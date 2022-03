La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicó hoy, domingo, un nuevo proyecto de ley de reforma laboral que atiende las “objeciones” que tenía el gobernador Pedro Pierluisi con la medida original aprobada por la Asamblea Legislativa y que vetó el pasado viernes.

“Señor gobernador: en la Cámara de Puerto Rico cumplimos nuestra palabra, de buena fe y en beneficio de nuestra clase trabajadora”, expresó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, quien acompañó el mensaje colgado en su cuenta de Twitter con varias fotos del momento que se presentó la medida.

El Proyecto de la Cámara 1244, adelantó, será llevado a votación el martes. Sostuvo que la medida, que enmienda sustancialmente el estado de derecho laboral en el sector privado, fue trabajada en conjunto con el secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado González.

“Se va a bajar el mismo martes porque aquí no hay que hacer vistas públicas”, dijo.

Referente a lo que es la delegación de PPD en ambas cámaras, Hernández dijo que nadie le ha expresado oposición a que se restituyan los derechos laborales. “Aquí hay que negociar, aquí hay que llegar a acuerdos... son demasiados los beneficios que se le están retornando a los trabajadores para estar con la politiquería”, sostuvo.

La portavoz del gobernador, Sheila Angleró, indicó en declaraciones escritas que el equipo de trabajo del primer ejecutivo, así como la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Legislatura ha estado en comunicación con el equipo de Cámara y Senado y “están en proceso de examinar los cambios”. No obstante, aclaró, que si el proyecto “se aleja de lo acordado”, Pierluisi “procederá a radicar un proyecto de administración que pueda lograr el consenso necesario”.

“El gobernador reitera su compromiso con mejorar las leyes laborales para la clase trabajadora. Por eso, procura que se logre aprobar una medida que esté libre de errores y que contenga un lenguaje que brinde certeza sobre los derechos de los trabajadores”, dijo Angelró.

El representante Domingo Torres, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, afirmó que, si el gobernador no firma la medida, una vez aprobada, “estaría del lado de los grandes intereses”. “Ahí están sus enmiendas...estuvimos más de cuatro horas sentados con el secretario del Departamento del Trabajo, alineando y analizando cada una de las enmiendas. El gobernador y sus inquietudes fueron atendidas”, aseveró.

Sobre la objeción presentada por el Ejecutivo con relación a la paga doble a estudiantes trabajadores, si estos eran llamados a trabajar durante su día libre, Torres explicó que esta directriz se mantuvo, pero solo aplicaría a los que trabajan en “grandes empresas”. Para quienes laboran con pequeños y medianos empleadores (pymes), la paga sería a tiempo y medio.

Mientras, el exceso de 10 horas trabajadas como parte de un acuerdo de flexi-time -otra de las objeciones del Ejecutivo- no serán a paga doble, como propuso el Senado en el proyecto original, sino a tiempo y medio. “Yo tengo un interés particular de que le devolvamos los derechos a los trabajadores y trabajadoras. No vamos a trancar un proyecto por una paga doble...al final del camino se le va a hacer un pago extraordinario”, señaló Torres a preguntas de porqué cedieron a este reclamo.

A los trabajadores con 115 horas o más trabajadas mensualmente se le restituyen los 15 días de vacaciones. Mientras, los días de enfermedad se mantuvieron en 12 y el período de probatorio será de tres meses, aunque con previa notificación al Departamento del Trabajo, podría ampliarse a seis meses. “Esto es lo más sustancial que tiene el proyecto y lo que han estado pidiendo desde que se aprobó la reforma laboral en el 2017 de los derechos perdidos”, señaló.

Los que trabajan de 80 a 115 horas mensuales para una empresa grande, tendrán derecho a seis días de vacaciones y seis de enfermedad. Para los que trabajan en una Pyme la cifra de ambas licencias se reduce a la mitad, o sea, a tres días cada una.

Como parte de los acuerdos se determinó, igualmente, que la medida entrará en vigencia a los 30 días de su aprobación y no en tres meses como solicitó el Ejecutivo. “Le dimos 30 días, porque cuando se hizo la Ley 4 del 2017 fue de manera inmediata, así que tenemos que ser justos también”, señaló Torres.

“Desde que se comenzó a atender este proyecto buscamos el balance, tiene que haber patrono para que hayamos empleados y tenemos que buscar echar el desarrollo económico hacia adelante”, expresó al agregar que las delegaciones de los cinco partidos políticos representados en la Legislatura ya tienen copia de la medida.