La tasa de esclarecimiento de delitos, elemento que por años han señalado expertos como la principal debilidad del sistema de orden público en el país, será blanco de una investigación legislativa por iniciativa del representante independentista Denis Márquez.

La resolución investigativa cuenta, como coautor, con el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tecnología, Ramón Luis Cruz Burgos, quien se comprometió con echar hacia adelante la pesquisa.

La Policía declara como “esclarecido” un delito cuando se recopila suficiente evidencia para que se logre causa para arresto en un tribunal o mediante la vía de la “excepción”, escenario que se logra cuando las autoridades determinan que tiene la evidencia para someter el caso, pero por elementos ajenos a su control, como la negativa de testigos a declarar o por la muerte de uno o más sospechosos del delito, no es posible presentar una acusación.

PUBLICIDAD

La Uniformada nunca ha revelado una lista de casos -por ejemplo, de asesinatos- que hayan sido clasificados como crímenes esclarecidos por la vía de la excepción.

Expertos en conducta criminal apuntan a que, si bien la criminalidad emana de la desigualdad social y la falta de acceso a educación de calidad, las autoridades tampoco han podido disuadir al criminal de cometer su fechoría porque no existe una probabilidad de que sea apresado y acusado.

El profesor en criminología José Raúl Cepeda indicó, por un lado, que es positivo que el tema se discuta legislativamente, particularmente porque se dejará meridianamente claro que la responsabilidad del esclarecimento de casos criminales no recae solamente en la Policía y que envuelve otros elementos como el Departamento de Justicia, la Rama Judicial y el Instituto de Ciencias Forenses.

Márquez, por su parte, indicó que se motivó a radicar la resolución debido a su relación con la organización Alapás, que aboga por los derechos de los sobrevivientes del crimen. “El bajo esclarecimiento tiene como consecuencia que mantienes a las víctimas de delito (o sobrevivientes) sin una solución final, sin una certeza de que se atendió el caso. Viven con un dolor constante y la revictimización”, dijo.

Recientemente el exjuez Hiram Sánchez, cuyo hijo fue asesinado en el 2018 en un caso que no ha sido resuelto, publicó una columna en El Nuevo Día en que la invitaba a la Legislatura a atender el tema del esclarecimiento de delitos.

“Lo he escrito otras veces y lo repito ahora: a menor tasa de esclarecimiento de delitos, mayor tasa de criminalidad, y viceversa. Lo dicen los estudios. Esto significa que mientras la Policía no mejore la tasa de esclarecimiento de delitos cometidos, no veremos ninguna reducción en la criminalidad”, escribió el exjuez. Sánchez levantó una serie de inquietudes como la cantidad de agentes investigadores, la preparación y experiencia que tienen, si son readiestraos y si cuentan con la tecnología necesaria, entre otras interrogantes.

PUBLICIDAD

El propio Márquez ha vivido la falta de resolución de un delito debido a que un familiar fue asesinado.

“No estoy trabajando en esto pensando que con el esclarecimiento vamos a acabar con la criminalidad, pero es un elemento importante de política pública. Es importante para las víctimas y para conocer la eficacia y el funcionamiento de la Policía”, dijo.

Históricamente, los jefes en la Policía han apuntado a varios factores que inciden en una tasa baja de esclarecimiento de asesinatos, que es entre un 20% y un 30%. Señalan a la falta de cooperación de potenciales testigos, la falta de presupuesto para pagar confidentes, las supuestas negativas irracionales de fiscales en someter casos que los uniformados consideran resueltos y las eternas dilaciones en los trabajos periciales del Instituto de Ciencias Forenses.

“Se está enviando un mensaje de impunidad”, dijo Márquez. “Pero no se puede perder de perspectiva los grandes problemas y lo que compleja que es la criminalidad”, dijo.

Márquez indicó que quiere conocer en detalle la metodología que utiliza la Policía declarar un caso esclarecido, cómo determina que un caso está esclarecido de forma extraordinaria, el presupuesto dedicado a confidentes, conocer las estadísticas más recientes sobre esclarecimiento de delitos y el posible efecto en el esclarecimiento que ha provocado los procesos burocráticos del Departamento de Seguridad Pública. Igualmente solicitará al Departamento de Justicia las estadísticas de casos en que se lograron convicciones y cuántos están pendientes.

“Hay que recordar que cuando un fiscal presenta un caso, al otro lado a un equipo de defensa protegiendo los derechos constitucionales del acusado. La investigación tiene que estar enmarcada en la legalidad y la constitucionalidad y basada en la prueba recopilada y cumpliendo con la Constitución, con los allanamientos razonables y la identificación adecuada de los imputados. La gente habla de que se caen los casos por tecnicismos, pero es que hay que cumplir con en el estado de derecho y los derechos constitucionales”, dijo Márquez.

PUBLICIDAD

CAUTELOSO CEPEDA

En entrevista por separado, Cepeda señaló que si bien reducir la impunidad, con una tasa mayor de esclarecimiento de delitos, puede tener un efecto positivo en la percepción pública, también se ha demostrado, desde el siglo XVII, que la certeza que pueda sentir un criminal de que será procesado no necesariamente lo va a disuadir de cometer el crimen.

“El temor a la pena no incide en la ocurrencia del delito. El que lo va a hacer, lo hará y piensa, por la impunidad, que no los van a coger”, dijo Cepeda, profesor de la Universidad Interamericana de Ponce.

Cepeda argumentó que la tasa de esclarecimiento tendría que subir dramáticamente, por ejemplo a 60% “y lo veo difícil”, dijo, para que el mensaje al delincuente finalmente llegue.

“Pero el problema es más complejo. No es un asunto solamente de la Policía, sino que incide también Forenses, la fiscalía y el tribunal”, dijo al recordar que, si bien el juez o jueza no tiene participación en la investigación, sí tiene el poder de dar un caso por terminado si detecta que la prueba fue recopilada deficientemente o sin regir las leyes y la Constitución.

“Y hay un gran “turnover” (renuncias) de fiscales. Se quedan dos o tres años, mientras que sí hay muchos policías veteranos y muy creativos al momentos de investigar”, dijo.