El juez Anthony Cuevas Ramos se reservó esta mañana su fallo tras celebrar, mediante vídeoconferencia, una vista argumentativa en la que atendió la demanda radicada por las legisladoras Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz en que alegan que la Orden Ejecutiva que declara un Estado de Emergencia por Violencia de Género (OE 2021-013) es inconstitucional porque, entre otras cosas, le usurpa facultades legislativas a las representantes de Proyecto Dignidad.

Por un lado, Cuevas Ramos ordenó al abogado Carlos Padilla, representante legal de las demandantes, incluir en el recurso legal al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli. El letrado debe además emplazar al funcionario. El juez dictó que esto debe suceder antes de las 4:00 p.m.

Padilla radicó ayer una réplica a la moción de desestimación del Departamento de Justicia y le solicitó al magistrado en el documento que se emita una sentencia declaratoria que consigne que sigue vigente la Ley 62-2017 y que el Estado reconoció en su moción de desestimación que con la OE 2021-013 no pretende establecer un programa educativo a nivel isla basado en la perspectiva de género. El texto de la OE 2021-013 indica que el Estado está “comprometido con establecer un proceso para desarrollar un currículo con perspectiva de género”.

La Orden Ejecutiva 2020-78, firmada por la exgobernadora Wanda Vázquez y que declaró el Estado de Alerta por Violencia de Género, indica que el programa de escuelas coeducativas se ampliaría a todo el sistema escolar.

Según el gobierno, esa disposición de la OE 2020-078 fue desplazado con la OE 2021-013.

Los abogados del estado Susanne Lugo Hernández y Tania Libertad Fernández Medero se opusieron a la petición para que se emitiera una sentencia declaratoria. Los letrados argumentaron que las demandantes no tienen legitimación activa, entre otros argumentos de derecho. También señalaron que las demandantes no pueden alegar un daño y, a la misma vez, aceptar que el gobierno no está expandiendo automáticamente el programa de escuelas coeducativas, que es la supuesta acción que el Ejecutivo quiere realizar sin consulta legislativa.

La Ley 62-2017 establece un plan piloto para desarrollar en un mínimo de 10 escuelas un programa educativo basado en la equidad de género. El planteamiento original de las demandantes era que con la OE 2021-013 se pretendía ampliar ese plan a nivel isla sin la autorización legislativa. Las demandantes argumentan que el Departamento de Educación (DE) tenía que presentar informes periódicos y uno final antes de que la Legislatura, con la información provista, modificara o ampliara la iniciativa.

Entre los argumentos de los abogados del gobierno está que la propia ley no alude a la posibilidad de anular el objetivo del plan piloto y solo modificarlo o ampliarlo.

Padilla alegó, por un lado, que el gobierno incumplió con entregar los informes periódicos. El abogado dijo que Educación no lo hizo hasta el 16 de marzo y fue mediante un requerimiento de información del Senado. Cuevas Ramos le indicó a Padilla que la vista argumentativa no era para evaluar si el Estado cumplió o no con la Ley 62-2017.

El abogado pareció contradecirse cuando, por un lado, dio por buena la posición del gobierno en el sentido de que la OE 2021-013 no pretende implantar un programa educativo basado en la equidad de género a nivel isla, pero luego insistió en que las intenciones del gobierno comoquiera violan las prerrogativas de sus clientas, quienes no han avalado extender el programa.

“No es irrestricta la facultad del poder Ejecutivo para implementar un proyecto de perspectiva de género a nivel isla”, sostuvo Padilla. “Hay una controversia de separación de poderes con la Ley 62-2017 y las Órdenes Ejecutivas de Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. La controversia es si el Estado, mediante orden ejecutiva puede extender a todo el Departamento de Educación las escuelas coeducativas establecidas con la Ley 62″, agregó

“Hay un reconocimiento del Estado de que la Orden Ejecutiva del 2021 no tiene ese propósito y no van a implementar un currículo de perspectiva de género. Si eso es así y es la controversia mayor, proponemos a los compañeros (representantes legales) del gobernador y de Educación que se allanen a una sentencia indicando que la Orden Ejecutiva no implementará un currículo de perspectiva de género y que hay que cumplir con la Ley 62 y dar por concluida la controversia para nuestra satisfacción”, dijo Padilla.

Lugo Hernández le ripostó que la demanda original sufría de graves fallas en derecho. Por ejemplo, que no demostraron un daño “específico, concreto y palpable” y que tampoco las demandantes demostraron que la Orden Ejecutiva impidió su capacidad legislativa.

“Se requiere que ese daño sea particular, expreso, claro y palpable y sea de naturaleza extraordinaria”, agregó la letrada a enumerar los requisitos de un injuction.

La abogada agregó que el DE entregó el 16 de marzo un informe de progreso del programa y que ninguna acción del Estado ha impedido que las legisladoras puedan presentar legislación o fiscalizar las actuaciones del gobierno.

“No tienen legitimación activa”, dijo Lugo Hernández al cuestionar, también, que las legisladoras no tienen la capacidad en ley de cuestionar en un tribunal asuntos de política pública del Ejecutivo.

Fue entonces cuando Cuevas Ramos intervino para señalarle a Padilla que la Ley 62-2017 no entra en el detalle de cómo el Ejecutivo podría ampliar el programa de escuelas coeducativas, si es que lo fuera a hacer. Incluso dijo que la ley no le prohíbe al Ejecutivo expandir el programa.

La ley sí establece que Educación tendrá que presentar informes con hallazgos y recomendaciones, pero no condiciona esa entrega, según Cuevas Ramos, a que se amplíe el programa. De hecho, señaló que la propia ley habla que el programa piloto se implantará en un mínimo de 10 escuelas e hizo notar que el concepto de “plan piloto” no impide que este tipo de enseñanza incluso se amplíe a nivel isla, igualmente bajo un plan piloto, para conocer los resultados de su ejecución.

“Plan Piloto es experimental”, le contestó Padilla.

“Una cosa es rendir los informes y lo que pasa con el proyecto, pero el Legislador no puso un máximo de escuelas. Quieren añadirle algo que la ley no contempla basándose en que es un proyecto piloto”, le ripostó el juez. “¿Por qué la ley y la Orden Ejecutiva no pueden coexistir?”, se cuestionó Cuevas Ramos.