si me demuestran con información que hay soluciones a los problemas que hay, que lo demuestren y que sean transparentes con el país”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Dijo que cualquier pleito o terminación del contrato se atendería por la jueza federal de quiebras Laura Taylor Swain.

“La Junta de Supervisión Fiscal tendría también que ser parte indispensable. La Junta debería decir si está conforme con el desempeño de LUMA y la terminación del contrato”, indicó el presidente del Senado.

“Creo que el gobernador (Pedro Pierlusi) debe prepararse para una transición, se cancele o no el contrato”, agregó.