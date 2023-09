La Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de ley para derogar la Ley 167 de 2020, que dio paso a la creación de la Delegación Congresional de Puerto Rico por la estadidad, una legislación que, según los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), tiene los días contados.

El Proyecto de la Cámara 139 fue aprobado con 29 votos a favor y 15 en contra.

Se trata de un nuevo intento de la Asamblea Legislativa para derogar el estatuto. El 18 de abril de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi le impartió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 21, que buscaba, precisamente, eliminar la Ley 167, así como la Ley para Implementar la Petición de Estadidad del Plebiscito de 2020 (Ley 165 de 2020).

“No importa lo que ustedes quieran hacer aquí para las gradas. No importa lo que ustedes persigan con este tipo de legislación, que ya saben cuál va a ser el desenlace, no van a poder ir en contra ni van a poder destruir o eliminar la voluntad del pueblo de Puerto Rico, que fue avalar la igualdad para todos los puertorriqueños”, argumentó el portavoz alterno del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Al presentar la medida, el representante popular Joel Sánchez, presidente de la Comisión de Relaciones Federales, indicó que la propuesta derogación del estatuto se basa en que la delegación congresional ha incumplido con el mandato impuesto por ley, que es, principalmente, trabajar un proyecto de admisión a Estados Unidos.

“Los cabilderos de la estadidad no están cumpliendo la función de su ley habilitadora. Por lo tanto, este proyecto tiene que ser abordado y esta ley tiene que ser derogada por esa principal causa”, puntualizó Sánchez. “¿Por qué vamos a seguir gastando dinero? ¿Por qué vamos a seguir sacando fondos del pueblo de Puerto Rico para llevar una agenda partidista en Washington?”, cuestionó.

Durante el debate, que se extendió por más de dos horas, el autor de la medida, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, sostuvo que, desde su creación, la pieza que dio paso a la Ley 167 estuvo mal concebida y así ha quedado demostrado en cada uno de los sucesos ocurridos tras su aprobación.

Planteó que, si bien la iniciativa podría terminar en un veto, los legisladores tienen que cumplir con su responsabilidad. “Es un momento en que, votando a favor de este proyecto de ley, el país gana. Permitiendo que sigan existiendo estos cabilderos en los Estados Unidos, ganando el sueldo que por disposición se les otorgó, pierde todos los días el país”, señaló Márquez.

El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes, consignó para récord que la delegación emitiría un voto a favor de la pieza legislativa, en gran parte, debido a su “inefectividad”, e “independientemente la preferencia de status que uno pueda tener”.

“Se trata de verdaderamente adelantar la causa común de la descolonización, como, de hecho, lo está haciendo la comisionada residente en Washington (Jenniffer González) y se ha discutido ya, que ha sido moverse de una estrategia que se basa en una de las preferencias de status a una estrategia que incluya a las diversas posturas”, expuso Márquez Reyes.

La delegación congresional por la estadidad para Puerto Rico está integrada por Zoraida Buxó y Melinda Romero, asignadas al Senado de Estados Unidos; y Roberto Lefranc Fortuño y Ricardo Rosselló Nevares, quienes deben presionar ante la Cámara baja federal.

A finales de junio, y tras acoger una solicitud del Departamento de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la destitución de ElizabethTorres como delegada. Mientras, en julio, la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, renunció al puesto debido a problemas de salud.

La medida pasa ahora a la consideración del Senado.