En medio de una contraprotesta para defender el acceso al aborto en la clínica ginecológica del Darlington Medical Center, en Río Piedras, la ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno compartió hoy que han comenzado a recibir pacientes de estados con las legislaciones más restrictivas como Missouri y Texas.

“Nos parece que cada vez que ellos vienen (los grupos antiderechos), nosotros tenemos que estar aquí defendiendo el espacio como uno seguro. (...) Después de la caída de Roe versus Wade, hemos tenido pacientes de Missouri y Texas que han venido en busca de servicios también”, expresó Vale Moreno acompañada de una treintena de personas que coreaban consignas en favor del derecho al aborto.

Tan reciente como el pasado jueves, la ginecóloga Vale Moreno atendió a una paciente de Texas, uno de los estados más restrictivos en la nación norteamericana desde la revocación de Roe versus Wade, hace dos meses.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que cada estado y jurisdicción debe determinar la legalidad del derecho al aborto al entender que no es uno de nivel constitucional. En Puerto Rico, la jurisprudencia local dicta que el aborto sigue siendo legal si es practicado por un profesional de la salud en virtud de salvaguardar la salud física y mental de las personas gestantes.

La manifestación convocada por la Mesa de Aborto Libre surgió luego de que se enteraran que un grupo antiaborto iba a protestar en la avenida Muñoz Rivera, frente a la clínica que, además de realizar terminaciones de embarazos, brinda servicios de planificación familiar y educación sobre métodos anticonceptivos.

“(En la clínica de Bayamón) han sufrido vandalismo y hay problemas de acceso, pero cada vez que llaman a la Policía, básicamente no responden porque dicen que ellos tienen el derecho de estar ahí. No hay una posición clara de que la Policía sepa cómo y cuándo venir. Ellos saben que están casi en la puerta de la clínica y las pacientes relatan el asedio que sienten”, comentó Vale Moreno, también portavoz de Aborto Libre Puerto Rico.

De acuerdo a un estudio del Instituto Guttmacher, publicado en julio, al menos 43 clínicas en Estados Unidos han dejado de practicar abortos desde la decisión de la Corte Suprema.

Una de las organizaciones presentes en la manifestación fue la Colectiva Feminista en Construcción, la que en las pasadas ha tenido conversaciones con expertas en terminaciones de embarazos y personas gestantes de todas partes de la isla y han denunciado la falta de acción del gobierno en prevenir el abuso sexual hacia menores.

“A partir de lo que está sucediendo en el país y los nuevos proyectos de ley que se han presentado, que en la Legislatura son cerca de 12 para restringir e impedir el acceso al aborto, iniciamos una campaña durante este verano y entendíamos que faltaban temas como el asunto del acceso y la criminalización del aborto. Se habla mucho del derecho, pero se habla muy poco de la falta de su acceso en el país”, mencionó Zoán Dávila, portavoz de la Colectiva Feminista en Construcción.

Desde el otro lado de la avenida

Mientras activistas feministas se manifiestaron, al otro lado de la avenida Muñoz Rivera se posicionaron personas con mensajes que criminalizaban el aborto e imágenes de fetos.

La licenciada y activista Alejandra Córdova Vázquez explicó que las manifestaciones suelen ser una vez al mes. Insistió en desmentir que bloquean las entradas de las clínicas y dijo que solo reparten documentos sobre “ayudas” para continuar un embarazo.

Córdova Vázquez dijo que compartieron al Departamento de la Familia donaciones para la niña de 13 años que fue violada por su padrrastro en Gurabo y terminó embarazada a raíz del patrón de abuso sexual.

“¿Usted, ha ido a una orientación que reciben las pacientes en las clínicas?”, preguntó este diario.

“No he ido a una orientación, pero sí he tenido la versión de mujeres que han ido, han recibido orientación, han abortado y luego van a nuestros ministerios en busca de ayuda”, respondió Córdova Vázquez.

A pesar de defender que sus protestas son pacíficas, indicó que los comentarios despectivos que gritaba una manifestante del grupo en contra del aborto hacia las activistas feministas, como “promiscuas” e “inmaduras”, era en respuesta a los ataques que ellas recibían.

Comienzan esta semana las vistas públicas

“En la Legislatura, estaremos discutiendo varios proyectos esta semana para que el pueblo elija si el aborto es un derecho constitucional o no. Considero que lo importante es que el Tribunal Supremo se exprese” dijo la asesora de la representante Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad. Burgos es autora del Proyecto de la Cámara 1084 que busca restringir el aborto desde que se identifique el latido del corazón del feto.

El legislador Orlando Aponte Rosario, a cargo de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, adelantó que trabajará la discusión en conjunto del Proyecto del Senado 693, Proyecto de la Cámara 1084 y el Proyecto de la Cámara 1410 en cuatro vistas públicas pautadas para los próximos jueves. Precisó que la primera vista está convocada para el 25 de agosto, a las 10:00 a.m.

“Desde finales de junio, dimos espacio para recibir participación de grupos a favor y en contra. Hemos recibido muchas organizaciones y agencias de gobierno. Vamos a comenzar el 25 de agosto con la participación de grupos religiosos y personas a favor. Posteriormente, el 1 de septiembre, vamos a tener a las agencias. Luego, tendremos dos más los próximos jueves de septiembre”, explicó el representante popular.