El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez hizo un llamado esta tarde a que los miembros del Senado se reúnan con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para aclarar sus dudas sobre el contenido del proyecto que crea la ley habilitadora del plan de ajuste de deuda, y también adelantó que le preguntará directamente a la jueza Laura Taylor Swain el lunes cuál es su posición en cuanto al recorte a las pensiones.

“Hay dudas sobre si la jueza puede recortar las pensiones”, afirmó Hernández Montañez.

Taylor Swain ha citado a una reunión de conferencia el lunes a las 9:00 a.m. a la JSF, al gobernador Pedro Pierluisi y a los líderes legislativos ante la ausencia de los votos en el Senado de Puerto Rico para dar curso al proyecto 1003 sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PDA).

En una conferencia de prensa en el Capitolio, Hernández Montañez dio a entender que también quiere que grupos de interés en el país se “expresen” en torno a los efectos del PDA. Sin embargo, no contestó la pregunta sobre si su llamado incluye que ejerzan presión sobre los senadores que se oponen al PC 1003.

La JSF necesita la aprobación de la medida para que se le dé paso a un intercambio de bonos valorados en $7,400 millones y un pago en efectivo a los bonistas de $7,000 millones. Existe un extenso debate público sobre las cifras que incluye la legislación. Por ejemplo, en la Legislatura se defiende la postura de que el gobierno pagará $1,150 millones anuales en deuda por los próximos 25 años, pero objetores del proyecto señalan que la cifra correcta es $3,000 millones porque hay tomar en cuenta el pago de $1,900 millones en pensiones, que ahora sale del Fondo General.

También hay choques por la viabilidad del pago. Favorecedores de la medida en la Legislatura dicen que habrá suficiente dinero federal de Medicaid, además del arbitrio sobre las empresas foráneas y fondos sobrantes producto de cuatro años sin pagar deuda para que se pueda cumplir con el pago anual sin problemas. Detractores de la medida señalan, tomando en cuenta cifras de la propia JSF y economistas, que el gobierno se verá forzado a recortar servicios a partir del 2036 precisamente por la anticipada desaceleración económica y para cumplir con la deuda.

Ayer, jueves, estuvo sobre la mesa la discusión del informe de conferencia del PC 1003, pero casi la totalidad de la delegación del Partido Nuevo Progresista, las demás delegaciones y los populares Rubén Soto, Elizabeth Rosa, Migdalia González, Ada García montes, Rosamar Trujillo y Ramón Ruiz Nieves, consignaron su oposición, ya fuera públicamente o en el caucus del Partido Popular Democrático.

Rosa y González explicaron sus posturas hoy, pero por escrito. Los demás no han contestado llamadas de El Nuevo Día.

“Tras conocer los cambios en el lenguaje del PC 1003 que llegó el pasado martes, a altas horas de la noche, aprobado por la Cámara de Representantes que crearía la Ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda, el proyecto no cuenta con mi voto. Mi postura se basa en que los cambios realizados en el lenguaje lo hacen vulnerable a interpretaciones que podrían poner en riesgo las garantías acordadas en el Senado de Puerto Rico y sobre la cuales estuvo condicionado mi voto a favor la primera vez que lo atendimos”, indicó García Montes.

“Por otra parte, excluyeron al sector cooperativista que tan importante es para mi pueblo de Rincón, el Oeste y para todo Puerto Rico. También estas enmiendas en el lenguaje pueden poner en riesgo las pensiones y excluye a los maestros. Como presidenta de la Comisión de Educación, como maestra y como abogada estoy en contra del proyecto”, indicó.

Rosa, por su parte, comentó que el proyecto aprobado en el Senado el pasado 6 de octubre tenía su apoyo porque, según ella, “ofrecía unas garantías para las pensiones y asignaba recursos tanto para la Universidad de Puerto Rico, para la pobreza y para el plan de salud universal, entre otros”. No obstante, el proyecto enmendado en la Cámara “se aleja de lo aprobado”.

“Hoy estoy en contra ya que los cambios que propusieron se prestan para interpretaciones que pudieran beneficiar decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal, diferentes a lo que nosotros, los senadores, entendemos sería de beneficio para el país”, afirmó.

Según dos fuentes, las objeciones de los senadores populares giran en torno al confuso lenguaje de la medida que supuestamente protege tanto pensiones pagadas actualmente como las futuras. El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, señaló que el proyecto de ley solo “garantiza” que las pensiones pagadas actualmente no se verían afectadas por recorte alguno, pero el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, insistió en que cualquier cambio a pensiones futuras tiene que ser legislados.

Los maestros, particularmente aquellos que comenzaron a trabajar antes del 2014, enfrentan el principal peligro, según ha señalado la presidente de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez. La líder gremial alegó que la pieza legislativa, de ser aprobada y convertida en ley, forzaría a estos maestros a perder su beneficio de pensión definida y, a partir de enero del 2022, comenzarían a cotizar en un plan de contribución definida que supuestamente los dejará en la miseria.

La minoría penepé presentó enmiendas avaladas por el gobernador Pedro Pierluisi que supuestamente garantizaban siete votos de esta delegación. En términos procesales, el informe de conferencia no podía ser enmendado, aunque resta por conocerse si Hernández Montañez anunciará que está dispuesto a hacerle cambios.

El representante popular Jesús Manuel Ortiz era uno de los representantes que estaba esta mañana a la expectativa de lo que anunciaría Hernández Montañez, pero advirtió que la JSF no puede pretender que la Legislatura legisle “con una pistola en la sien”.

“Respeto la posición de los compañeros y compañeras y tanto los qe han favorecido como los que no lo hemos favorecido el proyecto tenemos razones legítimas para hacerlo. Sigo pensando que faltan unas garantías en la medida para que ciertamente podamos entender que hay una garantía a las pensiones y me parece que, en cuanto al plan, no es un plan que podemos sostener como país”, dijo Ortiz a periodistas.

“Exhorto a que el diálogo continúe, obviamente hay una urgencoia, pero tampoco puede ser que la JSF pretenda que aquí se legisle con una pistola en la sien”, afirmó.

Ortiz indicó que el plazo otorgado ayer por la JSF solo tiene el propósito de ponerle presión a los senadores porque el ente fiscal ya sabía que la Cámara había recesado sus trabajos hasta el martes.

“Se tiene que atender, pero no puede ser un ejercicio en que se legisle con una pistola en la sien”, dijo al asegurar que él no confía en la JSF, a quienes acusó de fomentar un lenguaje gris con toda la intención de tener un marco de acción de recorte de pensiones.