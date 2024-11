José Luis Dalmau no aspirará a una posición de liderato en la delegación de minoría del PPD en el Senado

Tras cuatro años al mando del Senado , el reelecto legislador por acumulación, José Luis Dalmau Santiago , anunció este jueves que no buscará una posición de liderato en la delegación de minoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara alta para el próximo cuatrienio.

Dalmau Santiago -quien ocupa la quinta posición en el listado de senadores por acumulación, con unos 76,084 votos (7.78%)- anunció, además, que no participará de la reunión de caucus popular convocada para hoy, jueves, por el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz González , para elegir quienes ocuparán las portavocías de la delegación, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

“En este momento histórico, he tomado la decisión de no aspirar a ninguna posición de liderato en el Senado. Además, anuncio que no estaré participando del caucus convocado por el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz”, dijo el actual presidente del Senado.