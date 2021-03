En momentos en que surgen preocupaciones sobre el futuro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante el proceso de privatización con Luma Energy, el director de recursos humanos de la corporación pública y relaciones laborales, Marc Thys Torres, presentó una ponencia de dos páginas ante la Cámara de Representantes durante la continuación de las vistas públicas en que se examina el contrato con la empresa.

En la ponencia presentada hoy Thys Torres, quien testificó bajo juramento, no alude a una carta diseminada en la AEE que firmó el 11 de marzo, y a la que tuvo acceso El Nuevo Día, en que indica que el 10 de marzo se divulgó un vídeo a los empleados señalando que los que quisieran ser transferidos a otras agencias gubernamentales que enviaran su nombre, localidad y número de empleado a un correo electrónico.

“Estamos conscientes que Luma Energy no ha realizado ofertas de empleo a nuestros empleados. Esta situación dificulta el proceso de evaluación, cercano a la fecha de comienzo de funciones del concesionario”, indicó Thys Torres en el escrito.

PUBLICIDAD

La primera página de la ponencia de Thys Torres se limita a citar el texto de la Ley 17-2019, conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico y cómo dispone que los empleados de la AEE son importantes, que tienen mucho conocimiento y que los parámetros de la ley que dio paso a la privatización de la AEE “no podrán ser utilizadas por el gobierno de Puerto Rico como fundamento para el despido de ningún empleado con un puesto regular”.

La ley también establece que el personal que compone la AEE que opte por permanecer en el gobierno estará sujeto a los “estatutos, reglamentos y normas” de dicha ley y que el gobierno podrá diseñar planes de transición o renuncias voluntarias.

“En conformidad con la disposición antes citada, aquellos empleados de la Autoridad que no sean reclutados por el operador del sistema de transmisión y distribución (Luma Energy) que no opten por acogerse al retiro, y que no puedan transferirse a otras plazas dentro de la estructura de la Autoridad que subsista, luego de completarse la transición con el operador, serán referidos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) . Dicha entidad gubernamental tendrá la responsabilidad, en virtud de la ley y en conformidad con el procedimiento de movilidad, de transferirlos a otra entidad gubernamental en cumplimiento con los parámetros y las garantías que estableció la Ley 17-2019″, dijo Thys Torres.

El Nuevo Día reportó la semana pasada que, a poco menos de tres meses de que Luma Energy suma las riendas de la AEE, se desconoce cuántos empleados serían reclutados por el consorcio, cuántos permanecerían en la corporación pública y cuántos se movilizarían a otras dependencias.

PUBLICIDAD

En las vistas públicas que realiza la Cámara de Representantes, la designada directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH) Zahira Maldonado, responsabilizó y acusó a la corporación pública de no entregarle todavía la información necesaria para tener un panorama más claro en torno al futuro de los trabajadores.

Según dijo Maldonado, la AEE solo ha provisto a la OATRH una “lista general” de todos sus empleados, que son aproximadamente 5,500. De esos, unos 1,000 están exentos de las disposiciones del contrato de LUMA, pues trabajan en el área de generación. Los restantes 4,500 sí podrían ser contratados por el consorcio, quedarse en la AEE o pasar a otra agencia o corporación pública, pero esas especificidades no se tienen.

Maldonado aceptó, por lo tanto, que “no hay un plan todavía” de movilidad para los trabajadores que serían reubicados en otras dependencias públicas, en virtud de la Ley del Empleados Único, ni un plan de readiestramiento para aquellos que se vieran obligados a asumir funciones distintas a las que realizan en la AEE.

Maldonado también dijo en la vista pública del 10 de marzo que el contrato de LUMA no ofrece garantías de empleo a los trabajadores de la AEE y que la fiscalización del gobierno sobre el Luma en todos los asuntos relacionados al cumplimiento del contrato, incluyendo el tema laboral, recae sobre la Autoridad de las Alianzas Público Privadas. Igualmente señaló que, para reubicar empleados de la AEE en otras agencias, habría que descongelar plazas y que eso le toca a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, organismo gubernamental que también tendría que identificar el presupuesto para pagarle a estos empleados.

PUBLICIDAD

El 9 de marzo, el presidente de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, denunció que Luma Energy no había hecho una sola oferta de empleo a un solo empleado de la AEE.

El contrato dado a LUMA dispone que los empleados de la AEE no pasarán automáticamente al consorcio, sino que tienen que entrevistarse y aceptar alguna de las plazas disponibles.

Ha trascendido que, hasta el 27 de febrero, LUMA había recibido unas 1,000 solicitudes de empleados de la AEE interesados en unirse a su plantilla, informó entonces el presidente y principal oficial ejecutivo del consorcio, Wayne Stensby. Añadió que, para junio, contratarían a 4,000 personas, y resaltó que tenían 9,105 solicitudes de personas fuera de la AEE.

Las audiencias públicas de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía, que preside el representante popular Luis Raúl Torres, continúan mañana con la participación del Colegio de Abogados y Abogadas y el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. El domingo depondrá el presidente de Luma Energy, Wayne Stensby.