El presidente del Senado, José Luis Dalmau, afirmó este miércoles que el gobernador Pedro Pierluisi se “vería bien” si -tal como propone una medida aprobada en la Cámara de Representantes- deroga la Ley 167 de 2020 y disuelve la Delegación Congresional de Puerto Rico por la estadidad.

“Hace rato que esa delegación debió disolverse. Yo creo que el gobernador se vería bien disolviendo algo que no ha funcionado, que es un gasto de fondos públicos en una situación donde el país no está para eso, y el propio gobernador el domingo tiró la toalla cuando dijo que no había ambiente para atender el status hasta el cuatrienio que viene (en el Congreso), pues ya es hora de que regresen a casa”, expresó el líder senatorial.

En su sesión del martes, la Cámara de Representantes aprobó una medida, en un nuevo intento de la Asamblea Legislativa para derogar la Ley 167. El 18 de abril de 2021, Pierluisi vetó el Proyecto de la Cámara 21, que buscaba, precisamente, eliminar ese estatuto, así como la Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020 (Ley 165 de 2020).

La medida pasó ahora ante la consideración del Senado.

Durante la discusión del Proyecto de la Cámara 139, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) advirtió que, aunque la medida fuera aprobada por ambas cámaras legislativas, sería vetada por el gobernador.

“No importa lo que ustedes quieran hacer aquí para las gradas. No importa lo que ustedes persigan con este tipo de legislación, que ya saben cuál va a ser el desenlace, no van a poder ir en contra ni van a poder destruir o eliminar la voluntad del pueblo de Puerto Rico, que fue avalar la igualdad para todos los puertorriqueños”, argumentó, durante la discusión de la medida, el portavoz alterno del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló.

La delegación congresional por la estadidad para Puerto Rico está integrada por Zoraida Buxó y Melinda Romero, asignadas al Senado de Estados Unidos; y Roberto Lefranc Fortuño y Ricardo Rosselló Nevares, quienes deben presionar ante la Cámara baja federal.

A finales de junio y tras acoger una solicitud del Departamento de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la destitución de Elizabeth Torres como delegada. Mientras, el mes siguiente, la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, renunció al puesto por problemas de salud.