El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anticipó que dicho cuerpo aprobará, durante la sesión ordinaria de hoy, martes, una medida que propone la instalación de acondicionadores de aire en los salones de las escuelas públicas para mitigar el calor, como mecanismo alterno al Proyecto de la Cámara 1040, que fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi en agosto.

“El mensaje es ir por encima del veto, pero procesalmente radicamos una nueva versión, como hicimos con la reforma laboral, y la vamos a descargar para aprobarla y adelantar la causa de nuestras escuelas, así que la medida se va aprobar hoy”, aseguró el líder cameral.

Inicialmente, Hernández Montañez había indicado, a través de expresiones escritas, que la Cámara de Representantes intentaría ir sobre el veto del gobernador. Sin embargo, la acción no es posible, ya que se trató de un veto de bolsillo y no de un veto expreso, que es el que, oficialmente, se le informa a la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo.

PUBLICIDAD

El Proyecto de la Cámara 1040, según el portal de la Oficina de Servicios Legislativos, fue vetado por el gobernador el pasado 10 de agosto.

Contrario a la versión aprobada por la Legislatura al cierre de la pasada sesión ordinaria, esta nueva medida -el Proyecto de la Cámara 1842- reduce de cinco a dos años el término concedido al Departamento de Educación para cumplir con el desarrollo de un plan de viabilidad sobre la necesidad, compra e instalación de unidades de acondicionadores de aire en los planteles públicos.

“Se entiende indispensable auscultar la posibilidad, mediante la realización de un plan de viabilidad, con el propósito de instalar unidades de acondicionadores de aire en todas las aulas del sistema de educación pública. Ello, en la medida que redundará en una mejor concentración de los estudiantes de los ruidos circundantes”, lee la pieza legislativa.

La representante Deborah Soto, autora de la medida inicial, reafirmó que la propuesta legislativa no implica la instalación inmediata de acondicionadores de aire, sino que se evalúe la infraestructura eléctrica y pluvial de las escuelas públicas, en vías a determinar qué alternativas son viables para mitigar la ola de color que afecta al país.

“Lo que se está solicitando (a Educación) es que se haga un plan. Tal vez, de 33,000 salones, solo hay 10,000 que necesitan aire y, si no se le puede conectar aire, quizás se pueden ubicar abanicos de pedestal”, aseveró.

Agregó que “la educación no se puede paralizar. Ya es hora de que se tome acción, que la secretaria designada (Yanira Raíces) visite estas escuelas. No podemos seguir llevándole inestabilidad a los maestros y estudiantes, no estamos para eso. Los estudiantes tienen que recibir el pan de la enseñanza en un lugar adecuado donde no se sientan asfixiados”.

PUBLICIDAD

Al gobernador, el mensaje de la legisladora fue a no evaluar a la ligera el proyecto. “Por eso, estamos presentando la misma medida, porque, en estos momentos, necesitamos mirar la educación como esa llave que abre las posibilidades para nuestros jóvenes y estudiantes”, dijo Soto.