La Cámara de Representantes se propone concurrir con los cambios introducidos por el Senado a los proyectos de ley que establececen los salarios mínimos aplicables a enfermeros y enfermeras en el sector público y en el privado, confirmó el autor de las dos medidas, José “Quiquito” Meléndez.

Los proyectos de la Cámara 2143 y 2144 fueron aprobados en la sesión del Senado de ayer, pero con enmiendas se redujeron los salarios base de todas las escalas propuestas en ambas medidas.

Por ejemplo, una enfermera práctica sin experiencia comenzaría cobrando $1,800 mensuales en el sector público y $1,750 en el sector privado, cuando los proyectos disponían que comenzaran cobrando $2,000 mensuales.

El Colegio de Profesionales de Enfermería ha planteado que las escalas salariales propuestas se quedan cortas y que las medidas no contemplan múltiples categorías de estos profesionales.

El sector público tendría hasta el 1 de julio de 2022 para ubicar al todo su personal en las escalas correspondientes, pero en el sector privado, con enmiendas en el Senado, se le dio más tiempo para cumplir con las escalas propuestas: hasta julio de 2023.

Meléndez indicó a El Nuevo Día que hubiera preferido que se respetaran las escalas propuestas por la Cámara en ambas medidas, pero indicó que se aceptarán los cambios.

“Juan Oscar (Morales, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara) me dijo que van a concurrir”, dijo Meléndez.

¿Y qué piensa usted?, se le preguntó.

“Lo que pasa es que si no concurrimos simplemente el aumento a las enfermeras no se va a poder aprobar. Entraríamos en una negociación entre Cámara y Senado y las posiciones son bastante diferentes”, dijo Meléndez. La presente Sesión Extraordinaria culmina oficialmente el domingo, pero todo apunta a que la última sesión correspondiente a la Extraordinaria será el jueves, por lo que no habría tiempo para que los cuerpos legislativos lleguen a un acuerdo.

“Aún con las enmiendas en el Senado, van a recibir un aumento. No es tanto, pero es una tasa más aceptable y más adelante, en enero o el año que viene, se pueden mejorar”, dijo.

Meléndez insistió en la necesidad de mejorar las escalas salariales de las enfermeras y los enfermeros ante el éxodo de estos profesionales que parte a Estados Unidos en busca de mejores salarios.

“Pero hay que reconocer el impacto de la crisis fiscal y económica en Puerto Rico y las complicaciones que ha traído la pandemia. Hay muchos hospitales que están recibiendo un golpe grande y hay que ser realista y no queremos afectar a los hospitales”, dijo.

El Nuevo Día supo que 11 enfermeras que trabajan en la Rama Judicial no se beneficiarán de estos proyectos. La postura de la Rama Judicial es que al tratarse de una rama de gobierno independiente de la Rama Ejecutiva, no le aplica el texto de la ley.