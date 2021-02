La Cámara de Representantes aprobó a viva voz esta noche, luego de cuatro horas de debate, el proyecto con que se deroga la ley que ordena la celebración de una consulta el 16 de mayo para que el pueblo seleccione unos llamados cabilderos para la estadidad.

La Cámara avaló, también con el proyecto en discusión, la derogación de la ley que autoriza al gobernador Pedro Pierluisi a convocar, mediante orden ejecutiva, futuras consultar electorales en torno al tema del estatus.

Se espera que el Proyecto de la Cámara 21 sea llevado a votación final más tarde en la noche.

La medida aprobada fue avalada a viva voz por la mayoría popular, los legisladores de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), el independentista Denis Márquez y Lisie Janet Burgos, de Proyecto Dignidad. En el caso de que el proyecto sea aprobado en el Senado, se espera que Pierluisi lo vete, lo que daría paso a que el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez rete las Leyes 165-2020 y 167-2020 en los tribunales.

Al defender la medida en la sesión legislativa de hoy, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veteranos, Kebin Maldonado Martiz, cuestionó que la delegación de cabilderos -cuatro en la Cámara Federal y dos en el Senado- no van al Congreso a abogar por el desarrollo económico del país o increpar sobre el retraso en la asignación de fondos a la isla, sino a promover la estadidad. Una de las leyes convoca la elección de estos cabilderos el 16 de mayo, pero no contempla sus salarios. La otra ley asigna $1.25 millones para sufragar los gastos de este grupo bajo la Comisión de la Igualdad, que ya fue derogada.

La estadidad prevaleció en el plebiscito de noviembre del año pasado con el 52.5% de los votos sobre la opción del No.

“Estas leyes comparten algo en común, todas fueron aprobadas con el voto exclusivo de la entonces mayoría parlamentaria. No hubo consenso con las demás fuerzas políticas”, dijo Maldonado Martiz al señalar que ambas fueron aprobadas a toda prisa luego de las elecciones generales, cuando se conocía que el liderato legislativo cambiaría de manos.

“El Proyecto 21 busca corregir lo dos grandes problemas de estas leyes, el carácter antidemocrático e inconstitucional. La solución a la relación política con Estados Unidos debe abordarse desde la perspectiva inclusiva”, dijo. “Podemos encontrar un lenguaje excluyente, divisivo y marcadamente inconstitucional que transgrede las facultades de la Asamblea Legislativa”.

Por ejemplo, Maldonado Martiz sostuvo que la Ley 165-2020 le da un enorme poder a Pierluisi quien, sin tener que consultar a la Legislatura, podría convocar cualquier consulta de estatus al país. También podrá decidir las alternativas o las preguntas que se le haga a la ciudadanía.

“Si esto (el resultado del plebiscito del año pasado) lo estuvieran tomando en consideración por el gobierno de Estaos Unidos, quizás sería un ejercicio loable, pero en este momento no hay ánimo para atender a estas personas que van a llegar a Washington a establecerse y cobrar, seis de ellos $174,000 anuales. Y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no tiene el dinero para la consulta”, dijo Maldonado Martiz.

El presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha calculado que necesita $6.6 millones para la consulta.

Aponte Hernández defiende la consulta

El representante penepé José Aponte Hernández insistió en que la mayoría popular solo busca atrasar la solución del problema de estatus de Puerto Rico. Sostuvo que el presidente del Senado Federal, Chuck Schumer, ha dicho que el tema del estatus de Puerto Rico “está en agenda”.

“Si quieren seguir amarrándose a la estaca del inmovilismo el asunto colonial de Puerto Rico son otros 20 pesos”, dijo Aponte Hernández al recordar que no escuchó oposición del Partido Popular Democrático (PPD) cuando se aprobaron las dos leyes y tampoco reclamos para que los populares participaran del proceso.

El mismo principio, dijo Aponte Hernández, le aplica al Partido Independentista y a MVC.

“Estuvieron incluidos y hoy dicen que no han sido incluidos”, dijo el expresidente cameral. “El pueblo de Puerto Rico, de manera libre y directa fue a un ejercicio de votación y por mayoría absoluta respaldó la estadidad”, reiteró.

El portavoz penepé, Carlos “Johnny” Méndez dijo que el récord histórico del Partido Popular Democrático es “inmovilismo, retranca e inacción”.

“Hoy ustedes aprueban esta medida para derrotar lo que es el mensaje que envió la mayoría del pueblo de Puerto Rico”, dijo Méndez. “Les vamos a recordar todos los días que este es el proyecto insigne del PNP”.

Márquez alude “problemas legislativos”

El portavoz independentista Denis Márquez insistió, por su parte, que la mayoría penepé procuró aprobar los proyectos convertidos en ley por la exgobernadora Wanda Vázquez una vez supo en diciembre que estaría en minoría este cuatrienio.

“No se aprobaron en un vacío. No se aprobaron en un ejercicio de un gran proceso legislativo, se aprobaron con la intención de mantener el control sobre el proceso de la discusión del estatus en Puerto Rico e incluso sobre cómo se le podría consultar al país”, dijo Márquez, quien igualmente cuestionó que la Ley 165-2020 faculte al gobernador Pierluisi resolver el problema del estatus mediante órdenes ejecutivas.

“Esto tiene pequeños problemas legislativos”, dijo Márquez al sostener que una Asamblea Legislativa no le puede amarrar las manos a una futura Legislatura. “Y un gobernador de Puerto Rico no puede decidir sobre lo que es la independencia de Puerto Rico en un futuro plebiscito y no puede por orden ejecutiva diseñar todo un proceso electoral que es prerrogativa de la Asamblea Legislativa”, señaló.

José Bernardo Márquez, de MVC, dejó establecido que él entiende que Puerto Rico es una colonia, pero argumentó que estas leyes “no son una buena estrategia colonizadora ni un buen uso de fondos públicos”.

“El gobierno federal tiene la excusa perfecta para no participar”, dijo al referirse a que los congresistas que serán seleccionados tendrían la obligación de defender una sola opción, que en este caso es la estadidad. “Son estrategias que solo han alimentado la teoría del gobierno federal de que estamos divididos”.

Márquez, quien es estadista, insistió en la necesidad de que se convoque una Asamblea Constitucional de Estatus.

“Cuando lleguemos a Washington con una intención inequívoca… el gobierno federal no tendrá excusa”, dijo. “Tenemos que explorar otro camino a la descolonización”, agregó.

Burgos, de Proyecto Dignidad, indicó que si bien el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó la consulta del 3 de noviembre al sostener que no era inconstitucional, “no es menos cierto que no era vinculante para el Congreso de Estados Unidos al no incluir todas las alternativas no coloniales y no territoriales”, señaló.

Burgos argumentó que el producto de estas dos leyes es oneroso para el país y no garantiza “un resultado exitoso” y que el mecanismo a utilizarse para descolonizar el país no puede ser una orden ejecutiva.

“Están usurpando el poder de la Asamblea Legislativa”, dijo.