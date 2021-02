El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, advirtió esta mañana que el trámite legislativo del proyecto con que se busca derogar la ley que viabiliza la consulta electoral de mayo para la selección de la delegación congresional boricua será el mismo que se sigue de ordinario para cualquier medida.

Dalmau Santiago hizo referencia al Proyecto de la Cámara 21, aprobado el 2 de febrero en la Cámara de Representantes y referido dos días más tarde a la Comisión de lo Jurídico del Senado. La presidenta de dicha comisión, Gretchen Hau, ha dicho que le dará al proyecto el trámite normal, que incluye la petición de memoriales y la celebración de vistas públicas.

La velocidad con que se atenderá el tema en el Senado contrasta con la postura pública del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien ha insistido en que le dé velocidad al trámite legislativo para que, en su momento, el gobernador Pedro Pierluisi -como ya lo ha anunciado- vete la medida. Con ese paso alcanzado es que entonces Hernández Montañez retaría ambas leyes en los tribunales por fallas constitucionales.

Dalmau Santiago consignó su oposición contra ambas leyes, pero advirtió que él también tiene su propia estrategia. Aunque no la reveló, sí dijo que no es necesario que Pierluisi vete la medida para que las leyes sean impugnadas.

“Esa y todas las medidas que sean presentadas por los compañeros legisladores y aprobadas en la Cámara pasarán por el trámite legislativo como ya he garantizado”, dijo Dalmau Santiago a El Nuevo Día. “Le he expresado al presidente de la Cámara en reuniones que la medida va a pasar por el trámite en el Senado. Ni más rápido ni más lento”.

Dalmau Santiago señaló que la Ley 165-2017, por ejemplo, menoscaba la capacidad que tiene la Legislatura de autorizar partidas presupuestarias y se refirió a que la ley le garantiza, cada año y sin intervención legislativa, una asignación de $1.25 millones a la Comisión de Igualdad. En la Ley 167-2017 se obliga a la Comisión Estatal de Elecciones -nuevamente sin intervención legislativa- gastar $6.6 millones para celebrar el evento electoral de mayo.

“De eso se trata el menoscabo de poderes y el proyecto le delega a la rama Ejecutiva poderes por cuatro años sin pasar por la Legislatura”, dijo. “Estamos evaluando escenarios, pero no voy a divulgarlos. Sí está en calendario un evento para mayo, pero sabemos que no hay los fondos y la estadidad no cuenta con apoyo en Washington”, dijo Dalmau Santiago.

El presidente senatorial se refirió, entre otras cosas, a expresiones que hiciera ayer el líder de la mayoría demócrata en el Senado federal, Chuck Schumer, en el sentido de que no apoyaría un proyecto de estadidad para Puerto Rico.

“No favoreceré su proyecto pro estadidad hasta que enderecen las cosas”, indicó Schumer.