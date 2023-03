El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte, anunció hoy, lunes, que consultará con el líder de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, la posibilidad de acudir ante el foro judicial para “obligar” al Departamento de Justicia a entregarle unos documentos que, a su juicio, son determinantes para concluir si, en efecto, las pesquisas relacionadas con las muertes del trapero Kevin Fret y el licenciado Carlos Cotto Cartagena fueron paralizadas.

Los documentos, explicó el legislador, le fueron solicitado en dos ocasiones al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, quien rechazó entregarlos y, a su vez, le prohibió a la fiscal Betzaida Quiñones que reprodujera la información por ser parte del sumario fiscal (expediente).

“Voy a recomendarle que radique un recurso a los fines de poder obtener esas comunicaciones”, señaló Aponte.

Estos documentos, presuntamente, podrían “corroborar” las instrucciones que Quiñones presuntamente recibió para detener las pesquisas sobre las muertes de Fret, asesinado la madrugada del 10 de enero en Santurce; y del licenciado Cotto Cartagena, cuya muerte –ocurrida en septiembre de 2018- sigue sin determinarse.

“El objetivo no es aclarar o esclarecer estos dos casos, aunque sí nos gustaría que el departamento y la Policía lo logre. Es más bien buscar que no haya irregularidades dentro del Departamento de Justicia”, sostuvo Aponte.

“Me parece que llegamos a una especie de consenso que no estamos buscando el sumario fiscal, los detalles de la investigación, sino aquellos documentos que estén vinculados con la paralización”, dijo, por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.

Orlando Aponte, presidente de la comisión. (Ramon "Tonito" Zayas)

Quiñones volvió a comparecer esta mañana ante la Comisión de lo Jurídico, pero en esta ocasión lo hizo a puerta cerrada en una vista ejecutiva. A su salida, la fiscal indicó que durante su comparecencia reafirmó sus planteamientos y sostuvo que no solicitó que la vista fuera a puerta cerrada.

“Contesté todas las preguntas que ellos me cursaron, entiendo que hubo unas preguntas nuevas, se abundó en unos aspectos y ellos tienen una idea más amplia desde dónde pueden partir y hacer su trabajo legislativo”, indicó la fiscal.

A finales del 2022, la fiscal denunció que ambas investigaciones estuvieron paralizadas. En el caso de Fret, la fiscal ha sostenido que recibió una orden directa de la exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced y de la entonces jefa de los fiscales, Olga Castellón. Mientras, la pesquisa de Cotto Garced se vio impactada por los continuos requerimientos que le negó Castellón y que eran vitales para que la investigación se pudiera encaminar.

Ante la posibilidad de que la Comisión le conceda inmunidad, como se ha planteado, Quiñones sostuvo que no la ha solicitado ni considerado. Mientras, el presidente de la Comisión dijo ayer que “hasta ahora” no ven necesario otorgarle esta protección, ya que resultaría “inoficiosa e innecesaria”.

“No he pedido inmunidad, ni vista ejecutiva, ni trato en específico. Yo simplemente vengo aquí a decir la verdad y me he sostenido en eso. Lo he hecho bajo juramento, lo hice en el FEI (Oficina del Fiscal Especial Independiente) y me sostengo en los mismo y lo diré hasta las últimas consecuencias”, expuso. “Todo lo que he dicho lo he dicho libremente”, sostuvo Quiñones, quien compareció acompañada de la abogada Marianne Santini.

La Comisión de lo Jurídico volverá a reunirse mañana. Esta semana, además, consultarán con el Departamento de Justicia federal la posibilidad de que Castellón comparezca para prestar su testimonio, aunque sea a través de algún mecanismo virtual.

“Si alguien debe comparece ante este foro a contestar preguntas y a dar explicaciones y a fijar su posición es la fiscal Olga Castellón”, expuso.

La próxima vista está pautada para el 29 de marzo cuando se supone comparezca Vázquez Garced. La exgobernadora volvió a ser citada, esto luego de no participar en la audiencia pautada para el 23 de febrero al alegar que desconocía para que se solicitaba su comparecencia.

Reacciona Justicia

A través de expresiones escritas, Emanuelli reafirmó que la agencia está impedida de proveer a la Comisión de lo Jurídico los documentos que forman parte de las investigaciones relacionadas con las causas de muerte de Fret y Cotto Cartagena.

“No lo digo yo, lo establece la ley y ha sido validado por el Tribunal Supremo, por lo que es mi deber como secretario cumplir con esta normativa y proteger las investigaciones criminales. Todo fiscal y abogado conoce estos preceptos legales y le corresponde seguirlos para evitar que se afecten los procesos y la justicia que merecen las víctimas. Como abogado, el presidente de la comisión conoce esto”, manifestó el secretario en un comunicado de prensa.

Emanuelli explicó que, en su Artículo 13, la Ley Orgánica del Departamento de Justicia (Ley 204-2005), establece que los expedientes investigativos no pueden ser objeto de inspección, examen, ni divulgación mientras se conduce la investigación. Asimismo, el Artículo 72 del citado estatuto, establece que los fiscales deben “[m]antener la confidencialidad de los asuntos que atiende e investiga a fin de proteger la integridad de los procedimientos y la identidad de las personas sujetas a investigación”.

“Las alegaciones que realizó la fiscal fueron referidas por mí a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. Sin embargo, nuestras leyes establecen la confidencialidad que requieren las investigaciones y la obligación que tenemos los funcionarios del Departamento de Justicia de proteger los procesos investigativos”, expresó Emanuelli Hernández.