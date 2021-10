Al conceder el plazo de 24 horas al Senado para dar su visto bueno al proyecto cameral 1003, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insistió en que el Plan de Ajuste (PDA) propuesto para el gobierno central concede beneficios significativos a Puerto Rico, beneficios que según el presidente de ese organismo, David Skeel, no necesariamente estarán disponibles en otra ronda de negociaciones si fuera el caso.

La JSF dio al Senado hasta este viernes a las dos de la tarde para expresarse en torno al proyecto 1003. De no producirse determinación alguna, la JSF solicitaría a la jueza Laura Taylor Swain aplazar el proceso de confirmación del PDA. Ese cuerpo, sin embargo, habría aplazado la discusión de la medida hasta el próximo martes.

Aunque ayer la JSF indicó que vencido el plazo al Senado notificaría a la jueza Swain su solicitud para aplazar la confirmación del PDA, no queda si dicho reclamo se haría esta tarde o en algún momento antes del próximo lunes, cuando según el calendario del caso, el organismo debe presentar sus propuestas de conclusiones de hecho y derecho que se utlizarían durante la vista de confirmación.

Según la declaración de la JSF, entre otras cosas, el plan reduce la deuda del gobierno central en aproximadamente 80% y asegura un pago fijo anual sustancialmente más bajo que los pagos que el gobierno tendría que hacer a los bonistas de no reestructurarse la deuda.

De acuerdo con Skeel, conseguir un pago fijo anual para Puerto Rico por las siguientes dos décadas y que el gobierno pueda asumirlo fue uno de los asuntos a los que más prestó atención mientras la JSF buscaba pactar con los distintos grupos de acreedores.

Un pago fijo

El PDA propuesto reduciría a hasta un máximo de $1,500 millones al año, el dinero que se pagaría a los bonistas.

“El acuerdo se estructuró de una forma en la que no tengo dudas de que Puerto Rico podrá pagarlo”, indicó Skeel en una entrevista con El Nuevo Día.

Según el PDA, el pago anual que Puerto Rico dedicaría a sus bonistas representa aproximadamente sobre siete centavos de cada dólar en recaudos del gobierno por concepto de impuestos.

La JSF alega que el nuevo pago sería más bajo que los cerca de $3,900 millones que el gobierno debió pagar antes de Promesa. Pero esa cifra máxima solo correspondía a un año fiscal entre los años fiscales 2019 y 2022, pues el servicio a la deuda de Puerto Rico solía variar cada cierto número de años.

De igual forma, si bien es cierto que, de consumarse el PDA, la deuda que quedaría vigente rondaría poco más de $7,400 millones, ello sucede porque el acuerdo incluye un prepago de unos $7,000 millones.

“La Junta tiende a mirar los números con otra perspectiva”, indicó el abogado abogado Rolando Emmanuelli.

De acuerdo con el abogado, la JSF segmenta el pago de los bonistas de aquel que también debe hacerse anualmente a los pensionados cuando en materia de Derecho de Quiebras, los pensionados son acreedores no asegurados.

En ese sentido, explicó Emmanuelli, resulta más apropiado considerar el pago a las pensiones como parte de las obligaciones bajo el PDA y cuando ese análisis se hace, lo que ha hecho la organización Espacios Abiertos, Puerto Rico no dedicará sobre 7 centavos de cada dólar en recaudos por impuestos al pago de sus obligaciones sino 27 centavos.

Pagos más bajos a quienes poseen deuda “ilegal”

De acuerdo con Skeel, aunque parte de la deuda que se pagará en el PDA incluye bonos, cuya legalidad ha sido cuestionada, el tratamiento que recibirán esos bonistas es distinto a lo pactado con los dueños de bonos no cuestionados.

En este plano, según la explicación de Skeel, la JSF debió sopesar si era apropiado gastar millones de dólares adicionales en abogados y asesores y permanecer litigando varios años con el riesgo de perder el caso.

El análisis llevó a la JSF a transar con estos bonistas, pero aplicando recortes más agresivos. Ese fue el caso de los Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés), donde la JSF aplicó un recorte de cerca de 80%. La deuda vigente de POBs ronda unos $3,000 millones y de confirmarse el PDA, los bonistas recuperarían entre 14 y 20 centavos de dólar de esa cantidad.

Un trato similar se produjo en los bonos de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) con la llamada emisión de bonos chatarra del 2014 y ciertos bonos del 2012.

Skeel subrayó que buena parte de los dueños de estas acreencias aceptaron los recortes propuestos y respaldan el PDA.

Los empleados bajo el Sistema 2000

Otro elemento favorable, a juicio de la JSF, es la restitución de unos $1,200 millones a empleados públicos que cotizan al llamado Sistema 2000.

El PDA incorpora un acuerdo con la Federación Americana de Empleados de Condados, Municipales y Estatales (AFSCME) que permitiría restituir a los empleados públicos, el dinero que a lo largo de sus años, estos aportaron para su jubilación y que fue utilizado para pagar pensiones vigentes.

Si bien las negociaciones que la JSF y la Legislatura para dar paso al proyecto 1003 incluyen un compromiso del organismo para eliminar del PDA el recorte de hasta 8.5% a las pensiones de ciertos empleados públicos jubilados, la reforma a las pensiones que impulsa la JSF incluye la creación de un fideicomiso a favor de los pensionados, de forma tal, que el gobierno cuente con un cojín de apoyo al llamado sistema PayGo en caso de que en algún año, el presupuesto no sea suficiente para pagar a los jubilados del sector público.

El fideicomiso recibiría una inyección anual de $175 millones para ese propósito por al menos cinco años y fue concebido como parte del acuerdo entre la JSF y el Comité Oficial de Retirados (COR).

¿Es confirmable el PDA más allá del proyecto 1003?

Según Emmanuelli, si el Senado diera paso al proyecto 1003, es probable que la jueza Swain confirme el PDA. Sin embargo, ello no significa que el plan convenga a Puerto Rico.

“Un pronto pago no es una condonación de deuda”, indicó Emmanuelli haciendo referencia al pago de $7,000 millones que recibirían los bonistas, de implementarse el PDA.

En ese sentido, en el agregado, el recorte de principal por concepto de bonos ronda 15%, mientras que los recortes más agresivos -en algunos casos, sobre 80%- serían los aplicables a contratistas y suplidores del gobierno, por ejemplo.

De acuerdo con Emmanuelli, otro flanco para la confirmación del PDA es que la JSF no ha cumplido con varios de los mandatos en Promesa. Entre estos, no definir lo que son servicios esenciales u optar por cerrar los planes de pensiones del gobierno por encontrarse insolventes en lugar de “financiarlos”, que es el termino diáfano en la ley federal.

Otro flanco, agregó el abogado, podría ser el cuestionamiento de acreedores, que fueron objeto de expropiación forzosa, reclamaciones que el PDA pretende recortar a pesar de que serían contrario a la Constitución.

De igual forma, Emmanuelli sostuvo que la JSF “miente” cuando plantea que el gobierno tendría que pagar $100 millones en penalidades de no consumarse el PDA. El abogado expuso que si el PDA no se lleva a término como resultado de la inacción legislativa, Puerto Rico no viene obligado a tal pago.

De otra parte, otro que necesitará ponderación, según Emmanuelli, es cuán consecuente es el PDA con el plan fiscal certificado que le sirve de zapata. Al presente, a juicio del abogado, esa relación no es evidente, en especial, porque el plan fiscal coloca a Puerto Rico en un cuadro de déficit presupuestario para el 2036.

Sin embargo, aunque esos y otros asuntos no necesariamente “descarrilarían el plan”, Emmanuelli explicó que alguna parte tendría que levantar argumentos sustantivos que puedan poner el PDA a prueba. Y prácticamente, concluido el plazo para ello, tales argumentaciones todavía no se han planteado en el expediente judicial, dijo Emmanuelli.