En la primera citación del nuevo presidente de LUMA Energy, Juan Saca, a la Comisión de Energía de la Cámara baja, el representante Luis Raúl Torres cuestionó hoy, martes, las cifras de celadores activos provistas por el consorcio, al sostener que se distancian sustancialmente de las que la empresa informó luego del huracán Fiona, en septiembre pasado.

Saca, en una ponencia escrita, precisó que LUMA tiene 935 celadores, de los cuales 657 cuentan con adiestramiento para trabajar con líneas energizadas. Sin embargo, Torres fue insistente en que, en octubre de 2022, el expresidente Wayne Stensby proveyó documentación que evidenciaba que la cantidad total de celadores se limitaba a 450.

“Yo sé que usted nos trae unos datos que usted ha recopilado en el poco tiempo que lleva allí, que se los dan sus oficiales en las distintas áreas, pero que no coinciden con los datos que yo tengo de hace unos meses. No puedo creer –y no lo voy a tomar como que me mintió porque usted acaba de llegar– que, de 450 celadores, en unos meses hayan reclutado 500. Los trajeron de Canadá o de Estados Unidos, o reclutaron a todos los que (inicialmente) no se habían ido a trabajar con LUMA, porque no hay forma que hayan podido reclutar 500 celadores en tan poco tiempo”, sostuvo Torres en un momento de la vista.

La información sobre los celadores –incluyendo el nombre, nivel de pericia y brigada a la que está asignada– fue solicitada a Saca para este viernes, como parte de varias decenas de requerimientos de información por parte de Torres, presidente de la Comisión de Energía.

En un informe sometido al Negociado de Energía de Puerto Rico en mayo, LUMA informó que contaba con 973 celadores a nivel interno, de los cuales 534 tenían la capacidad de trabajar con líneas vivas. Al contabilizarse los trabajadores contratados, las cifras aumentaban a 1,203 y 764, respectivamente.

Saca, ante las preguntas de Torres, dijo que una de sus asignaciones será calcular el número “óptimo” de celadores para operar adecuadamente la red.

A lo largo de una vista pública que se extendió casi tres horas –y en la que estuvo acompañado por un puñado de directivos de LUMA–, el ejecutivo salvadoreño repasó sus credenciales como empresario en las industrias de las telecomunicaciones y manejo de datos, y explicó su proceso de reclutamiento en la empresa, que inició en febrero y se extendió hasta su nombramiento, el pasado 14 de junio.

Precisó que su salario anual de $600,000, así como potenciales bonificaciones, provendrán de Quanta Services y ATCO, las compañías matrices de LUMA, y no del presupuesto público asignado al consorcio. Además, señaló que, como presidente, responde a un grupo de cuatro directivos “independientes” de las matrices, y no a los principales oficiales de las dos empresas controladoras.

Saca describió el descontrol de la vegetación, las fallas de equipos obsoletos y la ausencia de “optimización” en la tecnología de la red como las principales causas de las frecuentes interrupciones en el servicio vinculadas al sistema de transmisión y distribución.

“Existen tres factores importantes que asegurarán nuestro éxito y el del país: la disponibilidad del dinero, la voluntad de muchos colaboradores y un equipo competente para lograrlo. La transformación no se dará de un día a otro, tomará tiempo. Pero lleven la certeza de que continuaremos siendo transparentes en cuanto a las oportunidades y los retos a los que nos enfrentamos, basado en una comunicación continua y de frente”, aseveró Saca.

Al presente, LUMA ha presentado 369 proyectos de reconstrucción ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), valorados en casi $10,000 millones, de los cuales 49 han sido aprobados y se encuentran en fase de construcción.

“Creo tener claridad en los proyectos que van a hacer una diferencia. Mi gran reto va a ser cómo hacerlos en menor tiempo”, subrayó Saca, quien entró en funciones el 1 de julio.

En ese intercambio, Torres afirmó que los $9,500 millones asignados a la red son insuficientes para reparar completamente el sistema. “Eso es exclusivamente de un inventario de costos para reparar danos específicos que se levantaron de los daños que causó el huracán María (en 2017) a nivel de transmisión y distribución”, dijo el legislador independiente.

“Se han invertido $390 millones a la fecha y, si nos podemos a ver en comparación a lo que se va a invertir, que son más de $12,000 millones… Estamos calculando que van a ser (necesarios) alrededor de $16,000 millones”, replicó Saca, al tiempo que Torres afirmó que “no los tenemos”.

El portavoz novoprogresista en la comisión, Víctor Parés, indagó sobre el inventario de materiales con los que LUMA cuenta en almacén, que Saca estimó en $180 millones. “Luego del impacto de María en el país, gran parte del problema que surgió en reconstruir el sistema eléctrico era la falta de materiales. Fuimos a los almacenes de la Autoridad de Energía Eléctrica en Palo Seco y Ponce (y) había pocos materiales. A consecuencia de eso, la respuesta tardó mucho”, dijo el representante del distrito 4 de San Juan.

“Ventaja” sobre Stensby

En un aparte con la prensa tras concluir la comparecencia de Saca, Torres comentó que percibió mayor apertura del ejecutivo a la fiscalización legislativa, en comparación con su predecesor Stensby. En 2021, Stensby enfrentó una orden de arresto tras negarse inicialmente a producir información requerida por la Comisión de Energía.

Saca “habla español, conoce la idiosincrasia del pueblo puertorriqueño, trabajó aquí por ocho años. Eso le da una ventaja sobre Wayne Stensby, que no nos conocía y entendía que nadie lo podía fiscalizar”, opinó Torres.

“Este señor está claro que maneja fondos públicos y que, por lo tanto, tiene que responder tanto al gobierno como a la rama legislativa”, agregó el legislador, quien el lunes había sostenido una reunión individual con el presidente de LUMA.