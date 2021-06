El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció hoy al mediodía la radicación de un recurso legal, específicamente una Sentencia Declaratoria, solicitando al Tribunal de Primera Instancia que declare nulo el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), suscrito con Luma Energy debido a que no está inscrito, ya convertido en escritura pública, en el Registro de la Propiedad.

Dalmau Santiago también está solicitando en el recurso legal que se emita un injunction preliminar y permanente para que “Luma no pueda ejercer las facultades otorgadas en el contrato cuestionado y se reviertan todas las acciones y prestaciones… incluyendo el pago de $1,200 de fondos públicos a Luma ordenado por la jueza Taylor Swain y la Junta de Supervisión Fiscal”, dijo.

En concreto, sostiene que el acuerdo con Luma Energy suscrito por la Autoridad de las Alianzas Público Privadas viola la Ley del Registro Inmobiliario y la propia Ley 29-2009 de la APP que también dispone que estos acuerdos sean inscritos como escrituras públicas.

“Esto es un alianza público privada (APP) y siendo una APP, la ley de las APP dice específicamente las excepciones con que el contrato no tiene que cumplir y la Ley Hipotecarias no es una de esas excepciones. Así que está obligada, cualquier APP, en registrar ese contrato para darle transparencia y publicidad ante reclamos de terceros”, dijo Dalmau Santiago. “¿La APP tiene que registrarse?, sí. ¿Luma y la AEE, al hacer el contrato se registraron? No. Pues vamos al tribunal”, sentenció Dalmau Santiago.

“Lo hicieron sin estar inscritos, pues el contrato es nulo. Lo hacen ahora para subsanarlo, pues todo lo que hicieron antes es nulo porque incumplieron con la ley”, abundó. “Si tienen que hacer un nuevo contrato, nos están dando la razón y, por el otro lado, todo lo que han hecho antes del día de hoy es nulo. Las transferencias, los empleados, las acciones, la administración, el dinero, todo es anulable”.

Esta aparente falla fue identificada durante la pasada semana por Dalmau Santiago y su asesor, el exrepresentante Luis Vega Ramos.

“Lo que pasó entre el 22 de junio del año pasado y hoy podría ser anulable, o nulo”, dijo Vega Ramos. “Esto amerita llevarlo al tribunal”, agregaron. “El contrato de Luma con el gobierno de Puerto Rico, entiéndase con la Autoridad de Energía Eléctrica es uno nulo”, sostuvo Dalmau Santiago en una conferencia de prensa en su oficina.

“Es nulo por no cumplir con las leyes de Puerto Rico, según lo dispone su misma documentación. No cumple con la ley de las AAPP ni con la Ley del Registro Inmobiliario”, insistió el presidente senatorial.

Dalmau Santiago recordó que esta aparente falla nunca fue identificada por el Comité Timón nombrado por el gobernador Pedro Pierluisi para fiscalizar el contrato de Luma. El ahora colgado exsecretario de Estado, Larry Seilhamer, dirigió ese comité.

El presidente del Senado dijo que se hizo el ejercicio en la página electrónica del Registro de la Propiedad y no aparece nada. “No aparece el contrato de alianza público privada entre la AEE y Luma”, dijo.

Dalmau Santiago indicó que no se había radicado el recurso legal antes porque se le dio “tiempo” al Gobierno para que se enmendara el contrato con la empresa. “En las últimas semanas escudriñamos un poco más y nos dimos cuenta que el contrato no cumple. No estábamos listos para radicar el documento hasta que tuviéramos la información”, dijo.

“Hay dos leyes que no han sido cumplidas en la otorgación de este contrato”, dijo.

Dalmau Santiago también presentó una resolución con que se busca que la Asamblea Legislativa ordene al Registro Inmobiliario del Estado Libre Asociado a informar sobre cualquier trámite, acto, gestión, decisión o acción conducente a la inscripción de cualquier documento o contrato en relación a la alianza público privada entre el gobierno y Luma Energy. La medida dispone que, en la eventualidad de que no haya nada legalmente presentado –y ese es el escenario real, según Dalmau Santiago y Vega Ramos- el Registro Inmobiliario deberá detener cualquier trámite dirigido a registrar una escritura a esos fines “hasta que la Asamblea Legislativa pueda evaluar el cumplimiento de esta transacción con las leyes aplicables y aprobadas por este Poder Constitucional”.

Dalmau Santiago también radicó un proyecto de ley que enmienda la Ley de Relaciones del Trabajo a los fines de que, a partir de enero del 2017, cualquier empresa que compre, alquile u opere activos manejados por el gobierno y cuyos empleados estén cobijados por un convenio colectivo, tenga que respetarlo, incluyendo el reconocimiento de la unidad apropiada aplicable.