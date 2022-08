La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes comenzará a discutir este jueves cinco medidas legislativas que, de una forma u otra, intervienen con el derecho al aborto en Puerto Rico, mayormente al imponer cortapisas a un proceso que ya está altamente regulado.

Sería la primera vez que la Cámara discute el tema desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó -el pasado 24 de junio- el derecho constitucional al aborto.

“Originalmente, se iba a discutir solamente el Proyecto del Senado 693, pero para aprovechar el tiempo, preferimos incluirlos (los demás proyectos) y así no estar todo el cuatrienio atendiendo proyectos sobre el mismo tema”, explicó el presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte.

La determinación, agregó, fue tomada por el caucus del Partido Popular Democrático (PPD) en ese cuerpo legislativo.

Las medidas a discutirse son: el Proyecto del Senado 693 -aprobado en la Cámara alta-, que busca limitar el aborto pasadas las 22 semanas de embarazo; el Proyecto de la Cámara 1084, que va tras prohibir la interrupción de embarazos desde que se identifique el latido del corazón del feto; y el Proyecto de la Cámara 1410, para que sea el pueblo -a través de un referéndum- el que determine cuál debería ser el estado de derecho que debe prevalecer en el país sobre el aborto.

Otra medida que será traída a la discusión durante las vistas públicas es el Proyecto de la Cámara 715, que configuraría como doble asesinato en primer grado el crimen que tenga como resultado la muerte de una mujer y el feto; y el Proyecto de la Cámara 1403, que pretende ratificar y codificar mediante ley el derecho al aborto.

Aponte explicó que la discusión comienza este jueves, 25 de agosto, con la comparecencia de los individuos y grupos que no favorecen el derecho al aborto, entre ellos, la Asociación Pro Vida, Alerta Puerto Rico y la Fraternidad de Concilios Pentecostales (Frape). Mientras, el 1 de septiembre, será el turno de las agencias gubernamentales y entidades como el Colegio de Médicos Cirujanos.

Los siguientes jueves, 8 y 15 de septiembre, será el turno de Proyecto Matria, Taller Salud, Inter Mujeres, Planned Parenthood, Coalición de Centros de Terminación de Embarazos y Center for Reproductive Rights, entre otros. Aponte no descartó hacer una convocatoria especial, el 22 de septiembre, para quienes no pudieron deponer a pesar de haber sido citados.