La supuesta paralización que hubo en las investigaciones relacionadas con las muertes del trapero Kevin Fret y del licenciado Carlos Cotto Cartagena, sin duda han afectado su posible esclarecimiento, reconoció el lunes la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez, quien en noviembre del año pasado denunció que ambas pesquisas habían sido detenidas por instrucciones del Departamento de Justicia, estando bajo la dirección de Wanda Vázquez Garced.

Fret fue asesinado la madrugada del 10 de enero de 2019 en Villa Palmeras, Santurce. Mientras, la muerte de Cotto Cartagena –ocurrida en septiembre de 2018- sigue sin determinarse. La primera pesquisa en este último caso apuntó a que el abogado criminalista cayó del techo del edificio donde residía, ya fuera de forma accidental o para tratar de quitarse la vida. Pero su madre, la exjueza María Inés Cartagena, sostiene que fue asesinado.

“El caso (de Fret) a mí se me paraliza tres a cuatro meses después de que se me asignara. Obviamente, ya llevamos cuatro años. Hay prueba que se pierde, hay testigos que ya no están, hay testigos que ya no están porque los mataron… son una serie de cosas que se tienen que examinar porque a medida que pasa el tiempo las circunstancias cambian”, reconoció la fiscal durante una vista pública de la Comisión cameral de lo Jurídico que investiga sus denuncias.

A finales del 2022, la fiscal denunció que ambas investigaciones estuvieron paralizadas. En el caso de Fret, la fiscal ha sostenido que recibió una orden directa de Vázquez Garced y de la entonces jefa de los fiscales, Olga Castellón. Mientras, la pesquisa de Cotto Garced se vio impactada por los continuos requerimientos que le negó la jefa de fiscales y que eran vitales para que la investigación se pudiera encaminar “en un panorama en específico”.

“Sus actuaciones eran dirigidas a una paralización, porque todo lo que se hacía y pedía se me denegaba”, afirmó.

Hoy, sostuvo, para ella sigue siendo un misterio el por qué de la directriz y quién -si alguien- le ordenó a la jefatura del Departamento de Justicia a paralizar las pesquisas. “Esa pregunta yo quiera que alguien me la contestara no solo a mí, sino que se la contestara también a María Inés Cartagena, que se encuentra aquí presente, y a Hilda Rodríguez que son madres que están sufriendo la pérdida de sus hijos. ¿Quién mandó a detener la investigación? Es algo que yo quisiera saber ¿Por qué razones se detuvo la investigación? Es algo que yo quisiera saber también”, señaló.

“Para mí es frustrante llevar a cabo una investigación y que, de momento, de la noche a la mañana me llegue una llamada telefónica y me digan: ‘no puedes continuar con la investigación’”, añadió la fiscal con más de dos décadas de experiencia en la agencia.

Actualmente, Quiñones Rodríguez sigue a cargo de la investigación del asesinato de Fret. La muerte de Cotto Cartagena está, desde febrero del año pasado, bajo el mando del fiscal Edmanuel Santiago.

En su comparecencia se vio limitada en sus expresiones, ya que previo a la citación recibió una carta en la que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, le “advertía” qué tipo de información podía compartir, ya que sus señalamientos están bajo la investigación de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei).

“Ya a mí nada me sorprende dentro del Departamento de Justicia. Yo entiendo que él está tratando de salvaguardar unas investigaciones que están en curso, pero igualmente yo soy fiscal y soy abogada y conozco como es el proceso”, señaló al ser abordada sobre la misiva. “Yo vine aquí con pleno conocimiento para lo que se me estaba citando y vine con toda la intención de decir la verdad de lo que se me iba a preguntar, como lo he hecho hasta ahora. Lamentablemente me encuentro con la carta del Departamento de Justicia”, expuso.

Dijo que -tras las denuncias- ha recibido amenazas “que atentan contra mi vida, contra mi trabajo y contra todos los que me rodean”. “Sí he sentido la presión de cierto grupo de gente que no conoce lo que es estar dentro del Departamento de Justicia, que no conoce lo que es ser un abogado litigante a nivel criminal y que hacen unas expresiones que son totalmente fueran de contexto”, señaló.

En declaraciones escritas el secretario de Justicia insistió que “los hechos bajo investigación ocurrieron en el año 2019, antes de que iniciara funciones como secretario de Justicia”. “Bajo mi administración no se paralizan investigaciones; así quedó demostrado en la vista pública celebrada hoy”, expuso el titular.

El representante Orlando Aponte, presidente de la Comisión de lo Jurídico, indicó que también recibieron una carta de Emanuelli en la que les solicitó que le vista fuera privada, petición que, dijo, declinaron. “Es necesario que se aclaren esos particulares en vías de lograr que, si algo estuvo mal, el país quede debidamente enterado y nosotros podamos cumplir con nuestra responsabilidad”, añadió Aponte.